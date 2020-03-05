Личная жизнь Елены Яковлевой: крах первого брака предрекали мистические знаки

Громкую славу принесла Яковлевой роль в «Интердевочке», где она сыграла проститутку. Актрисе долго не удавалось переломить «прилипший» к ней стереотип, — до тех пор, пока она не снялась в сериале «Каменская», в роли следователя.

Сразу трое

Уже на первом курсе ГИТИСа Леночку Яковлеву стали называть «новой Гундаревой» — во-первых, она была в ту пору довольно пышненькой, а во-вторых, за ней вовсю ухаживали парни. Веселая, легкая, общительная, она запросто знакомилась, часто веселилась в компании до утра, с удовольствием пела и танцевала.

Поняв, что в нее одновременно влюблены сразу два однокурсника – Виктор Раков и Владимир Мурашов, Елена не стала отказываться от их ухаживаний. Но замуж вышла за третьего — Сергея Юлина.

Таинственные предзнаменования

На последнем курсе Яковлева и Юлин поженились. И сразу же получили предостерегающий знак: примеряя из озорства обручальное кольцо на все пальцы подряд, Лена вдруг не смогла его снять. Как только не бились молодожены — и намыливали несчастный палец, и маслом смазывали, но снять не смогли.

Пришлось Сергею осторожно распилить кольцо. Его потом привели в порядок – ювелир аккуратно заделал место распила. Но нехорошая примета запала в память и Елене, и Сергею.

А чуть позднее Сергей Юлин, возвращаясь домой, случайно упал и сильно испачкал свадебный костюм в мазуте. Особенно пострадали брюки — было ясно, что их придется выбросить. «Зато пиджак почти чистый!» — порадовалась Елена. Но в тот же вечер рукав пиджака, беспечно повешенного рядом с лампой, оплавился. Свадебный костюм окончательно погиб.

Вторая любовь и пять лет гражданского брака

Не прожил долго и брак Яковлевой и Юлина — они расстались через полгода после свадьбы. Дело в том, что Яковлева неожиданно влюбилась в другого. В театре «Современник», куда ее пригласила работать Галина Волчек, было много красивых мужчин-актеров, а ее сердце покорил Валерий Шальных.

Чувство оказалось взаимным. Шальных ради Яковлевой бросил свою подругу – костюмершу театра, а Елена честно призналась во всем мужу. Юлин не стал устраивать сцен. Он отпустил жену к другому, хотя очень ее любил.

С Валерием Елена 5 лет прожила в гражданском браке — что-то останавливало ее от повторного официального замужества. Но потом влюбленным банально надоело то, что их отказывались селить в одном номере, когда они ездили на гастроли. Штамп паспорте был поставлен, в свидетели взяли Игоря Квашу. Обошлись без пышной церемонии.

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Почему Яковлева долго боялась мужчин с букетом гвоздик

После «Интердевочки» Елена Яковлева узнала, что такое настоящая слава. Ей не давали прохода на улице, ее заваливали письмами с признаниями, ей признавались в любви и звали замуж… А однажды актриса получила письмо из тюрьмы: «Я скоро выйду, найду тебя, и мы поженимся. Ты меня сразу узнаешь – я приду к тебе с гвоздиками».

С того дня для Елены Алексеевны настоящим кошмаром стало зрелище каждого мужчины с гвоздиками в руках. Особенно, если такой мужчина стоял у служебного входа в «Современник».

Впрочем, страхи понемногу забылись, а всенародная любовь к Елене Яковлевой осталась. Она становится все сильнее с каждой новой ролью.

Мы поздравляем Елену Алексеевну с днем рождения и желаем всегда оставаться в гармонии с собой, а еще, конечно, — новых интересных ролей, которые будут радовать зрителей!