Коллега Алентовой по фильму «Зависть богов»: «В откровенных сценах переступали барьер стыдливости»

Кроме «Москвы…», на счету Веры Алентовой еще немало интересных работ. Пожалуй, особое место в этом списке занимает фильм Владимира Меньшова «Зависть богов», в котором актрисе пришлось участвовать в откровенных сценах.
История любви советской замужней женщины Сони, закомплексованной и застенчивой, и французского переводчика Андре произвела в 2000 году эффект разорвавшейся бомбы — ведь очень многие женщины узнали в Соне себя.
Порядочная, целомудренная, привыкшая жить в строгих рамках и не давать себе воли, Соня даже не представляла, какие страсти таятся в ее душе.
«Сегодня эта романтическая история смотрится уже по-другому»
Наш корреспондент поговорила о съемках в этом фильме с партнером Веры Алентовой — актером Анатолием Лобоцким, исполнившим роль Андре.
— Какие у вас остались впечатления от совместной работы с Верой Алентовой?
— Впечатления от работы с такой замечательной актрисой и с таким режиссером — самые прекрасные. А с годами эти впечатления… нельзя сказать, что улучшились, но обрели другую ипостась. Прошло 20 лет после съемок, и впечатления уже такие, полумифические, воспоминания об этом фильме, о Вере Валентиновне…
Потому что вся эта романтическая история по прошествии 20 лет, с моей точки зрения, смотрится уже немножко по-другому. Но еще раз повторю — самые замечательные, самые приятные воспоминания об этой работе.
О трудностях съемки откровенных сцен
— Сложно ли было снимать откровенные сцены?
— Да, конечно, сложно. Мы с Верой Валентиновной не проходили прежде никакой «спецподготовки», не снимались в фильмах «для взрослых», ни я, ни она. Поэтому, конечно, были сложности…
Но, во-первых, мы с ней послушные артисты. Я считаю это большим плюсом. Во-вторых, мы доверяли режиссеру. И в итоге, я надеюсь, все это получилось хорошо — не пошло и романтично.
Было сложно, безусловно, очень сложно! Но надо переступить какой-то барьер стыдливости, преодолеть внутренний рубеж. Вокруг, на съемочной площадке, — люди. И ты знаешь, что потом это будут смотреть много людей…
— А сейчас, спустя 20 лет после работы в этом фильме, вы продолжаете общаться с Верой Алентовой?
— Общаемся, да, поздравляем друг друга с какими-то датами, с праздниками. Но видимся редко очень. В последний раз я видел Веру на юбилее Владимира Валентиновича (Меньшова. – Прим. ред.), куда я забежал буквально на полчаса после спектакля. Редко видимся, редко… К сожалению.
— Сейчас у вас как раз прекрасный случай поздравить коллегу с днем рождения. Что вы хотите пожелать Вере Алентовой в этот праздник?
— Чего можно пожелать женщине-актрисе? Интересной работы, конечно же, и побольше. Здоровья и любви. Здоровья близким.
Для поклонников Веры Алентовой наверняка приятным сюрпризом станет новый фильм с ее участием – «Ампир V» режиссера Виктора Гинзбурга, выход которого запланирован на 2022 год. Ожидается увлекательная вампирская лав-стори, приправленная рассказом о тайном обществе вампиров, которые управляют человечеством, используя деньги, красоту и кровь.
Мы поздравляем Веру Валентиновну Алентову с днем рождения и присоединяемся к пожеланиям Анатолия Лобоцкого!