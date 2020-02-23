Воспоминания звезд об армии: Лев Лещенко был танкистом, а Тарзан запускал космические аппараты

День защитника Отечества, по традиции, - праздник мужчин. Но, конечно, особого внимания в этот день достойны мужчины, служившие в армии.

Мы расспросили наших звезд об их армейских буднях, и они рассказали нам много интересного.

— Вы служили в армии? Где и когда?

Лев Лещенко:

— Я служил с 1961 по 1964 год, три года. Служил в танковых войсках. Сначала в Тамбове проходил курс молодого бойца. Потом нас отправили в Германию. В это время был Карибский кризис. Наши танки стояли с американскими друг напротив друга у Бранденбургских ворот… У нас было особое положение, мы спали с автоматами.

Я прошел в танке по дну Эльбы на учениях. Стрелял из всех видов вооружения, был на всех учениях… А потом меня забрали в ансамбль песни и пляски, как раз в феврале, перед праздником. И первой моей песней в этом ансамбле был «Бухенвальдский набат». Песня имела большой успех, мы исполняли ее в Доме офицеров.

Армейскую жизнь вспоминаю с большой благодарностью. Я многому там научился, окреп физически, да и морально подготовился к дальнейшей жизни. Получил первый спортивный разряд по баскетболу. Никакой дедовщины тогда не было. Я пел солдатские песни, с ними и поступил работать на радио потом.

Сергей Глушко «Тарзан»:

— После окончания школы, в 1987 году, поступил в Военно-космическую академию в городе Санкт-Петербурге. И через 5 лет я ее окончил в звании офицера, получив специальность инженера-энергетика. И поехал служить на космодром Плесецк. Абсолютно реально запускал космические аппараты, был начальником монтажного комплекса, где собирают ракеты и тестируют космические аппараты.

Учиться в академии было весело, Санкт-Петербург – шикарный город. Учился я легко, всегда был спортсменом. И в части я был на хорошем счету. Дружил с техникой, начальником был строгим, но справедливым, поэтому подчиненные меня уважали. Ни секунды не жалею ни о чем: у меня шикарное образование.

Бари Алибасов:

— Ну конечно, расскажу! До сих пор помню, как звали командира воинской части, — Гилель Борисович Иоффе, полковник. Он был главный. А я приехал из провинции служить. Конечно, старослужащие пытались меня прессовать. Тогда так было принято. Но я им этого не позволил. Наша часть находилась под городом Алма-Ата (сейчас – Алматы), деревня называлась Покровка. Я успел в этой части создать ансамбль, в Покровском доме культуры все пели и танцевали, весь колхоз, все ходили на наши концерты. Веселая была служба, очень!

Интарс Бусулис:

— Да, я служил в армии — в Национальных вооружённых силах Латвии. Служил в штабном оркестре, играл на тромбоне — всего пять лет. Из них первый год срочный, а остальные четыре по контракту.

Сергей Жуков, группа «Руки вверх!»:

— В армии я был только 3 дня, на съемках клипа «Крошка моя». И мне этого хватило.

— Расскажите самую запомнившуюся армейскую историю.

Бари Алибасов:

— Я сейчас не могу себе это представить. Вот стоит воинская часть, все в сапогах, в форме… А я – в коричневых туфлях. Как так? А Гилель Борисович Иоффе сказал: «Алибасова не трогать». Просто я был единственный человек в части, который мог выйти в колхоз и купить выпивку.

Интарс Бусулис:

— В Латвии есть праздник: 18 ноября, День Независимости. Мне было 20 лет, это было в 1998 году – мой первый год службы. Тогда было очень холодно для Латвии, -18 °C, мы участвовали в параде. Чтобы не замерзнуть, мы надели шинели, а наши инструменты мы смазывали спиртом (это нужно для того, чтобы они не замерзли).

И, конечно же, как вы понимаете, один из моих товарищей переборщил со спиртом и налил его в трубу слишком много – специально или случайно, история умалчивает. В определенный момент строй должен был повернуть налево. Трубач стоял в первом ряду. И когда настало время повернуть – видно, спирт уже подействовал. Он прошел прямо, в толпу зрителей. Люди очень удивились, но дали товарищу дорогу, и он пошел дальше (смеется).

— Назовите главные, на ваш взгляд, мужские качества.

Лев Лещенко:

— Порядочность и надежность.

Сергей Глушко:

— Ответственность – «мужик сказал, мужик сделал». За свои слова надо отвечать. Судят мужчин по их поступкам. Второе качество – мужчина должен любить женщин, боготворить их. И еще – я не представляю нормального мужчину, не реализованного в жизни. Самореализация, на мой взгляд, это даже важнее, чем «посадить дерево, вырастить сына, построить дом».

Интарс Бусулис:

— Не существует, так сказать, «главных мужских качеств». Просто в любой ситуации мужчина должен уважать себя и других людей, нужно всегда оставаться мужчиной, что бы ни происходило. Если же рассматривать «главные мужские качества» по отношению к женщине, мужчина должен проявлять внимание к своей любимой, делать неожиданные и приятные сюрпризы.

Сергей Жуков:

— Ответственность, трудолюбие, чувство юмора.

— Что вам обычно дарят на День защитника Отечества?

Лев Лещенко:

— Дарят обычно какие-то аксессуары – галстуки, портмоне… Иногда парфюм.

Сергей Глушко:

— Я не придаю особого значения подаркам, даже не вспомню так сразу…

Бари Алибасов:

— Я вообще не люблю праздники. Дарить надо тогда, когда чувства есть. А не тогда, когда дата или праздник.

Интарс Бусулис:

— У нас в Латвии не существует такого праздника. Я помню только, что во времена СССР были открытки с поздравлениями, но сейчас уже это у нас не принято.

Сергей Жуков:

— С учетом моего рабочего графика и постоянных разъездов, главный подарок для меня – это время, проведенное вместе с семьей, время за теплыми и искренними разговорами с детьми и женой. Это бесценный подарок от любимых людей.

— Что бы вы хотели пожелать мужчинам в День защитника Отечества?

Лев Лещенко:

— Оставаться мужчинами в полном смысле этого слова. Быть защитниками для своей семьи, дома и Отечества. Как сказал великий полководец Кутузов перед Бородинской битвой, «Покорствовать Россия не привыкла, в боях свободу отстоит народ, Отечеству вернем покой, и мир – другим державам». Не покорствовать и верить в свое Отечество – вот самое главное.

Сергей Глушко:

— Я хотел бы, чтобы мужество не связывали и не путали с бряцаньем оружием. Я сам – потомственный военный, офицер запаса, я умею стрелять из всего, что может стрелять. Но я – жесткий пацифист, я против любого оружия. Собраться бы всем миром и закопать все оружие, все, что может нанести вред. Лучшие умы, лучшие ученые работают не над тем, чтобы понять, что мы есть в этом мире, что есть наша Вселенная, а разрабатывают очередное оружие для убийства своих ближних. Это нонсенс!

Хочу пожелать, чтобы понятие «мужественность» не означало человека с ружьем, а означало красивого внешне и внутренне, счастливого, успешного человека.

Интарс Бусулис:

— Я думаю, что самое главное — чтобы был мир, и не было необходимости ничего защищать. Чтобы мы жили в таком обществе, в стране, где все уважают друг друга, чтят традиции. Чтобы не было границ, и люди жили дружно и просто любили друг друга. И тогда нам не надо будет ничего защищать. Я за мир!

Сергей Жуков:

— Желаю каждому мужчине быть достойным мужем и отцом своих детей. Желаю, чтобы ничто не нарушало покой любимой семьи. Мужчины, будьте сильными, целеустремленными и верными себе.

Мы поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества и присоединяемся к пожеланиям от наших звезд! Будьте счастливы, дорогие мужчины!