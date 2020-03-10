«Утомленные солнцем», «Малефисента», «Стриптиз» и другие фильмы, в которых звезды снялись вместе со своими детьми

Как попасть на киноэкран? Можно родиться талантливым и долго учиться, можно закрутить роман с режиссером или продюсером, выйти за него замуж, можно удачно оказаться в нужном месте в нужное время, - способов множество.

А можно просто быть сыном или дочкой знаменитого артиста, тогда тебя точно рано или поздно возьмут на съемочную площадку.

«Обыкновенное чудо» — отец и сын Леоновы

Волшебник придумывает сказку для своей жены, но его герои перестают его слушаться и живут своей жизнью.

Все помнят сказочного короля в исполнении Евгения Леонова из фильма «Обыкновенное чудо». В этом же фильме появился и сын нашего известного актера – Андрей Леонов: он сыграл роль ученика охотника. И пусть роль у него не очень большая, зато фразы – меткие и точные: «У вас кто новый, тот и молодец», например. Или – «Еще чего! Я умру – а он и не заметит!»

«Утомленные солнцем» — отец и дочь Михалковы

Жестокости сталинских репрессий нашли отражение в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», — режиссер рассказал о том времени на примере одной семьи. В исторической драме он не только сыграл сам, но и снял свою дочь Надежду, которая тогда была еще ребенком.

Лента получилась настолько удачной, что получила «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, а также Большой приз жюри Каннского кинофестиваля.

«Стриптиз» — мать и дочь, Деми Мур и Румер Уиллис

Впервые дочка голливудской звезды Деми Мур оказалась на съемочной площадке, когда ей было всего 8 лет. Причем сыграла в фильме, который никак не назовешь детским, — «Стриптиз». Деми Мур играла в нем главную роль – танцовщицу стриптиза, а ее дочь Румер Уиллис исполнила роль дочки главной героини.

«Заложник» — отец и дочь, Брюс Уиллис и Румер Уиллис

По-видимому, этой звездной паре просто не с кем было оставлять дочь дома, поэтому они таскали ее с собой из фильма в фильм. Шутка. Но доля правды в ней есть, иначе почему «крепкий орешек» Брюс Уиллис решил сняться в фильме «Заложник» вместе с дочкой? Повзрослевшая Румер Уиллис исполнила роль дочери главного героя.

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«Рокки V» — отец и сын Сталлоне

Сын Сильвестра Сталлоне, Сэйдж, проявлял недюжинные способности и мог стать кинозвездой, — если бы пожил подольше. Сэйдж Сталлоне трагически погиб в 2012 году, к тому времени он успел сняться в 12 фильмах. Наши зрители могли видеть его вместе с отцом в таких картинах, как «Рокки V» и «Дневной свет».

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«Малефисента» — мать и дочь, Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт

Понятно, что звезде такого уровня, как Анджелина Джоли, достаточно было щелкнуть пальцами, чтобы в кадре появилась ее дочь. Впрочем, сама Анджелина в интервью сочла нужным пояснить, по какой причине на роль маленькой девочки в «Малефисенте» была выбрана Вивьен: по словам актрисы, только Вивьен не боялась ее в гриме – ведь она все равно понимала, что это ее мама, тогда как остальные дети, приведенные на пробы, пугались.

А какие фильмы, в которых знаменитости появились вместе со своими детьми, видели вы? Оправданно ли было, на ваш взгляд, это появление?