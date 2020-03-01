Настасья Самбурская: роман с несовершеннолетним и скандал с Бородиной — где пиар, а где правда

Виталий Гогунский: «Желаю творческих успехов!»

Мы попросили сказать пару слов в качестве поздравления коллегу Настасьи – актера Виталия Гогунского, исполнившего в сериале «Универ» роль Кузи.

— На съемках «Универа», знаете, я с Настасьей почти не пересекался, в основном с Аней Хилькевич работал, — признался Виталий. — Сейчас, если встречаемся, обнимаемся, целуемся, но близкие дружеские отношения не поддерживаем. Я поздравляю Настасью с днем рождения и желаю ей счастья, здоровья и долгих лет жизни! И обязательно – творческих успехов.

Ее Кристина – дерзкая, уверенная в себе, принципиальная и смелая девушка. Конечно, в жизни Настасья отличается от своей героини. Но… может, не слишком сильно? Ведь в последнее время ее имя все чаще упоминается в связи с различными скандальными происшествиями.

Уход из «Универа»

Почти 5 лет роковая брюнетка Кристина в исполнении Самбурской была одной из главных персон в сериале. И вот – известие о том, что актриса покидает проект: по словам продюсеров, ее поведение стало слишком вызывающим и некорректным, а дисциплина упала до непозволительного предела.

Впрочем, спустя 2 года Настасья вернулась – чтобы сняться в последнем сезоне сериала.

Отбила мужа у Ксении Бородиной?

Летом 2016 года в профиле Настасьи появились фотографии с отдыха в Барселоне. По некоторым признакам было понятно, что она проводит там время не одна, а с Курбаном Омаровым – супругом известной ведущей Ксении Бородиной.

На Настасью вылились тонны обвинений в том, что она разрушает семью. Впоследствии СМИ писали о том, что Самбурскую и Омарова свели в Барселоне исключительно рабочие отношения.

Пиар на расставании Бузовой и Тарасова

Спустя пару месяцев после расставания ведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова Настасья опубликовала фото, на котором она лежит в постели с именной майкой Тарасова. Снимок она сопроводила ироничной подписью. Многие подписчики «повелись» на розыгрыш, и Самбурская получила очередной шквал критики.

Самбурская и «Плохие мальчики»

С некоторых пор Настасья не только актриса, но и певица. Ее клип на песню «Плохие мальчики», созданный при участии композитора Виктора Дробыша, вызвал неоднозначную реакцию, — уж очень вызывающим получился видеоряд. Что ж, это только сработало на пользу скандальному имиджу актрисы.

Роман с несовершеннолетним

Несколько лет назад стало известно о близких отношениях Самбурской с 16-летним юношей – кадетом по имени Никита. Обнаружилось все, когда полиция остановила машину Самбурской – она вела ее, находясь в нетрезвом состоянии, а вместе с ней в авто сидел Никита. Настасья пояснила, что, во-первых, юноша убедил ее в том, что ему уже 19, а во-вторых, они просто друзья. Но поверили не все…

больше по теме Самбурская в кружевном белье высмеяла любительниц откровенных фотосессий Актриса с иронией заметила, что не нуждается в столь дешевых трюках.

Лысая Самбурская

Эпатажная натура Настасьи проявляется буквально во всем. Так, однажды она опубликовала в Instagram свое неожиданное фото – с побритой налысо головой, и написала, что это – результат спора с другом: мол, она обещала побриться, когда число ее подписчиков достигнет 8 миллионов. Позднее оказалось, что это розыгрыш: актриса прибегла к помощи фотошопа.

Хочет уехать из России

И вот – очередной скандал: несколько дней назад Настасья опубликовала фото с подписью, в которой говорит о своей мечте: уехать на полгода из страны, чтобы отдохнуть, и все это время ничем не заниматься.

В чем только не обвинили ее подписчики! «Никто и не вспомнит…», «Ага, уехать и ничего не делать, а деньги у богатенького Буратино взять, вот бы мне так жить. Вам всем мозги нужно лечить», «Было бы здорово, если не вернетесь», — захлебнулись возмущением хейтеры.

Мы поздравляем Настасью Самбурскую с днем рождения! Пусть все ее желания сбудутся, а склонность эпатировать публику принесет еще большую известность!