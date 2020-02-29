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Выдуманная любовь: Волочкова, Собчак и другие звезды, которые «придумывали» яркие романы

Не всегда эти романы – в прямом смысле выдуманные. Порой между знаменитостями завязываются отношения, главная цель которых – пиар.

Выдуманная любовь: Волочкова, Собчак и другие звезды, которые «придумывали» яркие романы
Карикатура. Фото: КП/Мартинович Катерина

И чаще всего этот ход оказывается успешным: интерес зрителей удачно подогревается слухами о романе любимых артистов.

Дима Билан и Елена Кулецкая 

Модель Кулецкая Елена и певец Дима Билан. Фото
Модель Кулецкая Елена и певец Дима Билан. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Красавица-модель и известный певец смотрелись вместе просто потрясающе. Казалось, у них все серьезно. Дима Билан даже пообещал жениться на Елене Кулецкой, если сумеет победить на Евровидении. И – победил.

Только вот в загс Елену так и не повел. Постепенно роман сошел на «нет». А позднее Елена откровенно призналась журналистам: их связь была тонко рассчитанным пиар-ходом, после которого популярность и певца, и модели резко возросла.

Дима Билан и Юлия Волкова 

Певцы Волкова Юлия и Дима Билан. Фото
Певцы Волкова Юлия и Дима Билан. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Жаркий роман разгорелся между экс-солисткой группы «Тату» Юлией Волковой и Димой Биланом как раз в тот период, когда они готовились выступить на Евровидении. Разумеется, внимание поклонников было приковано к этой эпатажной паре.

Был ли роман на самом деле? Достоверно известно лишь одно: после отбора любовь, если она и была, как-то незаметно угасла.

Николай Басков и Анастасия Волочкова

Николай Басков и Анастасия Волочкова. Фото
Николай Басков и Анастасия Волочкова. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Несмотря на обилие откровенных совместных фото, поверить в настоящий роман между Николаем Басковым и Анастасией Волочковой было сложно даже самым наивным фанатам. Хотя они, конечно, старались…

Николай Басков и Оксана Федорова

Николай Басков и Оксана Федорова. Фото
Николай Басков и Оксана Федорова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Их отношения называли «бизнес-романом» — ни для кого не было секретом то, что первая красавица страны Оксана Федорова и «золотой голос» Николай Басков мгновенно прекращают обниматься, как только выключаются направленные на них камеры. Роман получился взаимно выгодным – пиар удался.

Ксения Собчак и Евгений Папунаишвили

Ксения Собчак и Евгений Папунаишвили. Фото
Ксения Собчак и Евгений Папунаишвили. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

О романе Ксении Собчак и Евгения Папунаишвили заговорили после того, как они приняли участие в проекте «Танцы со звездами». Эффектная пара не ограничилась танцами – их застали целующимися в аэропорту. Рассказывали, что они какое-то время жили вместе…

Ни он, ни она никак не комментировали эти слухи. А вскоре и вовсе перестали появляться вместе. Был ли роман? Или две медийные персоны просто решили «разжечь» к себе интерес?

Оксана Акиньшина и Алексей Воробьев

Оксана Акиньшина и Алексей Воробьев. Фото
Оксана Акиньшина и Алексей Воробьев. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Певец Алексей Воробьев и актриса Оксана Акиньшина, похоже, на самом деле встречались, только вот очень уж этот роман был «на публику».

Оксана часто звонила ему, когда Алексей улетел на Евровидение, и их телефонные скандалы слышали все окружающие. Потом Алексей говорил, что Оксана утомила его своей ревностью.

Впрочем, многие поклонники с самого начала были убеждены: их роман – обычный пиар-ход.

А как вы думаете – многие ли звезды пиарятся подобным способом?

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