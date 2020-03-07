Звездные хобби: Деми Мур нянчит кукол, а Клаудия Шиффер без ума от пауков

В преддверии 8 Марта представляем самых креативных девушек из мира шоу-бизнеса. Коллекционировать марки или монетки им слишком скучно, эти разносторонние барышни предпочитают ножи, пауков и челюсти.

Лекарство от Уиллиса

Голливудская актриса Деми Мур, которая последние годы живет с женщиной, до сих пор любит играть в куклы. В коллекции актрисы более 200 экземпляров редчайших и разнообразных кукол, одна из которых стоит, к примеру, $55 тысяч (3,7 млн рублей).

Оказывается, «кукольной болезнью» актриса заразилась после развода с Брюсом Уиллисом и последовавшего за событием стресса. Игрушки, по признанию Мур, дают возможность не воспринимать все близко к сердцу. Она всегда будто находится в сказочном мире (сейчас актрисе 57 лет). Выходя из дома, Деми всегда кладет в сумку несколько игрушек: мишку, обезьянку или пупса. Так спокойнее.

Носки от Сары Джессики

Лучшее занятие во время изнурительных пауз на съемках. Некоторые заваливаются спать, пока есть часок-другой до выхода в кадр, а Сара Джессика Паркер берется за спицы.

Более того, актриса вяжет и в залах ожидания аэропортов, и во время прогулок по Нью-Йорку — посетители Центрального парка часто видят Паркер на скамейке с клубком и спицами, а на форумах женских сайтов в России можно найти тему «Вяжем берет, как у Сары Джессики Паркер» — со схемой и подробными инструкциями.

1001 мачете Анджелины Джоли

Еще с подросткового возраста Анджелина испытывала страсть к холодному оружию. Первый нож девушке подарила мама, с тех пор Джоли собирает дома любые предметы с лезвием, которые привлекают внимание.

Стоимость отдельных экземпляров коллекции Анджелины Джоли превышает €20 тысяч (1,47 млн рублей). Столько стоят эксклюзивные балисонги («бабочка») от Darrel Ralph и редкие экземпляры складных ножей от William Henry.

Джоли подарила первый нож старшему сыну Мэддоксу уже в 7 лет, но вообще оружие хранится в доме актрисы в надежном месте. «У нас дома есть оружейная комната, но, когда дети находятся поблизости, все оружие, конечно, под замком, — уверяет Анджелина. — Ножи я полюбила лет в 12 — 13. Совсем маленькой я очень любила ходить с мамой на выставки картин и смотреть на воинов с копьями и рыцарей с мечами. Оружие является символом силы и частью кодекса чести, оно по сути своей очень духовно. А еще мне нравится играть с ножами и метать их».

Жуткие пауки топ-модели

В детстве нас пугали тем, что давить пауков нельзя: плохая примета, к болезни и все такое. Немецкая топ-модель и актриса Клаудия Шиффер, судя по всему, внимательно отнеслась к суеверию и начала коллекционировать жутких мохнатых существ сызмальства.

В итоге дошло до того, что дом Клаудии увешан картинами с пауками, винтажными аксессуарами в форме насекомых, а коллекция одежды, которую она выпустила в 2011 году, была тоже вдохновлена членистоногими. В свободное от съемок время модель обожает любоваться капельками росы на паутине в саду и рисовать пауков в альбоме.

Вставные челюсти Хелены Бонем Картер

Все началось с «Гарри Поттера», где актриса сыграла злую волшебницу Беллатрису Лестрейндж со страшными и гнилыми зубами. Конечно, то была вставная челюсть.

С тех пор двукратная номинантка на «Оскар» и бывшая жена Тима Бертона собирает не только реквизит со съемочной площадки, но и конкретно вставные челюсти. Говорят, целый шкаф искусственных зубов уже набрался. На каждой полочке — ряд уникальных протезов.

В интервью Хелена Бонем Картер рассказывала, что частенько веселит искусственными зубами из коллекции детей — семилетнего Билли и трехлетнюю Нелл. «Все думают, что мы живем как семейка Аддамс, но на самом деле все гораздо удивительнее», — интригует поклонников актриса.