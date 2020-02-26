«Мистика!»: Аронова, Стоянов и другие звезды о «проклятии» високосного 2020 года

2020 год – високосный: в феврале не 28 дней, а 29. Казалось бы, радоваться надо: нам подарен лишний день, такое происходит раз в 4 года! А вот нет...

Но многие относятся к високосному году с суеверным страхом: считается, что он приносит несчастья. Мы узнали у звезд – верят ли они в эту примету?

Никас Сафронов, художник: «Если верить – все работает»

— Я верю в мистику високосного года. В мире все – мистика: рождение человека, создание Вселенной, египетские пирамиды… 29 чисел в феврале – это значит, что люди, родившиеся 29-го, раз в 4 года отмечают свой день рождения. Мы сами создаем мистику, заранее прописываем историю, уверенные, что так должно быть, — и так и бывает в итоге. У каждого есть своя судьба, мы должны следовать ей и всем ее превратностям, — так написал когда-то Генри Миллер.

И когда черная кошка пробегает – обязательно что-то случится. А в Англии черная кошка – к удаче… Человек сам раздувает эти приметы и сам попадается в эту яму, в эту ловушку. Чем больше люди верят – тем больше это работает. Больше того – даже если не верить, это все равно работает.

Мы завязаны на природе, природа завязана на человеке. Мы создаем информационное поле вокруг какой-то ситуации – и она работает. Поэтому високосный год несет в себе информацию, созданную предыдущими поколениями.

Лично я не сталкивался с приметами относительно високосного года. Но я могу у любого человека убрать ячмень и заговорить зубы. Это умели делать моя мама и моя старшая сестра. Я просто проговариваю про себя некий набор слов, и у человека все проходит.

Однажды я потерял бриллиант – два с половиной карата. А потом, спустя 2,5 года, я его нашел – после того, как прочитал молитву. Когда мы с писателем-сатириком Алексеем Трухиным были на Тенерифе, его жена потеряла на пляже цепочку. Я помолился Николаю-чудотворцу, поехал на пляж, и нашел цепочку. Как это работает? Не знаю. Включается, вероятно, какой-то тайный внутренний ресурс, и ты начинаешь иначе чувствовать природу вещей. Если мы заряжены на примету – она начинает работать.

больше по теме Никас Сафронов хранит деньги в зарубежных банках Известный художник признался, что обжигался на вкладах.

Екатерина Архарова, актриса: «Как себя настроишь – так и пойдет»

— Я – тот человек, который вообще не верит в приметы. Мне кажется, мы сами притягиваем к себе то, во что верим. Если посмотреть статистику – високосный год ничем особым не отличается: ни какими-то природными катаклизмами, ни другими явлениями. Так что я не верю и никому не рекомендую верить. Как себя настроишь – так все и пойдет, это я знаю точно.

Юрий Стоянов, актер: «Не верю в приметы»

— Нет, я не верю в мистику високосного года. Я вообще ни в какие приметы с детства не верю. Никогда не замечал, чтобы в високосный год что-то шло не так, как обычно.

Кажетта Ахметжанова, ясновидящая: «Високосный год – время, когда ко всему надо относиться серьезнее»

— Високосный год многие считают опасным. В первую очередь такая слава пришла к нему из-за древних поверий, связанных с историей про предательство Касьяна. Бог наказал его за то, что тот переметнулся на сторону Сатаны. Тогда Господь наказал бить Касьяна ложкой каждый день в течение трех лет, а на четвертый отпускать на землю. Это одна из легенд.

В високосные годы случались всем известные катастрофы: «Титаник» потерпел крушение, затонула подлодка «Курск». С другой стороны, ни одна война не началась в високосный год.

Все индивидуально. Для каждого знака Зодиака 29 февраля будет восприниматься по-разному. В течение года будут усиливаться уязвимые черты характера по стихиям знаков.

Таким образом, знакам Огня (Овнам, Львам и Стрельцам) будет непросто справляться со своими эмоциями. Импульсивность будет мешать добиваться целей, повысится уровень конфликтности.

Знаки Земли (Телец, Дева и Козерог) получат возможность для самореализации только в том случае, если начнут бороться с обостренной прокрастинацией.

На плечи представителей стихии Воздуха (Близнецов, Весов и Водолеев) ляжет груз ответственности. Придется преодолевать чувство страха, чтобы выйти на уровень роста.

Стихии Воды (Раки, Скорпионы и Рыбы) столкнутся с депрессивными состояниями.

Високосный год обладает усиливающим свойством по всем позициям. Дети, рожденные в этот год, действительно рождаются одаренными. Это всего лишь 5 миллионов во всем мире. Обратите внимание, что прослеживается существенная разница в суевериях у разных народов.

Високосный год – время, когда необходимо ко всему относиться серьезнее.

— Можете ли вы сказать, что прошлый високосный – 2016-й – стал для вас трудным? Или 2012-й, например?

— В високосный год я ощущаю повышенную концентрацию. Не только в позитивном, но и негативном ключе. Обращаю внимание на ситуации, в которых лучше абстрагироваться.

Многие люди в этот период замечают за собой подобную тенденцию. Каждый год у человека происходит ряд событий, которые можно отнести к какому-то негативному влиянию.

— Есть ли у артистов какие-то особые приметы относительно високосного года?

— Да, многие следуют указаниям. Например, не покупают квартир и не начинают новых проектов.

Я знаю одну певицу, которая в високосный год принципиально не выпускала новые песни и альбомы, считая, что они будут обречены на провал.

На самом деле все это делать можно и даже нужно! Придерживаться примет может каждый, если так живется проще.

Я бы советовала обращать внимание на негативные установки, избавляться от них, идти к своим целям. А високосный год для этого подходит, хоть и вставляет палки в колеса.

Татьяна Буланова: «Не верю!»

— Мне кажется, это обычный год, ни во что такое я не верю. Если вспомнить предыдущие високосные годы – 2016-й, 2012-й, — все было нормально, все как всегда.

Иосиф Пригожин: «Я верю в реальную жизнь»

— Я ни во что такое не верю. Я верю в реальную жизнь и в реальные вещи. Однажды Далай-лама сказал: «Самые близкие люди – это те, кто ближе к тебе находятся».

Никаких предрассудков и предубеждений у меня по поводу високосного года нет.

Мария Аронова: «Надо давать себе установку: все будет хорошо!»

— Я попала в некие «ножницы»: при том, что это високосный год, это еще и мой год, год Крысы. И я стараюсь не думать о том, что это високосный год, я больше думаю о том, что это – год Крысы.

Гоню от себя плохие мысли и верю в то, что все будет хорошо в этом году. По крайней мере, у меня – точно!

В предыдущие високосные года бывали у меня ситуации и с потерей работы, и с семейными неприятностями… Мы говорили об этом с мамой, это было в юности моей. Происходят в високосный год катаклизмы всевозможные, не очень симпатичные моменты. И, конечно, я не завидую тем, кто родился в високосный год.

Я даю себе установку: все будет хорошо! Вообще надо давать себе эту установку каждый день. А верить в приметы – это считается большим грехом. Бог всегда с нами. Если ты просишь – ты идешь дальше.

А вы верите в «проклятие» високосного года или считаете, что все зависит только от нас?