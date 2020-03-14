Как пресловутый коронавирус влияет на общество, Голливуд и мировой шоу-бизнес

Не самый опасный вид заболевания, который вызывает простудные симптомы, а еще панику и истерию. Несравнимая по степени фатальности с чумой, испанским гриппом и Эболой болезнь напугала многих — и Голливуд, и организаторов спортивных мероприятий, и даже производителей мексиканского пива «Корона», продажи которого в США стремительно обрушились.

«Телепрограмма» успокаивает читателей и приводит комические и абсурдные факты, связанные реакцией с модным коронавирусом.

Том Круз под карантином

Некоторые страны особенно бдительно относятся к распространению вируса. Италия в их числе. Там отменяют футбольные матчи и другие публичные мероприятия. Перенес свои концерты в Болонье и Риме Денис Мацуев. Перестраховался и Голливуд. На время приостановлены съемки седьмой части всемирно известной франшизы «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной роли, которые должны были пройти в Венеции. Компания Paramount Pictures объяснила это так: «Решение было принято в качестве меры предосторожности, а также для безопасности актеров и съемочной группы».

Маски-шоу

Кто-то загоняет себя в страх, а кто-то беззаботно веселится. Так, Вьетнамский институт гигиены труда и окружающей среды опубликовал на YouTube веселый клип на песню о коронавирусе. По сюжету ролика, некая семья сначала отбивается от коронавируса в масках, а потом принимает правильные меры гигиены и побеждает. «Давайте мыть руки, не трогать ими глаза, нос и рот, воздерживаться от выхода на улицу. Вместе мы победим коронавирус», — поется в песне.

Бабушка легкого отношения

А еще в борьбу с мировой паникой вступила добрая бабуля, проживающая на юге Италии. Она записала смешной видеоклип в формате советов внукам, и это видео на ютуб-канале Casa Surace посмотрели уже миллионы раз. Синьора, пережившая, по ее словам, чуму в Милане, рекомендует чихать в локоть, мыть руки, стараться меньше обниматься и, разумеется, не забывать про чувство юмора. Советы перемежаются молодежными жестами («дэб») и шутками. Главное, подчеркивает бабуля, не скатываться в шовинизм: «Коронавирус проходит, а дискриминация остается, и вакцины от нее нет».

Агент 007 в опасности

Что говорить про Италию, если даже в Лос-Анджелесе местные жители ходят по врачам, проверяясь на коронавирус?! А ведь там до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заражения новой болезнью. Элита Голливуда трясется и сидит по домам. Из-за этого даже перенесли премьеру 25-й части бондианы: фильм «Не время умирать», который, кстати, частично снимался в Италии, в мировой прокат должен был попасть в апреле, а выйдет только осенью: в Великобритании 12 ноября, а в США — 25 ноября. Конечно, сыграли роль и опасения продюсеров, которые боятся, что люди из-за вируса не пойдут в кинотеатры, где проще заразиться, и фильму не удастся отбить потраченные на него $250 миллионов.

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Восхождение Камю

Никогда не знаешь, как слово наше отзовется. Вот в Европе вдруг начали скупать роман Альбера Камю «Чума», в котором повествование ведется от лица врача, работающего в охваченном эпидемией городе. Во Франции роман стали чаще покупать с февраля 2020 года, когда в Китае и мире заговорили о СOVID-19. В последнюю неделю февраля издательство Folio продало около 1,7 тыс. экземпляров романа, а за такой же период 2019 года — 450 экземпляров. По данным портала Actualitte.com, продажи романа выросли и в Италии — втрое.