Рейтинг звезд-пенсионеров: как бонусы за звания и награды влияют на выплаты знаменитостей

Композитор Игорь Николаев недавно отпраздновал 60-летие и получил звание народного артиста. Игорь Юрьевич уже знает, что звание это не только почетное, но и прибыльное: «Я еще не на пенсии — пенсионный возраст ведь подняли. Но вроде за народного добавляют тридцатку. Если обычная пенсия — тысяч двадцать, то у меня будет пятьдесят». Николаев прав — все так и есть. У знаменитостей с учетом их регалий пенсии по российским меркам вполне приличные, которые, впрочем, можно разделить на несколько групп.

От 55 тыс. руб.

Все заслуженные и народные артисты второй год получают надбавку к пенсии за звание в размере 30 тысяч рублей. Правда, есть один нюанс: выплата столичная, поэтому получают ее только те, кто имеет московскую прописку, поэтому, например, живущий в Питере народный артист РСФСР Михаил Боярский рассчитывать на такой бонус не может.

Кроме того, некоторые артисты имеют повышенные ведомственные пенсии или выплаты за ордена. Надбавка за ордена называется дополнительным материальным обеспечением (ДМО). Получать его могут только неработающие артисты-пенсионеры.

К примеру, полным кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» (среди них, например, Юрий Соломин и Татьяна Доронина) доплачивают по 22 тысячи. Кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» II (Алла Пугачева, Александра Пахмутова, Олег Стриженов, Валентин Гафт, Владимир Меньшов) доплачивают 17 тысяч. ДМО постоянно индексируется, так как оно привязано к базовому размеру соцпенсии. Все орденоносцы имеют звания, поэтому получают пенсию больше 55 тысяч рублей.

Известно, что у Юрия Стоянова с учетом надбавок за награды и звание народного артиста набежало 62 тысячи рублей. А заслуженный художник РФ Никас Сафронов с учетом доплаты 45 тысяч рублей за звание академика Российской академии художеств заслужил пенсию в 57 тысяч рублей. У народной артистки Ларисы Лужиной, имеющей право на так называемую надбавку блокадницы, — 62 тысячи рублей.

От 42 тыс. руб.

В столице около тысячи заслуженных и народных артистов. Большинство из них других надбавок не имеет, поэтому рады недавно появившейся доплате за звание. С учетом ее у тружеников искусства выходит в среднем от 42 до 53 тысяч пенсионных рублей в месяц. Именно столько получают Ангелина Вовк, Елена Яковлева, Татьяна Васильева, Татьяна Догилева, Елена Сафонова, Лариса Удовиченко, Евгения Симонова, Елена Проклова, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Надежда Кадышева.

От 12 до 30 тыс. руб.

Увы, некоторых уважаемых людей звания обходят стороной, поэтому они получают куда меньше своих знаменитых коллег с корочками. Вот как выглядят пенсии некоторых из них:

— Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.

— Роза Сябитова, Регина Дубовицкая — 16 тысяч рублей.

— Елена Ханга, Лолита Милявская — 22 — 23 тысячи рублей.

— Николай Дроздов — 30 тысяч рублей.