«Пусть ваше женское счастье будет всегда рядом!»: звезды поздравили женщин с 8 Марта

В Международный женский день мы решили спросить у известных мужчин: отмечают ли они этот праздник, кого поздравляют и что обычно дарят? А также – какое место в их жизни занимает феминизм и как они относятся к этому явлению?

Иосиф Пригожин, продюсер: «В первую очередь поздравлю жену»

— 8 марта, конечно, празднуем. В первую очередь я поздравляю свою жену Валерию. Дарю ей цветы и улыбку. Дорогие читательницы портала! От всей души поздравляю вас с этим фантастическим праздником! Пусть ваши мужчины вас носят на руках, а вы будете счастливы в этот день. Пусть ваше женское счастье всегда будет рядом с вами.

Стас Пьеха, певец: «Сегодня вам, дорогие дамы, все позволено!»

— Поздравляю всех женщин, девушек с 8 Марта – праздником, который символизирует начало весны. Я хочу пожелать вам в этот день, чтобы вы не забывали: вы олицетворяете для нас, мужчин, пробуждение всех наших базовых потребностей – радости, любви.

Сегодня вам, дорогие дамы, позволено абсолютно все, вам простительно. Очень приятно, что есть такой день, когда все для вас, все ради вас. Я бы хотел вам пожелать побольше поводов для радости! Радость — это естественный лифтинг для лица.

Берегите свое здоровье, не забывайте как можно больше времени уделять именно себе – вы созданы, чтобы радовать окружающих. Именно вы, женщины, пробуждаете в нас самые глубокие чувства. А мы, мужчины, будем стараться создавать вам условия и обстоятельства, в которых вы будете чувствовать себя по-настоящему женственными!

Валерий Сюткин, музыкант, композитор и певец: «Поздравляю с весной, а не с Международным женским днем»

— Мы празднуем 8 Марта так же, как и в советское время. Социалистический праздник, Клара Цеткин, Роза Люксембург… Дарим цветы, поздравляем с весной, а не с Международным женским днем.

Подарки… Бывает, дарю. У нас рядом с 8 Марта семейный праздник, так что стараюсь преподнести крупный подарок.

Поздравляю всех женщин с праздником весны! Желаю любви, побольше хороших новостей! Пусть рядом с вами всегда будут хорошие, порядочные мужчины – настоящие мужчины!

Станислав Садальский, актер, блогер, журналист: «Мои женщины не реагируют на цветы. На рестораны – реагируют»

— Все советские праздники мы обязательно празднуем, мы так воспитаны. Как говорится, с молоком матери впитали. Цветами сегодня уже никого не удивишь, я стараюсь дарить своим женщинам внимание. Просят дорогие подарки… Веду в рестораны. А цветы для актрис, которые меня окружают, — это обыденность, они их получают каждый день, это все равно как семечки. Не реагируют на цветы. На рестораны – реагируют.

Поздравляю читательниц с праздником и желаю, чтобы они получали внимание и подарки от мужчин не только раз в году, а каждый день. Желательно. Ну пускай хотя бы 10 дней в году или каждое воскресенье. Каждый день тоже невозможно превратить в праздник, потому что тогда он превратится в обыденность. Но хотя бы раз в неделю – было бы замечательно!

Тимур Еремеев, актер театра «Миллениум»: «За права женщин я не борюсь»



— Всегда праздную 8 Марта и отношусь к этому празднику хорошо! Я вообще считаю, чем больше праздников, тем лучше. Когда возникают разговоры, что Хэллоуин не наш праздник или День всех влюбленных, меня это искренне удивляет, хочется сказать: «Радуйтесь, люди, праздники – это прекрасно!». Поэтому я за этот праздник!

Поздравляю всех своих девушек – маму, бабушек, жену, дочку и всех представительниц прекрасного пола, которых знаю. Дарю, в первую очередь, цветы – это обязательно, а дальше — по ситуации.

— Что для вас означает феминизм?

— Что касается того факта, что 8 Марта за пределами нашей страны отмечается не цветами и подарками, а феминистскими маршами, честно признаюсь, далек от темы феминизма. За права женщин я не борюсь. Но выступаю за потенциальное равенство прав.

Я знаю, что многие женщины не захотят этим воспользоваться, но равенство возможностей должно изначально присутствовать, а там каждый определит, что ему нужно. Главное, обходиться без крайностей в любом деле – это касается как феминизма, так и цен на цветы в преддверии 8 Марта.

Поздравляю всех женщин вне зависимости от их возраста и социального статуса с этим замечательным праздником. Желаю получить в этот день множество позитивных эмоций и незабываемых подарков и, конечно же, море цветов, комплиментов и признаний в любви.

Влад Соколовский, певец и актер: «В праздник устраиваю романтическую прогулку и поход в ресторан»

— В этот день мне, конечно, всегда есть кого поздравить. Но в первую очередь мои поздравления отправятся в адрес любимых женщин из моей семьи. Обязательно поздравлю с 8 Марта маму, дочку, маму моего ребенка.

— Как планируете провести праздничный день, что обычно дарите?

— Каждый год в голову приходят разные идеи для подарков, это всегда происходит по-разному. За последние пару лет я стал относиться к праздникам спокойнее: мне расхотелось «геройствовать», как это было, скажем, лет в 20.

Тогда для меня было важно доказать что-то, как минимум, самому себе, свернуть горы ради подарка в честь значимой даты. Теперь эти праздники стали для меня поводом сделать для близких что-то интересное, но лишь символическое.

Как правило, я устраиваю романтические прогулки или поход в красивый ресторан. Это должно быть место, куда вы не ходите в обычные, ничем не примечательные будни.

Ведь если и отмечать праздник, хочется делать это по-особенному, чтобы этот день отличался от любого другого. И когда у тебя получается организовать что-то необычное, любимому человеку становится приятно, а тебе от этого приятнее вдвойне.

Уважаемые женщины! Коллектив портала Teleprogramma.pro поздравляет вас с Международным женским днем! Любите и будьте счастливы!