Борис Моисеев: «Я прекрасно себя чувствую в качестве заслуженного пенсионера»

4 марта исполняется 66 лет звезде российской эстрады, заслуженному артисту РФ Борису Моисееву. Когда-то он удивлял и шокировал публику – невероятными шоу-программами, нарядами, ярким макияжем, вызывающим поведением… А что происходит с артистом сейчас?

Сейчас все эти моменты стали воспоминаниями. Сегодня Борис Моисеев – добропорядочный пенсионер, все реже появляющийся на публике.

Корреспондент Teleprogramma.pro побеседовала с артистом, которого и сегодня любят и уважают за несомненный талант миллионы зрителей.

«Жду поездку в Юрмалу!»

— Борис Михайлович, как вы себя чувствуете?

— Хорошо чувствую, готовлюсь к празднованию своего дня рождения! Как всегда, жду гостей. Праздновать будем дома, в узком кругу, придут мои близкие подружки – Нелли Михайловна Кобзон, Адочка Тодд, Галя Романовская. Придет поздравить мой любимый коллектив и друзья, которые будут в Москве. Как всегда, надеюсь, что будет море звонков.

— А кто постоянно находится рядом с вами, помогает, делает работу по дому?

— У меня есть домработница, она приходит через день, готовит, стирает, убирает. Почти каждый день приезжает мой арт-директор Сергей Горох. Так что я не один.

Жду поездку в Юрмалу, в июне поеду туда на все лето опять, как и в прошлом году. Вообще постоянно я живу в центре Москвы, а на лето уезжаю в Юрмалу, там у меня есть квартира на берегу.

— Наверное, вам больше подходит климат Юрмалы, поэтому вас туда так тянет?

— Да, это климат моей юности, климат моего первого успеха… Юрмала – это город, в котором я познакомился и с Аллой Пугачевой, и с Лаймой Вайкуле, и с многими другими, близкими мне до сих пор людьми.

Это начало моей творческой жизни, там у меня много друзей, вообще многое связано с этим городом. Там я часто бываю в гостях у Лаймы, у Аллы, когда она туда приезжает. Часто и они заходят ко мне ко мне в гости.

С Раймондом Паулсом мы видимся там каждый год обязательно. В Юрмале я обязательно посещаю все концерты своих коллег, а на фестивале у Лаймы я – официальный почетный гость, ежегодно, вот уже 5 лет.

«Я – активный пользователь интернета, соцсети – мое главное увлечение»

— Чем вы сейчас занимаетесь, может быть, появились какие-то хобби после того, как вы прекратили активно выступать?

— Я много общаюсь в интернете со своими зрителями, с поклонниками со всего мира. Мне пишут, я отвечаю, они присылают мне подарки, — постоянно курьеры приносят цветы, игрушки, варенье, всякие неожиданные вещи, например, как-то мне подарили спиннинг и велосипед…

Вообще я активный пользователь интернета, соцсети – одно из главных моих увлечений сегодня. Это и Instagram, и ВКонтакте, и Facebook, и на имейл мне часто пишут.

— Скучаете ли вы по сцене? Может быть, задумываетесь о возвращении?

— Я страшно скучаю по сцене. Но вернуться… Уже и времени много прошло… С каждым годом это все сложнее и несбыточнее. Но, знаете, я прекрасно себя чувствую в новом качестве – в качестве заслуженного пенсионера.

— Борис Михайлович, что вы хотите пожелать себе в день рождения?

— Только здоровья! Себе и своим близким. Люди, будьте счастливы и здоровы!

Мы поздравляем Бориса Моисеева с днем рождения и тоже желаем ему того, что сейчас для него самое главное — здоровья!