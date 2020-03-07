«Равенство мужчин и женщин принесло много ненужного»: что думают звезды о 8 марта

К празднику 8 марта можно относиться по-разному. Для кого-то он ассоциируется с началом весны, кто-то воспринимает его как лишний повод отдохнуть и порадовать близких подарками…

Мы решили спросить у известных и популярных личностей: что означает для них 8 марта?

Стефания Маликова: «Сначала – самореализация, потом – семья»

— До недавнего времени, пока не родился Марк, в нашей семье было царство женщин. Папа всегда поздравлял нас с мамой и сестрой, дарил цветы и какие-то маленькие подарочки – памятные и для нас очень дорогие. Думаю, этот год не станет исключением.

Правда, 8 марта папа обычно работает, поэтому у нас не получается куда-то идти вечером, но мы обязательно всей семьей идем куда-то поужинать 9-го или 10-го.

— Как вы относитесь к феминизму?

— Я считаю, что женщина должна работать, должна быть постоянно чем-то увлечена… Для меня правильно, когда женщина сначала самореализовалась, а потом создает семью.

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Виктория Боня: «Равенство мужчин и женщин принесло много ненужного – однополые браки, например»

— Я много лет уже не живу в России. Когда говорят – «международный женский день», это не совсем так, его не знают за границей. По крайней мере, ни во Франции, ни в Англии его никто не празднует.

Поэтому у меня в основном детские воспоминания, эмоции тех лет – когда мамам писали открытки «Я тебя люблю, поздравляю с 8 марта», когда дарили цветы… Но в России его празднуют чуть ли не как Новый год!

Моя дочь Анджелина поздравляет меня, конечно, тоже открытки подписывает, но это совсем не так, как было в нашем детстве, когда мы в школе готовили подарки мамам.

— Как вы относитесь к феминизму, близко ли вам это движение?

— Знаете, когда-то в юности я думала, что да, женщина должна что-то доказывать. Для меня всегда было важно оставаться личностью, которая может «сама». Но со временем я поняла, что мужчина должен быть лидером и брать на себя ответственность. А женщина не должна взваливать на себя слишком много. Я на себя взвалила в какой-то момент, но потом поняла, что это лишает меня женской энергии. Лишает меня, по сути, самой женственности!

А на Западе зашкаливает вот это «равенство», этот «феминизм», и мы видим результаты. На самом деле это равенство принесло много ненужного. Я ничего не имею против однополых браков, но их становится все больше и больше. Теряются такие традиционные ценности, как семья, любовь на всю жизнь.

Марина Хлебникова: «Без мужчин нам не прожить»

— Поскольку долгое время этот праздник имел такую немного политическую окраску, мы в нашей семье всегда немного подшучивали над ним. Но в то же время не обходили его стороной. Главным символом 8 марта для нас всегда были цветы – мимоза и тюльпаны, еще нарциссы. Но относились мы к нему всегда достаточно скептически.

Потому что мужчины, бедные, считают, что они обязаны поздравить своих женщин с Новым годом, с днем рождения и с 8 марта. Какая глупость!

Но все же прекрасно, что этот праздник остался. Правда, уже в другом качестве. И я 8 марта традиционно работаю, как и многие артисты. Любой праздник – это мое отсутствие дома. В этом году у меня тоже концерты с коллективом – и 7-го, и 8-го, будем всех поздравлять.

— Что такое для вас феминизм?

— Я считаю, что женщина должна оставаться женщиной. А термин «феминизм» приклеился ко мне благодаря песне из альбома «Били Бом» 1994 года «Мне надоело быть сильной среди слабых мужчин».

Но я глубоко убеждена: без мужчин, без их внимания нам не прожить, они очень важны для нас, я и на своих концертах всегда так говорю. А феминизм… Мне гораздо ближе женщина – владелица имущества, женщина-хозяйка, чем женщина, которая указывает мужчине, что ему делать.

Что происходит сегодня? Молодые женщины нередко остаются одни с детьми. Количество разводов просто убивает. Но они, наши девчонки, тем не менее, не сдаются.

Они поступают в колледжи, вузы, учатся дистанционно. Они покупают в кредит автомобили, квартиры. Они растят детей – даже если мужчины им не помогают. Очень жаль, что многие мужчины не ценят этого. Но я знаю очень многих мужчин, которые уважают эту способность в своих половинках.

В моей жизни, к счастью, был пример такой любви — папа в нашей семье был и хозяином, и ответственным лицом, и главой семьи. А феминизм – я считаю, все хорошо в меру. Я за партнерство – это слово самое точное. Без мужчин нельзя – мы их любим, они нас любят, а как без любви?

Татьяна Буланова: «Мужчина, позволяющий девушке почувствовать себя слабой, — большая роскошь»

— Для меня, конечно, важнее 6 марта, потому что это мой день рождения. А 8-е раньше всегда проходило по остаточному принципу. Но теперь 8 марта для меня отдельный праздник, потому что в этот день родился мой сын.

— Вам близки принципы феминизма?

— Я не сторонница этого движения. Мне кажется, женщине приятно почувствовать себя слабой. Если есть рядом мужчина, который позволяет побыть слабой, — это большая роскошь. Приятно ведь, когда тебе руку подадут, пальто помогут надеть. Честно говоря, я не очень понимаю это движение – феминизм.

Ирина Безрукова: «Меня будут поздравлять на программе «Привет, Андрей!»

— 8 марта очень ностальгический праздник из детства. Помню, как в школе мальчики робко дарили одноклассницам тюльпаны, а по улицам в преддверии праздника спешили мужчины с охапками мимоз и озадаченными физиономиями. В 2020 году ситуация не изменилась и по улицам уже вовсю снуют молодые люди с букетами и подарками для своих любимых женщин.

— Какое место в вашей жизни занимает феминизм?

— В моей жизни феминизм не занимает никакого места (смеется). Меня никто не притесняет, и я чувствую себя комфортно, как в паре с мужчиной, так и без него. Я не вижу смысла примыкать ни к какому радикальному движению. У меня в жизни все хорошо и гармонично, чего и желаю всем представительницам прекрасного пола.

— Как будете отмечать праздник?

— Праздничный вечер я проведу на концерте Валерия Меладзе в компании своих друзей и прекрасных подруг. На мой взгляд, женский праздник – очень подходящий повод, чтобы послушать лирические композиции о любви.

— Кого будете поздравлять?

— В первую очередь, свою любимую сестру и племянницу. Обязательно поздравлю подруг, коллег и всех своих подписчиков в Инстаграм и фейсбук. А накануне – 7 марта — я сама буду получать поздравления в студии программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» от прекрасных коллег-мужчин актеров.

Александра Кузенкина, актриса: «Было бы круто, если мужчины дарили женщинам цветы не только 8 марта, а каждый день!»

— Как вы относитесь к празднику 8 марта – любите его, празднуете?

— У меня есть желание каждый день жить так, как будто это праздник. А вообще мои любимые праздники, самые ценные, – это день рождения и Новый год. 8 марта мужчина может подарить цветы. Но я люблю принимать цветы без поводов, просто потому, что я есть и меня любят.

8 марта – женский день, все дарят мимозы, тюльпаны, — ну, прекрасно! Но мне немножко грустно от того, что только в этот день я вижу такое количество мужчин с букетами! Мне бы хотелось, чтобы мужчины не только 8 марта дарили женщинам цветы и водили в ресторан, а каждый день. Вот это было бы круто!

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Мария Геворгян, оперная певица, солистка мюзикла «Дон Жуан»: «Женщины стали активными, властными и раскованными»

— К 8 марта отношусь спокойно, без фанатизма. Лично для меня это, скорее, просто выходной день. Повод встретиться и провести время с родными! Устроить праздничный обед или ужин.

В 8 марта поздравляю самых дорогих и любимых мною женщин: членов семьи, педагогов и близких друзей. Подарки люблю дарить полезные и нужные. Поэтому аккуратненько заранее изучаю, чем можно порадовать человека.

Феминизм… Честно, никогда об этом не задумывалась. Но то, что женщины стали более активными, властными и раскованными, сложно отрицать. Для меня женское счастье заключается в семейных ценностях, в детях. Я люблю своего мужа и прекрасно себя чувствую замужем!

Екатерина Плотко, женский мотиватор, коуч, вице-Миссис Вселенная-2014: «Запах мимозы»

— Для меня 8 марта – это запах мимозы. Это очень яркое воспоминание из детства, когда папа их приносил. Но мы в нашей семье ни 8 марта, ни 23 февраля особо не отмечаем. Мы очень любим дарить подарки и какие-то радости друг другу, когда есть запрос от тела и души, а не в один конкретный день, когда надо этот подарок дарить. Я с большим уважением отношусь к празднику 8 марта. Он невероятно светлый, женщины в этот день светятся по-особенному. Но мне бы очень хотелось, чтобы 8 марта было 365 дней в году! И чтобы не только мужчины поздравляли женщин, а чтобы и женщины поздравляли друг друга.

— Какое место в вашей жизни занимает феминизм?

— Я отношусь к феминизму нейтрально. Но я считаю, что женщина обязательно должна относиться с большой любовью к себе самой, быть сильной для себя самой. Чтобы она умела брать ответственность за свою жизнь и не надеяться на других. Не ждать, когда мужчина придет и купит ей квартиру, машину, обеспечить ей жизнь. Такими ожиданиями не имеет смысла заполнять дыру внутри себя, очень важно самой быть целостной личностью и наполненной.

— Кого вы будете поздравлять в этот день?

— Я никого не буду поздравлять специально. Всех своих подруг я люблю поздравлять интуитивно и спонтанно! Могу отправить букетик цветов, например, или просто написать теплые слова и пожелания.

Мы поздравляем всех женщин с праздником 8 марта и желаем, чтобы рядом всегда находились мужчины, позволяющие почувствовать себя любимыми!