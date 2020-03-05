«Секс и смех продлевают жизнь»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«Надежда Бабкина невзлюбила невестку»
Лера Кудрявцева

Личная жизнь Елены Яковлевой: крах первого брака предрекали мистические знаки

5 марта – день рождения народной артистки РФ Елены Яковлевой, актрисы с самыми, пожалуй, вдумчивыми глазами, интеллигентной и невероятно привлекательной.

Личная жизнь Елены Яковлевой: крах первого брака предрекали мистические знаки
Актриса Елена Яковлева. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Громкую славу принесла Яковлевой роль в «Интердевочке», где она сыграла проститутку. Актрисе долго не удавалось переломить «прилипший» к ней стереотип, — до тех пор, пока она не снялась в сериале «Каменская», в роли следователя.

Сразу трое

Актриса Елена Яковлева. Фото
Актриса Елена Яковлева. Фото: КП/Фролов Михаил

Уже на первом курсе ГИТИСа Леночку Яковлеву стали называть «новой Гундаревой» — во-первых, она была в ту пору довольно пышненькой, а во-вторых, за ней вовсю ухаживали парни. Веселая, легкая, общительная, она запросто знакомилась, часто веселилась в компании до утра, с удовольствием пела и танцевала.

Поняв, что в нее одновременно влюблены сразу два однокурсника – Виктор Раков и Владимир Мурашов, Елена не стала отказываться от их ухаживаний. Но замуж вышла за третьего — Сергея Юлина.

Таинственные предзнаменования

На последнем курсе Яковлева и Юлин поженились. И сразу же получили предостерегающий знак: примеряя из озорства обручальное кольцо на все пальцы подряд, Лена вдруг не смогла его снять. Как только не бились молодожены — и намыливали несчастный палец, и маслом смазывали, но снять не смогли.

Пришлось Сергею осторожно распилить кольцо. Его потом привели в порядок – ювелир аккуратно заделал место распила. Но нехорошая примета запала в память и Елене, и Сергею.

А чуть позднее Сергей Юлин, возвращаясь домой, случайно упал и сильно испачкал свадебный костюм в мазуте. Особенно пострадали брюки — было ясно, что их придется выбросить. «Зато пиджак почти чистый!» — порадовалась Елена. Но в тот же вечер рукав пиджака, беспечно повешенного рядом с лампой, оплавился. Свадебный костюм окончательно погиб.

Вторая любовь и пять лет гражданского брака

Актриса Елена Яковлева. Фото
Актриса Елена Яковлева. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Не прожил долго и брак Яковлевой и Юлина — они расстались через полгода после свадьбы. Дело в том, что Яковлева неожиданно влюбилась в другого. В театре «Современник», куда ее пригласила работать Галина Волчек, было много красивых мужчин-актеров, а ее сердце покорил Валерий Шальных.

Чувство оказалось взаимным. Шальных ради Яковлевой бросил свою подругу – костюмершу театра, а Елена честно призналась во всем мужу. Юлин не стал устраивать сцен. Он отпустил жену к другому, хотя очень ее любил.

С Валерием Елена 5 лет прожила в гражданском браке — что-то останавливало ее от повторного официального замужества. Но потом влюбленным банально надоело то, что их отказывались селить в одном номере, когда они ездили на гастроли. Штамп паспорте был поставлен, в свидетели взяли Игоря Квашу. Обошлись без пышной церемонии.

Почему Яковлева долго боялась мужчин с букетом гвоздик

Кадр из фильма «Интердевочка», 1989 г.
Кадр из фильма «Интердевочка», 1989 г.

После «Интердевочки» Елена Яковлева узнала, что такое настоящая слава. Ей не давали прохода на улице, ее заваливали письмами с признаниями, ей признавались в любви и звали замуж… А однажды актриса получила письмо из тюрьмы: «Я скоро выйду, найду тебя, и мы поженимся. Ты меня сразу узнаешь – я приду к тебе с гвоздиками».

С того дня для Елены Алексеевны настоящим кошмаром стало зрелище каждого мужчины с гвоздиками в руках. Особенно, если такой мужчина стоял у служебного входа в «Современник».

Впрочем, страхи понемногу забылись, а всенародная любовь к Елене Яковлевой осталась. Она становится все сильнее с каждой новой ролью.

Мы поздравляем Елену Алексеевну с днем рождения и желаем всегда оставаться в гармонии с собой, а еще, конечно, — новых интересных ролей, которые будут радовать зрителей!

Тэги

актерская карьераДень рождение Елены ЯковлевойЕлена Яковлева
Loading...