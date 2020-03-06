Татьяна Буланова: «Из современных нравится Zivert, а Little Big пока не слышала»

6 марта свой день рождения отмечает Татьяна Буланова. Ворвавшись на российскую эстраду в 90-х, она не стала, как многие тогда, «певицей одного дня», а сумела завоевать популярность на долгие годы.

Корреспондент Teleprogramma.pro побеседовала с певицей в канун ее дня рождения.

«Секрет популярности – в хороших песнях»

— Как собираетесь отмечать день рождения?

— Я уеду в Москву, там с друзьями решила праздновать.

— Многие артисты, с которыми вы начинали в одно время, давно уже исчезли из поля зрения, а ваша популярность по-прежнему высока. В чем секрет?

— Мне трудно ответить на этот вопрос… Наверное, очень много песен записываю. Из этого количества что-то менее известно, а что-то «выстреливает», так что, может быть, секрет в наличии хороших песен?

«Сегодня мы могли бы дать фору молодым артистам»

— После долгого перерыва вы вновь стали давать концерты, ездить на гастроли… Если сравнивать с 90-ми, ваш зритель изменился?

— Вы знаете, нет. Может быть, добавилась ностальгия. Когда мы ездили с концертами в 90-х, мы были молодыми артистами, зрители шли на «модность». А сегодняшняя публика — у них за плечами воспоминания, переживания, им приятно окунуться в прошлое.

— А по условиям что можете сказать? Раньше вы были молодыми модными артистами, сегодня — именитые и заслуженные, а условия на гастролях изменились?

— По уровню и по комфорту, конечно, несравнимо. В 90-х ни аппаратуры толком не было, ни оборудования нормального.

А сейчас у каждого — радиомикрофон, первая линия мониторов, вторая линия мониторов, свет хороший, теплые комфортабельные гримерки…

В 90-х старое было разрушено, а новое еще не создано. Условия были очень тяжелые — и холодно, и неуютно, и петь было сложно, а сейчас — не сравнить.

Конечно, мы, закаленные в те годы, сегодня могли бы дать фору молодым артистам, потому что я, например, могу петь в любых условиях.

«Из молодых нравятся Zivert и группа IOWA»

— Вы снялись в клипе у Монеточки. Какие еще современные молодые исполнители вам нравятся?

— Мне очень нравится Zivert (Юлия Зиверт, российская поп-певица. — Прим. ред.), звучание особенно. Насчет вокальных данных не буду говорить, а в целом звучание и музыка — приятные, с удовольствием слушаю. Группа IOWA (белорусско-российская инди-поп-группа. — Прим. ред.) очень нравится.

— К группе Little Big как относитесь, которая на «Евровидение» поедет?

— Вы знаете, не слышала пока, надо будет послушать. Не знакома пока с их творчеством.

— Сегодня многие артисты, помимо творчества, занимаются еще каким-то бизнесом. У вас такие планы есть?

— Нет, я, честно говоря, не умею заниматься бизнесом так, чтобы это было успешным. И на это нужно время. А все мое время забирает работа.

Если же появляется свободное время, хочется побыть с друзьями и родными. Я просто физически не потяну работу «на два фронта».

Мы поздравляем Татьяну Буланову с днем рождения и желаем новых приятных впечатлений от гастролей, новых встреч с любящими ее зрителями! И, конечно, свободного времени, чтобы проводить его с близкими людьми!