Год без Юлии Началовой: как сейчас живут близкие певицы

16 марта прошлого года 38-летняя Юлия Началова ушла из жизни — новость о смерти артистки стала шоком и темой для горячих дискуссий. Несколько месяцев в эфире телеканалов только об этом и говорили, но сейчас в СМИ обсуждают беды и проблемы уже других звезд. Увы, для родных певицы эта трагедия не может стать вчерашней новостью, и они вынуждены учиться жить без Юлии.

Дочка, внучка, будущая актриса

13-летняя дочь Началовой Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой. Родители певицы, потеряв единственную дочь, отдают всю любовь внучке. Вера говорит, что ей нравятся занятия с дедушкой: «Игра на фортепиано очень дополняет меня. Это часть меня. Дедушка мой мастер по вокалу». Рядом с девочкой весь этот год была также вторая бабушка (мать ее отца, известного в прошлом футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина). Опекала Веру и домработница Татьяна, которая знает девочку с самого рождения.

Вера очень хорошо учится и занимает все свободное время не только уроками, но и дополнительными занятиями. К примеру, девочка участвовала в поэтической акции-конкурсе «Пою мою Москву», где читала стихотворение и победила в категории «до 18 лет». Особое внимание Вера уделяет занятиям вокалом и игре на фортепиано.

Выходные и праздники девочка проводит с папой и его семьей. Экс-супруг Юлии Началовой, как известно, сохранил с ней прекрасные отношения и после развода, всегда участвовал в воспитании дочери, помогал материально. Сейчас у Евгения Алдонина две детские футбольные академии в Подмосковье, он прилично зарабатывает. У мужчины двое детей от второго брака, а его нынешняя супруга прекрасно ладит с Верой. Недавно Алдонин говорил, что и он, и его жена Ольга стараются окружить Веру заботой, вниманием и любовью: «С Верочкой мы в постоянном диалоге. Мы приложим максимум усилий, чтобы она не чувствовала себя сиротой. Вера раньше хотела быть архитектором, а теперь мечтает стать актрисой мюзиклов». Евгений уверяет, что следит за психологическим состоянием ребенка: «Мы стали ближе. Раньше лишь периодически забирал Веру из школы, а сейчас постоянно. Гораздо больше общаемся». Алдонин признателен жене за понимание: «Я очень благодарен Оле за то, что она оказала мне поддержку и сказала, что если Вера захочет, то может жить с нами».

За несколько месяцев до смерти Началовой «Телепрограмма» сделала интервью с певицей — мы встречались с ней на творческом вечере Юрия Николаева. Юлия тогда рассказала о Вере: «У дочки нет такого рвения — быть на виду. Хотя Вера творческий человек, она собирается в будущем поступать в театральный. Дочка хорошо рисует и играет на рояле. У ребенка сформировались правильные ценности и ориентиры в жизни. Наверное, благодаря тому что я ей показывала, как живут ее сверстники в детдомах, она с ранних лет знала, что не у всех людей все так шикарно, как у нее. Вера понимает, что родители много работают, чтобы она могла ходить в хорошую школу, ездить отдыхать…»

Ждем фильм и книгу

Тем временем на Первом канале готовится к выходу документальный проект с элементами художественного фильма: картина состоит из отрывков интервью самой Началовой, ее близких, а также игровых сюжетов с актерами.

Помимо этого, в ближайшее время издательство АСТ выпустит книгу «Юлия Началова. Письма отца к дочери», которую написали папа певицы Виктор Началов и ее тетя Антонина Владимирова. В книге будет много интересного о Юлии и, конечно, эмоциональный рассказ о трагедии, которая случилась год назад. Поклонники вспомнят страшные недели надежды и ожидания, как они вместе с Виктором и его супругой Таисией Началовой переживали за Юлию. «Ты в больнице на Октябрьском Поле, в глубоком сне, но мы все молимся за тебя и надеемся на твое выздоровление, — вспоминает в книге Виктор Васильевич. — Кажется, весь мир молится за тебя. Мы с Таей не выходим из клиники, и врачи обнадеживают нас…»