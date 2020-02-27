«Меня накрыло по полной программе»: почему Татьяна Догилева осталась к старости одна

27 февраля – день рождения Татьяны Догилевой. Широкую известность актрисе принесла роль очаровательной пробивной продавщицы в фильме «Блондинка за углом».

Затем было еще множество успешных работ, Догилева достигла в актерской профессии настоящих высот, снималась с такими актерами, как Андрей Миронов, Леонид Броневой, Леонид Филатов…

Только вот с личной жизнью у Татьяны Анатольевны не всегда все складывалось удачно.

Юношеский роман с Юрием Стояновым и первый брак

Еще будучи студенткой первого курса ГИТИСа, Татьяна влюбилась в актера Юрия Стоянова. Чувства оказались взаимными, между ними вспыхнул роман. Однако продлился он недолго.

Позднее Догилева признавалась, что любовью это назвать было нельзя, — скорее, страстью, и что со Стояновым у нее остались самые теплые отношения.

После окончания института Татьяна поспешно вышла замуж – она снова влюбилась, на этот раз – в осветителя Александра, который работал вместе с ней над фильмом «Безбилетная пассажирка».

Брак продлился всего несколько месяцев. Молодой муж рассчитывал, что каждый вечер дома его будет ждать супруга-домохозяйка, а Догилева строила амбициозные планы – она уже тогда была востребованной актрисой.

Второго мужа «увела» из семьи

Разведясь с Александром, Татьяна с головой окунулась в работу – много снималась, играла в театре. Прошло целых 12 лет, прежде чем она познакомилась со своим будущим вторым мужем. Писатель-сатирик Михаил Мишин тогда был женат, но влюбленных это не остановило.

Сын Мишина был еще школьником, и писатель не решался оставить семью. Их роман с Догилевой продлился почти 7 лет. Только после того, как сын повзрослел, Мишин, наконец, подал на развод и женился на Татьяне.

Актриса впоследствии признавала, что стала причиной разрушения семьи. Но у нее была веская на то причина: настоящая любовь, сильная и искренняя. У Мишина и Догилевой родилась дочь Екатерина, она тоже стала актрисой, живет и работает в США.

Тяжелые времена

Казалось, все в жизни наладилось: семья с любимым человеком, дочка, работа… Но на Догилеву внезапно навалились трагедии. Один за другим ушли из жизни близкие люди – родители, старший брат. К 2000 году ее почти прекратили снимать.

Не в силах справиться с депрессией (Догилева потом говорила об этом времени – «Меня накрыло по полной программе»), актриса все чаще стала прикладываться к бутылке…

Именно это стало причиной того, что брак с Мишиным начал разрушаться. Писатель какое-то время боролся с пристрастием Татьяны. Она и сама начала понимать: так больше нельзя. Прошла курс лечения от алкогольной зависимости. Но все-таки после 18 лет брака последовал развод – видимо, просто остыли чувства.

С Высоцким, Мироновым, Филатовым

Татьяне Догилевой посчастливилось репетировать и играть вместе с многими талантливыми мужчинами — легендами нашего кино.

После окончания ГИТИСа она играла в «Ленкоме», и однажды ее пригласили на пробы в фильм «Маленькие трагедии». Молодая актриса целый день провела вместе с Владимиром Высоцким, который вел себя, по словам Татьяны Анатольевны, очень доброжелательно и даже ласково.

В «Маленькие трагедии» Догилева не попала, зато позднее снялась в «Блондинке за углом» вместе с Андреем Мироновым. И, конечно, без чувства влюбленности здесь не обошлось.

Правда, партнерские отношения были для актрисы дороже, и с Андреем Александровичем они, несмотря на дружбу, так и остались на «вы».

В «Забытой мелодии для флейты» она играла любовь с Леонидом Филатовым, и ей снова завидовали все женщины Советского Союза…

Но, несмотря на обилие красивых и талантливых мужчин вокруг, Догилева больше так и не вышла замуж. Самым важным для нее всегда оставались дочь и профессия.

И сегодня Татьяна Догилева остается востребованной актрисой, узнаваемой и любимой.

Мы поздравляем Татьяну Александровну с днем рождения и желаем побольше сил и здоровья, чтобы их хватило на воплощение еще многих желаний в профессии!