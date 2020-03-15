«В моем горле — целое состояние»: деньги, женщины и машины Муслима Магомаева

Этого ждали очень многие. Проекты о Владимире Высоцком, Петре Лещенко, Людмиле Гурченко и других выдающихся советских артистах уже были в эфире, а про Муслима Магомаева так ничего и не сняли. Справедливость восстановил Первый канал: в ленте «Магомаев» главную роль доверили сербу Милошу Биковичу. Творческая жизнь азербайджанского вокалиста в сериале воссоздана весьма досконально, поэтому «Телепрограмма» вспоминает другие страницы биографии артиста.

За прекрасных дам!

В бакинского Джеймса Бонда (за внешнее сходство Магомаева сравнивали с Шоном Коннери), была влюблена вся женская половина СССР. Услышав его голос, женщины впадали в медитативный транс. Сердца замирали. Каждое выступление певца завершалось массовой истерией.

— Когда в Ялте мы выступали, толпа окружила зал — ну не получается вый-ти, и все тут, — вспоминал Магомаев обычную ситуацию. — Я предложил выбираться через окно моей гримуборной. До земли было метра три с половиной, внизу газон… Без промедления я сиганул вниз, за мной — помощник… Так и сбежали. Я наловчился. Если концерт проходил во Дворце спорта, прямо внутрь загонялась машина, если на стадионе, на автомобиле делали круг — и фьють!

В 19 он пел в Кремле, а в 31 сенсационно стал народным артистом Советского Союза. Разумеется, сам Магомаев чувствовал свое величие и не мог игнорировать интерес со стороны женщин. До второго брака с артисткой Большого театра Тамарой Синявской (в сериале ее играет Ирина Антоненко), как признавался сам, «монахом не был».

Его первой женой стала девушка по имени Офелия, однокурсница по Бакинскому музыкальному училищу (в сериале — собирательный образ в исполнении Светланы Устиновой). 19-летний Муслим оформил отношения с красивой восточной девушкой втайне, поскольку родня Магомаева ранний брак не одобряла. Вскоре у пары родилась девочка, назвали Мариной — это единственная дочь артиста, сейчас ей 58 лет. Бешеную популярность и отсутствие мужа Офелия выдержать не смогла, брак распался через год. Потом был холостяцкий период — с бесконечными гулянками и гостеприимными полянами, на которые и уходили баснословные гонорары артиста.

— До женитьбы на Тамаре Ильиничне (Синявской) я снимал в гостинице «Россия» большой люкс из пяти комнат, где принимал порой по полсотни человек ежедневно, — уверял Магомаев.

На это время пришелся и гражданский брак с Людмилой Каревой, музыкальным редактором Всесоюзного радио. Пара прожила вместе недолго. А потом певец встретил ту, которую считал женщиной всей жизни.

С Тяпой, как ласково называл вторую жену певец, Магомаев познакомился в 1972 году в Баку, куда девушка приехала на декаду русского искусства. Познакомил их поэт Роберт Рождественский. С тех пор Муслим Магометович и Тамара Ильинична и не расставались. Расписались в 1974 году, прожили вместе до кончины артиста в 2008 году. Наследников у них не было.

Разумеется, не обошлось без «детей лейтенанта Шмидта». Совсем недавно риэлтор из Смоленской области Ирина Короткова объявила, что была любовницей Магомаева: якобы познакомилась с мэтром в 1993 году, а потом родила ему дочь Веронику, которой теперь 24 года. С этой легендой и Короткова, и ее дочь приходили в шоу «На самом деле». Тест ДНК и детектор лжи псевдородственники не прошли.

Минус 15 лет жизни

У Магомаева было безупречное чувство вкуса. Без всяких имиджмейкеров он одевался так, словно выходил не на сцену, а на подиум. Был законодателем мужской моды. В его образе сочетались элегантность, стиль и смелость — в сериале «Магомаев» это, кстати, подчеркивается, художники использовали оригинальные вещи того периода.

Одним из атрибутов образа наряду с роскошными костюмами, галстуками и бакенбардами была сигарета, с которой певец не расставался до последних минут жизни. Синявская вспоминала, что он «умирал с сигаретой во рту». Из-за границы Муслим Магометович чемоданами привозил «Мальборо».

Если внимательно изучить фотографии и видеозаписи, можно заметить на пальце Муслима массивный перстень с неизвестными символами. Это украшение он получил в подарок от иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, когда отказался от гонорара за концерт перед главой страны в Тегеране. На украшении изображена звезда с восемью лучами — символ вечности и гармонии, а также колокольчик, который на Востоке считается мощным оберегом. Магомаев не снимал перстень до самой смерти.

Издалека долго плывет моя «Волга»

В отличие от Высоцкого на «Мерседесе» Магомаев по советской Москве не рассекал. Зато в 1958 году приобрел в Калуге свою первую «Волгу». Накопил с гастролей — тогда он давал по два-три концерта в день, за каждый из которых платили от 200 до 600 рублей (несколько зарплат рядового советского гражданина). Правда, сел за руль артист не сразу.

— Как-то на Дальнем Востоке мы заработали 20 тысяч рублей — тогда невиданные деньги, — вспоминал Муслим Магометович. — И я мечтал о машине. Но вернулся в Москву, снял в «Метрополе» роскошный номер, и каждый день у меня завтракали, обедали и ужинали разные люди, человек по двадцать. Великие композиторы, поэты-друзья. И так я просадил все деньги.

После «Волги» Магомаев пересел на итальянский «Фиат», который показался ему слишком маленьким. Артист вернулся к просторной «Волге» и только в конце жизни пересел на внедорожник «Мерседес».

Точно посчитать гонорары артиста невозможно. Деньги были то в конвертах, то официально, и учета никто не вел. Но Магомаев подчеркивал: «В моем горле — целое состояние». И был прав — уже в постсоветские времена за четыре его сольника Краснодарская местная филармония выручила четыре миллиона рублей и смогла выплатить полугодовую зарплату симфоническому оркестру, а шесть концертов певца в Ростове позволили сшить новые костюмы Ансамблю кубанских казаков.