Как фильм «Влюблен по собственному желанию» спас Олега Янковского от трагедии

Он ушел в мае 2009-го, в возрасте 65 лет, так и не состарившись, — оставаясь до последних дней роскошным аристократом, мечтой женщин, красавцем с лукавым взглядом чуть прищуренных глаз.
«Один раз и на всю жизнь»
Разумеется, в него всегда влюблялись женщины. И, когда Олега Ивановича не стало, некоторые из них начали «откровенничать» в прессе и на ТВ, рассказывать о своих «романах» с Янковским. Почему бы не похвастать – он ведь уже не сможет возразить…
Между тем, Олег Янковский всю жизнь был женат на одной женщине – актрисе Людмиле Зориной. Перед свадьбой его мама сказала: «Запомни, Олег: Янковские женятся один раз и на всю жизнь». И он запомнил и принял эти слова.
Как Янковского не узнала на экране собственная жена
На первом показе фильма «Влюблен по собственному желанию» Янковский присутствовал вместе с женой. Первые кадры – в метро на лавочке лежит пьяный гражданин, потом пытается встать, падает, его поднимает женщина…
Людмила Зорина в зале с интересом смотрит на экран. Пьяницу показывают крупным планом – и она в изумлении поворачивается к мужу: «Это ты? Ты там пьяный валяешься?».
Для артиста это – выше всяких наград: если его в образе не узнала собственная жена.
Как ради Янковского переписали сценарий
Сергей Микаэлян, режиссер фильма «Влюблен по собственному желанию», рассказывал, что сначала не планировал снимать в главной роли Янковского. Тот подошел к нему, когда Микаэлян с Александром Калягиным и Евгенией Глушенко обсуждали сценарий, и, узнав, о чем речь, шутливо спросил: «Может, и для меня найдется роль?».
Тогда режиссер не воспринял его слова всерьез. Бывший спортсмен Игорь, главный герой фильма, по его задумке, должен был быть совсем молодым человеком, а Янковскому тогда уже было за 30.
Режиссер долго искал подходящего актера, но мысли его постоянно возвращались к Янковскому, пока он не понял: хватит искать, герой найден! Только надо чуть переписать сценарий, сделать героя старше: так еще нагляднее будет его перерождение.
И у Янковского получилось блестяще – впрочем, как всегда.
Как критика «Гамлета» чуть не свела его в могилу
Фильм «Влюблен по собственному желанию», как позднее признавался Янковский, спас его от опрометчивого шага. Как раз в то время артиста буквально затравили.
Театральные критики набросились с жестоким осмеянием на его трактовку роли Гамлета в постановке, которую он начал репетировать в «Ленкоме» с режиссером Глебом Панфиловым.
Олега Янковского довели до того, что он находился буквально на грани самоубийства. Об этом он рассказал в 1989 году, выступая на круглом столе, тема которого была посвящена критике артистов.
Грязные выпады, которые и критикой-то назвать было нельзя, чуть не сломали Янковского. О нем писали, что он не артист, а статист, что он – отработанный материал, и много других гадостей.
Спасли Янковского съемки в фильме «Влюблен по собственному желанию». Увлекшись работой, он смог справиться с депрессией и вновь поверил в себя.
Как Янковский предсказал свою болезнь
В 2000 году, отвечая на вопрос журналистов – боится ли он чего-нибудь? – Олег Иванович ответил, что бояться ему уже нечего. И добавил: если, к примеру, у меня обнаружат рак, то я буду просто стараться достойно прожить тот срок, который мне оставлен, а бояться – какой смысл?
Его слова сбылись через несколько лет. Ему стало плохо во время спектакля, думали – сердце, но боль пронзала все тело. И врачи поставили диагноз: рак.
На обезболивающих препаратах артист продолжал играть в театре. До последнего держался достойно – потому что бояться было уже нечего.
Наверное, нет человека в нашей стране, который не знал бы Олега Янковского. А какие его роли нравятся больше всего вам?