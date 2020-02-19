Юрий Антонов: «Ни с кем из исполнителей не хочу петь дуэтом»

К сожалению, юбилейные концерты пришлось отложить – из-за плохого самочувствия Юрия Михайловича. Известно, что в конце прошлого года певец перенес операцию на коленном суставе.

«Современную музыку не слушаю»

Журналисты Teleprogramma.pro не стали донимать народного артиста РФ вопросами, спросили лишь – с кем из современных исполнителей ему хотелось бы спеть дуэтом?

— Особо ни с кем, — признался Юрий Антонов. – Не могу назвать никого конкретно, да и особого желания нет. Я просто не задумывался над этим…

На вопрос – кто вообще нравится ему из сегодняшних исполнителей? – музыкант ответил лаконично:

— Честно говоря, я современную музыку почти не слушаю… Молодежную музыку не слушаю. Поэтому назвать кого-то не могу.

Юрия Антонова нередко называют принципиальным, вспыльчивым, особенно – если речь заходит о его личной жизни. Но как-то не верится, что у человека, написавшего такие лирические, нежные песни – «Я вспоминаю», «От печали до радости», «Лунная дорожка», «Двадцать лет спустя», может быть трудный характер.

В своей жизни Юрий Антонов испытал многое. Он был женат трижды, однако уже давно предпочитает жить в одиночестве, окружив себя домашними животными.

Анастасия – чуть не увезла его в Америку

С красавицей Анастасией он познакомился, когда ему было 23 года. Казалось, все складывается замечательно: работа в ВИА «Поющие гитары» сделала Антонова известным, любимая девушка согласилась выйти за него замуж…

А вскоре Анастасия решила уехать из Советского Союза. Навсегда – в Америку. Разумеется, вместе с молодым талантливым мужем. Тем более, что и разрешение на выезд им дали без проблем. Уже были куплены билеты на самолет…

Но в последний момент Антонова одолели сомнения: куда он летит, зачем? В СССР его популярность росла с каждым днем, он вдохновенно писал все новые песни… И он решил остаться.

Мирослава – в ЗАГС на костылях

Мирослава Бобанович ненадолго приехала в Советский Союз из Югославии, и здесь ее познакомили с Юрием Антоновым. К тому времени он уже был известным композитором, его песни звучали из каждого окна. Между ними вспыхнул роман, и Антонов решил: на этот раз он точно уедет из страны, в Югославию!

В назначенный день жених и невеста ехали в посольство, чтобы оформить документы. И вдруг в их машину врезался тяжелый грузовик. К счастью, обошлось не слишком серьезными травмами, и в ЗАГСе упрямый Антонов все равно явился – на костылях.

В Югославии, однако, он прожил с Мирославой лишь несколько месяцев. Его неудержимо тянуло домой, в Союз. Скоро и этот брак распался.

Анна, совместная дочь и внебрачный сын

На тему личной жизни Антонов категорически отказывается разговаривать с журналистами. Что ж, музыканта за это можно только уважать, – он поступает как настоящий мужчина, отказываясь упоминать при посторонних имена своих женщин.

О его третьей жене известно лишь то, что зовут ее Анной и что живет она в Париже. Анна подарила Юрию Антонову дочь Людмилу. Еще у композитора имеется сын Михаил, но о нем и его матери и вовсе ничего не известно. Всенародно любимый музыкант бережно охраняет от праздных любопытных свою личную жизнь и своих близких.

А вот о чем Антонов готов говорить часами – так это о своих домашних питомцах. В его доме живут не только кошки и собаки, но и кролики, павлины, цесарки… А вот ту единственную, о которой он всю жизнь писал свои песни, музыканту, видимо, так и не довелось повстречать.

Мы поздравляем Юрия Антонова с юбилеем и желаем скорейшего выздоровления, новых песен и радости от общения с близкими!