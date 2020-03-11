«Могу легко отказаться от роли»: звезда фильма «Лед» Мария Аронова о фильмах, ролях и любимых актерах

«Я люблю сильных режиссеров»

— Зрители давно знают: если в фильме или спектакле играет Аронова — значит, это хорошее кино и хорошая постановка. А как вы сами принимаете решение — сниматься или нет?

— Это зависит от очень многих факторов. Помимо материала, для меня важен режиссер. Я актриса, которая любит сильного режиссера. Кроме того, для меня много значат мои партнеры. Если посмотреть, то практически в каждом хорошем спектакле и в каждом фильме, который состоялся, речь надо вести не обо мне, а о том, в компании каких людей я работаю. Партнеры — очень серьезная составляющая.

— Что вас может оттолкнуть в сценарии или личности режиссера, что мешает согласиться работать в том или ином проекте?

— Каждый раз, собираясь работать с новым режиссером, ты просто мечтаешь о том, чтобы этот человек оказался капитаном корабля. Люблю, когда режиссер авторитетен — независимо от его побед, прошлых работ… Я работала в фильме «Лед», который снимал Олег Трофим — человек, который впервые занимался киносъемкой. Конечно, я очень нервничала. А когда я пришла — увидела потрясающего парня, который абсолютно четко понимал, что он хочет, и абсолютно четко этого добивался очень мягкими способами. Для меня это очень серьезная составляющая.

А отказаться я могу в том случае, если роль топчется на месте, если не существует некой поворотной истории. Мы не можем с хорошего начать и хорошим закончить. Где-то обязательно должен быть скачок, провал у этого человека, переоценка ценностей… Что-то должно происходить. Тогда мне интересно. Тогда я понимаю, над чем работать и что делать.

«Гундарева, Фрейндлих и Русланова – мои учебники»

— Какие фильмы у вас любимые, можете пересматривать их по много раз?

— Я обожаю фильм «Семнадцать мгновений весны», я его знаю наизусть. Один из самых любимых фильмов — «Собачье сердце», могу смотреть его бесконечно. Очень люблю все фильмы, в которых играет Наталья Гундарева, Царствие ей небесное… Я их обожаю! «Однажды двадцать лет спустя» — мой любимейший фильм. Люблю фильмы с Алисой Фрейндлих, «Служебный роман» пересматриваю снова и снова, знаю все слова, интонации, мизансцены… Обожаю Алису Бруновну, просто поклоняюсь ей. И еще люблю работы Нины Руслановой и Светланы Крючковой. Эти четыре актрисы для меня — как энциклопедия, как учебники.

— А из современного кино?

— Из современного мне очень понравился сериал «Охотники за бриллиантами». Я с удовольствием его пересматриваю. Мне нравится, как работают Леша Серебряков, Женя Миронов… И это один их тех немногих случаев, когда я довольна своей работой. Вообще я придирчива к себе в этом плане, а здесь мне Галина Леонидовна (Брежнева. — Прим. ред.) нравится, я ее люблю.

— А какие зарубежные фильмы смотрите?

— С удовольствием смотрю все фильмы, в которых снимается Роберт Де Ниро, я его обожаю. Бесконечно могу смотреть «Франкенштейна», особенно сцену, в которой герой в плаще находит дневник человека, который его создал… Для меня это – абсолютный актерский учебник. Как актер работает с предметом, как он живет в предлагаемых обстоятельствах — это надо показывать всем начинающим артистам. И, конечно, Мерил Стрип. Это человек, который меня вдохновляет и потрясает. Я не вижу стыков в ее ролях, я не вижу стыков в ее работах, я вижу жизнь. Это – высший пилотаж. Если мы говорим о зарубежных артистах, то Мерил Стрип является моим идеалом, моим учителем.

— Что пожелаете себе в день рождения?

— Я пожелаю себе спокойствия и уверенности в себе, потому что я очень люблю, когда моим гостям, моим близким хорошо, вкусно, радостно. Отмечать мы будем в нашем любимом ресторанчике. Я собираю всех своих близких, родственников, друзей. Я поняла, что чем старше становится мой отец, мои родственники, тем чаще нужно думать о том, праздновать ли день рождения или нет. Надо использовать любую возможность, чтобы собрать возле себя родителей, пожилых родственников – бабушек, тетушек. Поэтому 11 марта я всех соберу. И я очень нервничаю – хочу, чтобы всем было весело, хорошо. Надеюсь, все так и получится!

Мы поздравляем Марию Валерьевну с днем рождения и присоединяемся к ее пожеланиям самой себе – пусть придет к ней спокойствие и уверенность, и пусть праздник пройдет весело для всех ее гостей!