Оксана Федорова: «Сегодня в конкурсах красоты «просчитать» победу невозможно»

Телеведущая, юрист, победительница конкурса «Мисс Вселенная» и мама двоих детей Оксана Федорова рассказала порталу Telepogramma.pro о своих детях, благотворительном фонде и ожиданиях весны.

Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» недавно отметил свое 10-летие. Поэтому наш разговор начался именно с темы благих дел.

— Оксана, в какой момент в большой список того, чем вы занимаетесь, добавилась еще и благотворительность? Вообще, как вы считаете, нужно ли делать благие дела публично?

— Для меня активное погружение в благотворительность началось в 2002 году, когда сразу после победы в конкурсе «Мисс Вселенная» в составе делегации я посещала хосписы и больницы в беднейших странах Азии и Африки.

Благодаря этим поездкам благотворительным организациям удалось привлечь внимание к важным проблемам в некоторых странах и, например, внедрить вакцинацию от таких страшных болезней, как столбняк, на государственном уровне.

Позднее, уже будучи ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!», вместе с героями программы мы объездили всю Россию в рамках программы «Мир без слез».

Посещали больницы, детские дома и через общение, позитивные эмоции помогали детям, врачам, родителям укрепить веру в доброту людей, поддержать надежду на выздоровление и более счастливую жизнь.

В 2009 году был создан фонд «Спешите делать добро!» как возможность оказывать помощь профессионально, чтобы меценаты и жертвователи понимали, на какие проекты и программы фонд направляет собранные средства.

— Расскажите, пожалуйста, какими проектами фонда за эти 10 лет вы гордитесь больше всего?

— Главным достижением фонда является прежде всего реальная помощь реальным людям и в целом повышение доверия к благотворительным фондам. Десять лет назад уровень доверия к фондам был крайне низким, поскольку в этой сфере чаще, чем в других, встречаются мошенники.

И постоянная работа с партнерами, СМИ, абсолютная прозрачность работы фонда позволяют нам привлекать к нашим проектам и работе новых партнеров, волонтеров.

Я горжусь нашим проектом «Маленькие герои большой войны», благодаря которому мы одними из первых привлекли внимание широкой общественности к именам детей и подростков, подвиги которых в годы войны сегодня практически забыты.

— Следите ли за современными конкурсами красоты? Вы согласны с тем, что на таких конкурсах теперь стараются меньше оценивать внешность, а больше сконцентрироваться на личности самих участниц?

— Я часто участвую в конкурсах красоты в качестве члена жюри, но специально за конкурсами не слежу. Конкурс красоты — это всегда субъективная реакция, и если раньше были определенные каноны и примерно можно было просчитать шансы на победу, то сейчас большую роль играет не только красота, но и оригинальность подачи себя. Многие склонны к эпатажу, а это всегда привлекает внимание.

— Оксана, как вам кажется, ваши дети Федя и Лиза больше в плюсе или в минусе из-за того, что у них такая знаменитая мама? Как в вашей семье решается актуальный для многих семей вопрос гаджетов в детских руках?

— На данный момент дети не ощущают никакого влияния на свою жизнь, кроме того, что видят меня по телевизору. Мы с мужем стараемся никак не напоминать детям в обычной жизни, что у них знаменитая мама. Из гаджетов основные — это, конечно, телефоны, без них сейчас никуда.

— У вас за плечами несколько телевизионных проектов — «Спокойной ночи, малыши!», «Субботник», «Субботний вечер», «Не родись красивой», «Софи», «Форт Боярд». Не планируете ли продолжение? Может, у нас есть шанс еще увидеть вас на ТВ?

— Я продолжаю вести программу «Спокойной ночи, малыши!», которая в прошлом году отметила свое 55-летие! И надеюсь, программа будет идти еще столько же. А насчет участия в других проектах поживем — увидим!

— После участия в шоу «Танцы со звездами» танцы вошли в вашу жизнь? Как поддерживаете себя в форме?

— Я очень люблю танцы, занимаюсь с педагогом, известным хореографом Геннадием Гунько, принимаю участие в Венском бале, в сентябре мы открывали Большой Екатерининский бал.

Для поддержания формы занимаюсь танцами, фитнесом, стараюсь во всем соблюдать баланс.

— В 2008 году вышла в свет ваша книга. С тех пор в вашей жизни многое изменилось: вы вышли замуж за любимого человека, стали мамой… Может, пора написать еще одну?

— Вы совершенно правы! В марте в издательстве АСТ у меня выходит книга «Создай свой личный бренд». Уверена, что личный бренд — это не притворство кем-то другим, посторонним и не слишком на вас похожим. Это изучение себя и самовыражение в облике, поведении, стиле. Это принятие себя такой, какая вы есть.

Потому что, даже контролируя некоторые свои черты и склонности, вы признаете их, даете им возможность проявиться и, значит, разрешаете им существовать, а себе — реализоваться и действовать. Свободно, по-своему. В книге собрана масса полезных советов, истории из моей жизни, и, я надеюсь, книга будет интересна многим.

— Недавно состоялось награждение «Пара года» с участием ярких пар нашего шоу-бизнеса. Как родилась идея этой премии? И вообще почему, как вам кажется, среди творческих людей не очень распространены крепкие многолетние союзы?

— Премия проводится уже 12 лет, и, конечно, в шоу-бизнесе сохранить семью многим бывает очень сложно. Идея премии в том, чтобы показать, какие есть крепкие, красивые, замечательные звездные пары, которые, несмотря на все искушения и соблазны, ненормированный график и бесконечные съемки, любят друг друга, уважают и могут служить примером гармоничного союза.

— Какой, как вы думаете, будет весна в этом году? Что вы могли бы пожелать нашим читателям в преддверии праздника 8 Марта?

— Весна уже чувствуется в воздухе, и я уверена, что она будет прекрасной — солнечной, яркой, насыщенной событиями. Я желаю всем прекрасным девушкам, женщинам счастья, любить и быть любимыми, украшать своей улыбкой этот мир и вдохновлять мужчин на романтичные поступки!