Дорогие абитуриенты: сколько стоит высшее образование детей звезд

Сейчас в вузах проходят дни открытых дверей, абитуриенты-2020 решают, куда идти учиться. Чаще всего наследники звезд получают высшее образование в престижных учебных заведениях. Некоторые поступают на бюджетные отделения, но чаще всего конкурсы в раскрученные вузы такие, что о бюджетном обучении можно даже не мечтать — даже сногсшибательные результаты ЕГЭ не помогают. Поэтому артистам приходится платить за наследников. Ну а если дети звезд решают грызть гранит науки за рубежом, то там вообще без вариантов — учеба всегда платная.

«Прагматики» от 400 тыс. руб. за год обучения

К этой категории мы отнесем тех, кому на юриста или экономиста учиться интереснее, чем на артиста. Посмотрим на примере самых престижных вузов, сколько их родителям приходится платить за обучение.

МГИМО: 576 тысяч рублей — международные отношения, 556 тысяч — журналистика, 468 тысяч — социология.

МГУ: 470 тысяч рублей — экономика, 435 тысяч — юриспруденция, 391 тысяча — журналистика, философия, история, клиническая психология, социология, реклама и связи с общественностью.

Высшая школа экономики: 540 тысяч рублей — экономика, 400 тысяч — информационная безопасность.

В МГИМО учатся сыновья Екатерины Гусевой, Яны Рудковской, Жасмин, Ольги Орловой, дочери Григория Лепса, Дмитрия Маликова, Валерия Меладзе. Студенты МГУ — старший сын Анны Михалковой, дочери Екатерины Стриженовой, Тины Канделаки, Андрея Макаревича. В Высшей школе экономики гранит науки грызет сын Наташи Королевой.

«Лирики» 470 тыс. руб. за год обучения

Если у звездных детей сильны творческие позывы, то они чаще всего рвутся в Школу-студию МХАТ, ВГИК и ГИТИС (актерское искусство, режиссура, продюсерство — по 470 тысяч рублей). Мест и платных, и бесплатных мало — часто не больше 14 — 16. В этих институтах главные конкурсы — творческие. Поэтому, к примеру, Игорь Верник так рассказывал о подготовке сына к поступлению: «Гриша много занимается, часто ходит в «Гоголь-центр» Серебренникова. Я его тоже слушал, мы вместе изучаем программу…»

«Иностранцы» от 1 млн руб. за год обучения

«Устинья поступила в Лондонскую консерваторию — Королевская академия музыки официально дала подтверждение!» — сообщил недавно Александр Малинин, празднуя успех 19-летней дочери. Устинья Малинина скоро окончит школу в Баварии, где она учится в 12-м классе, и отправится в Лондон. В британской столице девушка будет далеко не единственной звездной студенткой из России — например, там изучает менеджмент дочь Марии Голубкиной и Николая Фоменко Анастасия. Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров в прошлом году окончил университет в Лондоне и получил диплом бакалавра. Сейчас Дени продолжает изучать основы бизнеса и международной экономики — теперь он уже учится на магистра. Дочь Андриса Лиепы Ксения, окончив швейцарский колледж, также продолжила обучение в Лондоне.

Но одной Великобританией, конечно же, наша творческая элита не ограничивается, рассылая детей во все стороны света. Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна получает образование в Бельгии, в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Дочь Веры Брежневой Соня Киперман — студентка первого курса калифорнийского гуманитарного колледжа «Уиттьер». Падчерица Ивана Урганта Эрика Куталиа получает образование в Нью-Йорке — в школе дизайна «Парсонс» по специальности «Cовременное искусство и фотография».

Хотите знать, сколько стоит годовое обучение в вышеперечисленных западных вузах? Пожалуйста! Королевская академия музыки в Лондоне — от 1 миллиона рублей, Королевская академия изящных искусств в Антверпене — от 600 тысяч рублей, школа дизайна «Парсонс» в Нью-Йорке — от 3 миллионов рублей, колледж «Уиттьер» в Калифорнии — от 1,5 миллиона рублей.