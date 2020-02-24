На каких диетах сидят Валерия, Орбакайте и другие звезды, и что про это говорит врач

Вы по-прежнему думаете, что женщина, родившая нескольких детей, должна выглядеть как героиня советских фильмов о многодетных мамах – замученной и расплывшейся, полностью погруженной в заботы о детях и забывшей о себе?

Современные звезды опровергают это мнение. Перед вашими глазами ежедневно на телеэкране – многодетные знаменитости, сумевшие сохранить стройную фигуру, здоровую кожу и блеск в глазах. В чем заключается их секрет?

Кристина Орбакайте – правильное питание и танцы

Кристина Орбакайте выглядит настолько моложе своих лет, что ее легко можно принять не за мать, а за сестру ее собственных детей.

В чем секрет молодости Кристины? В первую очередь – в правильном питании, придерживаться которого она привыкла уже давно.

Периодически Кристина придерживается одной из любимых диет: зеленой (которая предполагает употребление только зеленых овощей), тибетской (молоко плюс овощи), бессолевой.

И, конечно, большое значение имеет физическая подготовка. Кристина с детства танцует, и сегодня она много времени уделяет спорту, чтобы поддерживать форму.

Комментарий диетолога Нурии Диановой:

– Если Кристина использует эти диеты не постоянно и на короткие промежутки времени, то ничего вредного в таких диетах нет, они похожи на вегетарианские разгрузки. Чем чаще человек становится, тем полезнее для него разгрузочные овощные дни, но питаться одними только овощами можно не больше нескольких дней подряд. Лучший вариант – один разгрузочный день в неделю. В остальные дни организму нужны и белки, и жиры, и углеводы.

Тибетская диета – оптимальный вариант, потому что она предполагает наличие молока – источника животного жира. Мне эта диета нравится больше, чем «зеленая», потому что в ней нет жестких ограничений.

Бессолевая диета хороша тем, что человек контролирует потребление соленых продуктов. Наши рецепторы избалованы промышленной едой, а, убрав добавленную соль, мы начинаем постепенно лучше чувствовать натуральный вкус продуктов.

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Алсу – минимальные порции и… любовь к бутербродам

Певица Алсу – тоже мать троих детей, как и Кристина. Алсу замужем, у них с мужем две дочери и сын. По признанию Алсу, она с юности привыкла довольствоваться маленькими порциями еды, и сегодня старается учитывать принципы здорового питания.

Только вот от любимых бутербродов певица отказаться не в силах. Зато пьет 2 литра воды каждый день, дополняя их несколькими чашками черного чая. В спортзалах Алсу не пропадает целыми днями, но дома обязательно делает комплекс несложных упражнений.

Комментарий диетолога Нурии Диановой:

– Маленькие порции, много воды – это как раз то, что я пропагандирую и что мне близко. Алсу потрясающе выглядит, а значит, ее система питания работает! Она может себе позволить любимые блюда, не отказываясь от вкусного, главное – знать меру. У нее выстроен режим, она молодец.

Валерия – никакого сахара

Популярная певица Валерия – мама троих взрослых детей. Чтобы сохранить фигуру, Валерия проводит немало времени в спортзале – это доставляет ей удовольствие.

И, конечно, певица строго придерживается определенных правил питания. Она исключила из своего рациона сахар, выпечку и жирное мясо, отказалась от сливочного масла, макарон, газировки и множества других продуктов.

Раз в день на ее столе появляется курица, индейка или телятина. Кроме того, певица приветствует овощные супы, кисломолочные продукты, рыбу, морепродукты, а в качестве десерта любит орехи, мед и фрукты.

Комментарий диетолога Нурии Диановой:

– Очень разумные принципы. Если Валерия сумела отказаться от сахара и умеет получать удовольствие от меда и фруктов, то это просто замечательно. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения – не более 50 граммов сахара в день, а еще лучше – 25 граммов, это примерно столовая ложка. Я же, как и Валерия, – за полный отказ от добавленного сахара.

Думаю, что сложные углеводы в ее рационе все равно присутствуют – если не макароны, то, например, бурый рис, овсянка или гречка. Учитывая активный концертный график, это только на пользу. Браво Валерии!

Анна Седокова – интервальное питание

Родив троих детей, Анна Седокова каждый раз, естественно, прибавляла вес во время беременности, но каждый раз успешно его сбрасывала, возвращаясь к прежним параметрам.

С некоторых пор Анна практикует так называемую интервальную диету, разработанную американскими специалистами. Ее суть в том, чтобы воздерживаться от пищи 16 часов подряд, то есть, поужинав, к примеру, в 9 вечера, завтракать можно не раньше, чем в 13 часов следующего дня. Получается – в течение 8 часов вы едите, а остальные 16 часов – поститесь. За это время организм очищается от шлаков и токсинов.

Комментарий диетолога Нурии Диановой:

– Совсем недавно развенчали этот миф – интервальную диету. Я категорически против этой диеты, потому что она неестественна, она ломает нормальный ритм жизни человека. Могут образоваться камни в желчном пузыре, обостриться заболевания поджелудочной железы. Естественным является прием пищи в течение первого часа после пробуждения. Еще Пушкин сказал: «Блажен, кто поутру имеет стул без принужденья». А если с утра голодать – этот естественный рефлекс не срабатывает.

Натали – еда в сложенных ладонях

Певица Натали, мама троих сыновей, убеждена: за один раз нужно съедать столько пищи, сколько умещается в сложенных ладошках. Именно такая порция, по ее мнению, оптимальна для любого человека, желающего поддерживать нормальный вес. При этом в ладошки можно «складывать» что угодно, любые продукты, главное – не превышать порцию и есть через равные промежутки времени, например, через каждые 3 часа.

Комментарий диетолога Нурии Диановой:

– Это похоже на то, что я всегда рекомендую своим пациентам: на любом банкете, фуршете старайтесь съесть пищи не больше, чем размер трех ваших кулаков. Пусть даже салат оливье – но не больше этого объема. Натали молодец, она не перегружает желудок, каждые 3 часа ест столько, сколько гарантированно усвоится организмом. Если даже позволит себе что-то калорийное, но в малом объеме, вреда не будет. Мне нравится!

Справка Teleprogramma.pro:

Нурия Хасановна Дианова — российский врач диетолог, гастроэнтеролог, разработчик методики похудения, автор методички «Памятка для пациентов: Пришел, увидел, победил — гепатит C», известный эксперт ТВ и радио. Входит в список сто самых успешных женщин России по версии журнала «FB journal».

А вам какая диета из перечисленных понравилась?