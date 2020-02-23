«Мужчина должен оставаться мужчиной!»: Кожевникова, Безрукова и другие звезды поздравили россиян с 23 Февраля

В воскресенье, 23 февраля, россияне отмечают День защитника Отечества. С 2002 года праздник стал «красным днем» календаря.

23 февраля принято считать не только днем рождения Красной Армии, но и Днем настоящих мужчин. Поэтому большинство женщин поздравляют своих защитников, независимо от того, служили они в армии или нет.

Журналисты Teleprogramma.pro поинтересовались у знаменитых женщин, как они поздравляют мужчин и какими качествами, на их взгляд, должен обладать их избранник.

Ирина Слуцкая: «23 февраля можем сходить в театр»

— В моей семье никто не служил, — рассказывает фигуристка Ирина Слуцкая. — Папа по состоянию здоровья не смог, дедушка в военное время был работником тыла, а супруг посвятил время работе и учебе.

Но, в целом, в нашей семье принято делать подарки друг другу, и 23 февраля – не исключение. Обычно мы дарим что-то из бытового обихода, поход куда-нибудь, например, в театр.

Ирина призналась, что ценит в мужчинах смелость, бескорыстность, надежность, понимание.

— Хочется пожелать дорогим нашим защитникам мирного неба над головой, поменьше беспокойных ситуаций, чтобы они всегда были на страже, берегли нас, девочек, и, конечно же, были здоровыми и крепкими. А мы, в свою очередь, постараемся сделать так, чтобы наши мужчины были самыми счастливыми.

Ирина Безрукова: «Всем мирного неба!»

— Мой дедушка, Иван Ступак, прошел войну, был ранен, имел множество наград, — говорит актриса Ирина Безрукова. — Мой папа отслужил в армии. Конечно, я почитаю этот праздник.

Мужчинам я бы хотела пожелать найти место в жизни, быть опорой близким, друзьям и любимым и пусть небо для всех нас всегда будет мирным.

Тутта Ларсен: «Мужчина должен оставаться мужчиной»

— А я считаю, что нужно любить своих мужчин, независимо от дня недели, независимо от того, какой сегодня праздник, — делится телеведущая Тутта Ларсен. – Нужно каждый день напоминать о том, что именно они — наша опора, защита и надежность.

Тутта Ларсен назвала главные, на ее взгляд, мужские качества. Это верность, внимательность и целеустремленность.

— Хочу пожелать мужчинам всегда оставаться мужчинами! Не бояться трудностей, быть надежными и смелыми. Здоровья и любимых женщин рядом. С праздником!

Оксана Федорова: «Горжусь своим дедом и прадедом!»

— 23 февраля я бы хотел рассказать, прежде всего, о деде и прадеде, которые воевали в годы войны, — говорит телеведущая Оксана Федорова. — Хочу сказать им спасибо, это истинные защитники Отечества!

Мой дед — Алексей Трофимович Куликов ушел на войну в 15 лет, совсем еще мальчишкой, был курсантом ленинградского артиллерийского училища, первый выпуск. Служил в артполку в прославленной псковской дивизии, сначала командовал взводом, потом был инструктором по прыжкам с парашютом.

В моей жизни дед сыграл огромную роль и всегда был примером чести и преданности своей Родине. Прадед Васильев Михаил Григорьевич был майором, командиром батальона, защищал Пулковские высоты на подступах к Ленинграду.

Мария Кожевникова: «Мужу могу подарить тапочки»

— Я горжусь своим дедушкой — генерал-майором Трофимовым Валентином Николаевичем, он прошел две войны – Великую Отечественную и войну в Афганистане, — рассказывает актриса Мария Кожевникова. — Он — наш самый главный защитник и герой.

Но, к сожалению, дед ушел от нас еще в 1991 году, но мы постоянно его вспоминаем. Я знаю, что сейчас он защищает меня все равно. 23 февраля буду поздравлять мужа.Обычно я дарю нужные подарки. например, новые тапочки (смеется).

Софи Кальчева: «Готовлю вкусный ужин»

Бывшая возлюбленная Николая Баскова Софи Кальчева 23 февраля поздравляет отца, который служил под Оренбургом и командовал взводом, а также брата, сына и любимого мужчину.

— Всегда готовлю вкусный ужин и делаю соответствующие подарки.

Хочу пожелать в День защитника Отечества быть не только мужчинами, но и опорой, поддержкой. Чтобы женщина рядом с вами чувствовала защиту и уверенность в завтрашнем дне. С праздником, дорогие! Спасибо!

Редакция Teleprogramma.pro поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества! Берегите себя и будьте счастливы! Ура!