Коллега Алентовой по фильму «Зависть богов»: «В откровенных сценах переступали барьер стыдливости»

21 февраля – день рождения Веры Алентовой, народной артистки РФ, прославившейся после выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит». Поздравляем!

Кроме «Москвы…», на счету Веры Алентовой еще немало интересных работ. Пожалуй, особое место в этом списке занимает фильм Владимира Меньшова «Зависть богов», в котором актрисе пришлось участвовать в откровенных сценах.

История любви советской замужней женщины Сони, закомплексованной и застенчивой, и французского переводчика Андре произвела в 2000 году эффект разорвавшейся бомбы — ведь очень многие женщины узнали в Соне себя.

Порядочная, целомудренная, привыкшая жить в строгих рамках и не давать себе воли, Соня даже не представляла, какие страсти таятся в ее душе.

«Сегодня эта романтическая история смотрится уже по-другому»

Наш корреспондент поговорила о съемках в этом фильме с партнером Веры Алентовой — актером Анатолием Лобоцким, исполнившим роль Андре.

— Какие у вас остались впечатления от совместной работы с Верой Алентовой?

— Впечатления от работы с такой замечательной актрисой и с таким режиссером — самые прекрасные. А с годами эти впечатления… нельзя сказать, что улучшились, но обрели другую ипостась. Прошло 20 лет после съемок, и впечатления уже такие, полумифические, воспоминания об этом фильме, о Вере Валентиновне…

Потому что вся эта романтическая история по прошествии 20 лет, с моей точки зрения, смотрится уже немножко по-другому. Но еще раз повторю — самые замечательные, самые приятные воспоминания об этой работе.

О трудностях съемки откровенных сцен

— Сложно ли было снимать откровенные сцены?

— Да, конечно, сложно. Мы с Верой Валентиновной не проходили прежде никакой «спецподготовки», не снимались в фильмах «для взрослых», ни я, ни она. Поэтому, конечно, были сложности…

Но, во-первых, мы с ней послушные артисты. Я считаю это большим плюсом. Во-вторых, мы доверяли режиссеру. И в итоге, я надеюсь, все это получилось хорошо — не пошло и романтично.

Было сложно, безусловно, очень сложно! Но надо переступить какой-то барьер стыдливости, преодолеть внутренний рубеж. Вокруг, на съемочной площадке, — люди. И ты знаешь, что потом это будут смотреть много людей…

— А сейчас, спустя 20 лет после работы в этом фильме, вы продолжаете общаться с Верой Алентовой?

— Общаемся, да, поздравляем друг друга с какими-то датами, с праздниками. Но видимся редко очень. В последний раз я видел Веру на юбилее Владимира Валентиновича (Меньшова. – Прим. ред.), куда я забежал буквально на полчаса после спектакля. Редко видимся, редко… К сожалению.

— Сейчас у вас как раз прекрасный случай поздравить коллегу с днем рождения. Что вы хотите пожелать Вере Алентовой в этот праздник?

— Чего можно пожелать женщине-актрисе? Интересной работы, конечно же, и побольше. Здоровья и любви. Здоровья близким.

Для поклонников Веры Алентовой наверняка приятным сюрпризом станет новый фильм с ее участием – «Ампир V» режиссера Виктора Гинзбурга, выход которого запланирован на 2022 год. Ожидается увлекательная вампирская лав-стори, приправленная рассказом о тайном обществе вампиров, которые управляют человечеством, используя деньги, красоту и кровь.

Мы поздравляем Веру Валентиновну Алентову с днем рождения и присоединяемся к пожеланиям Анатолия Лобоцкого!