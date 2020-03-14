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Как пресловутый коронавирус влияет на общество, Голливуд и мировой шоу-бизнес

По планете шагает вирус СOVID-19.

Как пресловутый коронавирус влияет на общество, Голливуд и мировой шоу-бизнес
Коронавирус шагает по планете. Фото: globallookpress

Не самый опасный вид заболевания, который вызывает простудные симптомы, а еще панику и истерию. Несравнимая по степени фатальности с чумой, испанским гриппом и Эболой болезнь напугала многих — и Голливуд, и организаторов спортивных мероприятий, и даже производителей мексиканского пива «Корона», продажи которого в США стремительно обрушились.

«Телепрограмма» успокаивает читателей и приводит комические и абсурдные факты, связанные реакцией с модным коронавирусом.

Том Круз под карантином

Актер Том Круз. Фото
Актер Том Круз. Фото: globallookpress

Некоторые страны особенно бдительно относятся к распространению вируса. Италия в их числе. Там отменяют футбольные матчи и другие публичные мероприятия. Перенес свои концерты в Болонье и Риме Денис Мацуев. Перестраховался и Голливуд. На время приостановлены съемки седьмой части всемирно известной франшизы «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной роли, которые должны были пройти в Венеции. Компания Paramount Pictures объяснила это так: «Решение было принято в качестве меры предосторожности, а также для безопасности актеров и съемочной группы».

Маски-шоу

Кто-то загоняет себя в страх, а кто-то беззаботно веселится. Так, Вьетнамский институт гигиены труда и окружающей среды опубликовал на YouTube веселый клип на песню о коронавирусе. По сюжету ролика, некая семья сначала отбивается от коронавируса в масках, а потом принимает правильные меры гигиены и побеждает. «Давайте мыть руки, не трогать ими глаза, нос и рот, воздерживаться от выхода на улицу. Вместе мы победим коронавирус», — поется в песне.

Бабушка легкого отношения

Мудрая итальянская бабуля советует чихать в локоть (фото вверху) и заменить рукопожатие на подмигивание. Фото
Мудрая итальянская бабуля советует чихать в локоть (фото вверху) и заменить рукопожатие на подмигивание. Фото: YouTube

А еще в борьбу с мировой паникой вступила добрая бабуля, проживающая на юге Италии. Она записала смешной видеоклип в формате советов внукам, и это видео на ютуб-канале Casa Surace посмотрели уже миллионы раз. Синьора, пережившая, по ее словам, чуму в Милане, рекомендует чихать в локоть, мыть руки, стараться меньше обниматься и, разумеется, не забывать про чувство юмора. Советы перемежаются молодежными жестами («дэб») и шутками. Главное, подчеркивает бабуля, не скатываться в шовинизм: «Коронавирус проходит, а дискриминация остается, и вакцины от нее нет».

Агент 007 в опасности

Дэниел Крэйг надеялся, что темные очки защитят от вируса, но премьеру новой серии бондианы все равно перенесли. Фото
Дэниел Крэйг надеялся, что темные очки защитят от вируса, но премьеру новой серии бондианы все равно перенесли. Фото: Кадр из фильма

Что говорить про Италию, если даже в Лос-Анджелесе местные жители ходят по врачам, проверяясь на коронавирус?! А ведь там до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заражения новой болезнью. Элита Голливуда трясется и сидит по домам. Из-за этого даже перенесли премьеру 25-й части бондианы: фильм «Не время умирать», который, кстати, частично снимался в Италии, в мировой прокат должен был попасть в апреле, а выйдет только осенью: в Великобритании 12 ноября, а в США — 25 ноября. Конечно, сыграли роль и опасения продюсеров, которые боятся, что люди из-за вируса не пойдут в кинотеатры, где проще заразиться, и фильму не удастся отбить потраченные на него $250 миллионов.

Восхождение Камю

Фото: globallookpress

Никогда не знаешь, как слово наше отзовется. Вот в Европе вдруг начали скупать роман Альбера Камю «Чума», в котором повествование ведется от лица врача, работающего в охваченном эпидемией городе. Во Франции роман стали чаще покупать с февраля 2020 года, когда в Китае и мире заговорили о СOVID-19. В последнюю неделю февраля издательство Folio продало около 1,7 тыс. экземпляров романа, а за такой же период 2019 года — 450 экземпляров. По данным портала Actualitte.com, продажи романа выросли и в Италии — втрое.

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