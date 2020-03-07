«У него теперь другая семья…»: как популярные Петросян и Степаненко живут после развода

В праздничные выходные на канале «Россия 1» покажут и новый юмористический концерт Елены Степаненко, и свежую программу Евгения Петросяна. Второй год поклонники обсуждают расставание артистов, проживших в браке 33 года. Рассказываем, как устроили жизнь после развода Елена Григорьевна и Евгений Ваганович.

Одинокая и счастливая

Свой 67-й день рождения в апреле Степаненко будет отмечать в путешествии по Европе. Елена Григорьевна живет одна — кавалеров, желающих скрасить ее одиночество, хватает, но она пока не встретила нового мужчину мечты.

Артистка после развода проживает в шикарной квартире в Зачатьевском переулке площадью более 500 кв. м (оценивается в 369 млн руб.). Эта недвижимость оформлена на Петросяна, но обосновалась там Степаненко. Сейчас идет судебный процесс по разделу имущества, нажитого за 33 года брака. Делят с десяток квартир, коллекцию картин, старинных книг, антиквариата.

Чтобы оценить более пяти тысяч предметов искусства, понадобится еще немало времени. Только на экспертизу придется потратить около 10 млн рублей! Главным добытчиком в семье был Петросян, который предлагал поделить все поровну. Но говорят, что Елена Григорьевна хочет больше половины, по некоторым оценкам, это 1,5 млрд рублей.

Общих детей у пары нет, а вот взрослая дочь Петросяна заняла сторону Степаненко, которую долгие годы называла мамой. 51-летняя Викторина Петросян с детьми, внуками артиста, живет в США — половина заграничного дома принадлежит ей, а вторая часть записана на знаменитого отца.

И эта часть недвижимости также подлежит разделу по бракоразводному процессу. Викторина во время визитов в Москву живет у Степаненко, которую недавно пригласила на ПМЖ в Америку. Елена Григорьевна отказалась.

Степаненко теперь живет в свое удовольствие: много путешествует, постоянно посещает храмы, часто отправляется в паломнические поездки. Работает мало — дает концерты, но без фанатизма, так как средств и так хватает.

Похудела артистка еще до развода — со 110 до 68 кг: теперь старается держать этот вес. Плюс делает косметологические процедуры. В публичных беседах говорит, что своего венчанного супруга Евгения Вагановича простила и отпустила: «У него теперь другая семья…».

На людях Степаненко утверждает, что счастлива пожить для себя и в свое удовольствие.

Пятый раз муж

У 74-летнего Евгения Петросяна все иначе: плотный график концертов и съемок, семейные хлопоты с 30-летней женой Татьяной Брухуновой.

Татьяна — директор артиста, она рядом с мужем практически круглосуточно: «Моя задача — сохранить его здоровье. Я должна его если не омолодить, то не дать возможности расслабиться. Чтобы он продолжал выходить на сцену, так как он без этого не мыслит свою жизнь. Все говорили, что я увела Петросяна из семьи. Это не так. Если бы все было хорошо, он бы не ушел. Термин «история любви» не совсем применим в нашем случае — у нас это не вспышка, как в молодости. Это душевный комфорт. Это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня: чему-то научил, показал, объяснил».

По слухам, молодожены даже думают о пополнении семейства. Так что жизнь у Евгения Вагановича в пятом по счету браке бьет ключом, и даже тяжелый раздел имущества не испортит ему настроения.

«Петросян и женщины-2020»

8 марта/15.30

«Елена Степаненко приглашает»

6 марта/21.00