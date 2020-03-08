«Тарзан и Русалка»: как абрикосовое варенье склеило судьбы Сергея Глушко и Натальи Королевой

8 марта – день рождения Сергея Глушко, больше известного как Тарзан, – актера, певца, бодибилдера и стриптизера.

А еще – мужа известной певицы Наташи Королевой. Они вместе вот уже скоро 20 лет, и за это время чего только им не пришлось выслушать! С самого начала паре предрекали быстрое расставание, осуждали и злословили. А они по-прежнему – вместе!

Профессионализм – прежде всего

Наташа Королева впервые увидела Тарзана не в самый безоблачный для себя период. В то время ее брак с Игорем Николаевым рушился на глазах.

Они решили пожить некоторое время отдельно, чтобы разобраться в своих чувствах. Николаев назвал предположительный срок раздельного проживания – год.

Наташе было одиноко, и она согласилась сходить с подругой на мужской стриптиз. Но, вместо того, чтобы расслабиться и отвлечься, стала оценивать выступление артистов как профессионал: неплохо бы добавить подобный номер в собственное шоу. Так Сергей Глушко получил предложение от Наташи участвовать в ее концертах.

«Праздник абрикосового варенья»

Некоторое время певица и танцор сотрудничали – у них получились по-настоящему яркие номера. Жизнь продолжалась. Однажды, почувствовав острое желание с кем-то пообщаться, Наташа набрала номер Сергея. А он пригласил ее в гости.

Наташа немного растерялась, но поехала. Сергей, встречая у себя дома известную певицу, признался, что угощать ее особо нечем – есть только банка абрикосового варенья, приготовленного мамой. Наташа не отказалась…

В тот же вечер они поняли, что им безумно хорошо вместе. Наташа осталась у Сергея до утра. И только много позднее, когда они уже растили сына Архипа, призналась: она забеременела именно в ту, самую первую, ночь, прошедшую «под знаком абрикосового варенья».

С тех пор Сергей Глушко и Наташа Королева главным своим праздником считают 4 мая – «день абрикосового варенья».

Укрощение строптивого

Было бы странно, если бы у красавца-стриптизера, накачанного, мускулистого, с копной вьющихся волос, не было бы поклонниц. Девицы одолевали его день и ночь – звонили домой, дышали в трубку, назначали свидания…

Когда Сергей и Наташа стали жить вместе, его поклонницы «доставали» певицу угрозами, а Сергей далеко не сразу «перестроился» — он привык к холостяцкой жизни без обязательств и порой доставлял Наташе огорчения и обиды.

В таких случаях вмешивалась его мама. Она сразу приняла новую невестку, а, узнав, что скоро станет бабушкой, растаяла окончательно и всегда принимала сторону Наташи, если в молодой семье возникали размолвки.

Любовь через годы

Зато спустя короткое время Сергей стал примерным семьянином. На протяжении всей их совместной жизни Тарзан то и дело публично признается в любви своей жене, уверяя, что ему никто, кроме нее, не нужен.

И совсем неважно, что свадьбу они сыграли, когда их сыну Архипу был уже год. Зато это была настоящая свадьба, — с красивым пышным платьем, фатой и гостями. Первый муж – Игорь Николаев – этого праздника юной Наташе не подарил: они просто расписались в ЗАГСе…

Кстати

Немногие знают о том, что в 2010 году вышла книга Сергея Глушко – «Культ тела». В ней бодибилдер делится своими наблюдениями и размышлениями, рассказывает о том, как «вылепить» идеальное тело, как сбросить лишний вес или нарастить мышечную массу, а также – как стать популярным у женщин.

Мы поздравляем Сергея Глушко с днем рождения и желаем семейного счастья! Пусть в жизни гармонично сочетаются творчество и любовь, а все вместе приносит ежедневную радость!