«Быть женщиной — это дар»: обнаженная Зуева показала себя на последних месяцах беременности 

32-летняя Ольга Зуева подтвердила информацию о том, что они с Данилой Козловским впервые стали родителями. У пары родилась долгожданная дочка. Об этом событии модель сообщила поклонникам на личной страничке в Instagram. В кадре знаменитость позировала с новорожденной малышкой на руках, предусмотрительно скрыв личико крохи от объектива фотокамеры.

В подписи к снимку Ольга уточнила, что считает дочь своей любовью и гордостью. Девушка поблагодарила малышку за то, что она выбрала именно ее в качестве своей мамы. А в Международный женский день избранница Данилы Козловского решила поделиться с поклонниками личным фото. Примечательно, что этот кадр был сделан на последних месяцах беременности. Именно тогда Зуева рискнула позировать на фотосессии полностью обнаженной, прикрывшись только руками.

«Быть женщиной — это дар», — отметила модель, добавив также, что для нее это умение ставить нужды других людей выше своих интересов, не страдая при этом, а, наоборот, получая удовольствие.

Быть женщиной, как считает возлюбленная Козловского, значит уметь дарить частичку себя, быть верной, уязвимой, терпеливой. И при всем при этом обладать невероятной силой воли и выдержкой — способностью созидать и вынашивать новую жизнь.