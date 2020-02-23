Звезды, которые жили в гражданском браке и не стеснялись этого

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал нехорошим словом всех женщин, живущих в гражданском, то есть не узаконенном, браке. Значит, и этих прекрасных женщин тоже?

Очень многие восприняли эти слова как оскорбление. Сегодня, по разным причинам, все большее количество людей предпочитает не спешить в загс, чтобы зарегистрировать отношения, а живут в так называемом «гражданском браке». Среди них – известные и уважаемые личности.

Существует мнение: если спустя 3 года совместной жизни не поженились – значит, уже и не поженятся. Неправда!

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков – 5 лет

Солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков жили в гражданском браке 5 лет. «Химия любви» не покидала их, и Алексея нельзя назвать нерешительным человеком. И все же он не спешил делать любимой предложение. Такой уж у него характер – ему требовалось продумать все до мелочей, вплоть до размера обручального кольца.

Их постоянно донимали вопросами о свадьбе, и в итоге молодые сыграли ее тайно, в Испании, пригласив только самых близких.

Алексей и сейчас продолжает думать, что штамп в паспорте неважен. Просто ему хотелось исполнить то, о чем, как и любая другая девушка, мечтала Юля: почувствовать себя принцессой на собственной свадьбе. Он исполнил ее желание.

Дмитрий и Елена Маликовы – 8 лет

Дмитрий Маликов познакомился с Еленой и сразу был ею очарован. Скоро он перебрался в ее квартиру, они стали жить вместе, и дочка Лены от первого брака приняла его. Их гражданский брак продлился 8 лет, расписываться они не торопились, решив: вот когда родятся совместные дети…

Так и получилось. Когда в 2000 году родилась Стефания, молодые родители отправились ее регистрировать, а им сказали: Лена будет считаться матерью-одиночкой, а Дмитрию придется признавать отцовство и оформлять дочь на свое имя. Чтобы упростить процедуру, они решили по-быстрому зарегистрировать брак, а потом уже – ребенка. И справились с этими делами за 15 минут!

Этот день Маликовы не отмечают – праздником для них является день знакомства, 21 марта.

Дмитрий Харатьян и Марина Майко – 8 лет

После неудачного первого брака Дмитрий Харатьян не хотел вновь «наступать на те же грабли». Познакомившись с Мариной, он сразу обратил внимание на аристократичные черты лица девушки, ему понравилась ее современность, даже своенравный характер пришелся по душе.

Скоро они начали жить вместе. Марина потом признавалась в интервью, что ее тяготила сложившаяся ситуация. Ей казалось, что в любой момент Дмитрий может ей сказать: «ты свободна». Но и заставлять его жениться не хотела.

К тому же от этого шага Дмитрия отговаривали друзья – Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте, которые сами жили в гражданском браке.

И лишь спустя 8 лет, переоценив всю свою жизнь и выбрав для себя главное, Харатьян отвел Марину в загс. Спустя год у них родился сын Иван.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская – 5 лет

Наталья Подольская ждала белого платья и фаты долгих 5 лет. По ее признанию, она очень мечтала о свадьбе, но вслух говорила, что ей безразлично. Наконец, Владимир Пресняков «созрел» для решительных действий, а помог ему в этом батюшка в одном из храмов: он за одну беседу сумел объяснить, почему венчание – необходимость.

Для венчания нужно было сначала расписаться в загсе. И они это сделали. А потом – обвенчались: ведь после этого обряда, как рассказал им священник, две души соединяются в одну.

Юлия Савичева и Александр Аршинов – 10 лет

Инициатором их знакомства была Юля Савичева, — на тот момент девушке едва исполнилось 16 лет. Уж очень ей понравилась музыка рок-группы «Бухта радости», в которой тогда пел Александр Аршинов.

Они прожили вместе 10 лет. За эти годы было всякое, но зато они поняли окончательно: жить друг без друга не смогут. Убедившись в этом, Юля и Александр зарегистрировали свой брак, а потом и обвенчались. Это произошло в 2014 году, а в 2017-м в семье появилась дочь Анна.

А вы согласны с представителем церкви или считаете, что люди вправе жить в гражданском браке, если им так удобнее?