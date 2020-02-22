Нормальные пацаны: российские знаменитости, которые с полным правом отметят День защитника Отечества

Накануне 23 февраля мы собрали армейский фотоальбом звезд, которые в разные годы служили в Вооруженных силах нашей страны.

Как оказалось, среди молодого поколения сложно отыскать тех, кто прошел эту школу жизни. А вот те, кто постарше, гордятся армейской службкой.

Призывник-1970: Виктор Сухоруков

Витя Сухоруков отслужил в Школе младших командиров в Капустином Яру Астраханской области. Парень был передовиком: замкомвзвода, секретарем комсомольской организации, организатором художественной самодеятельности.

Получал всевозможные поощрения, предусмотренные по уставу, а родителям с Волги летели благодарственные письма.

Но незадолго до возвращения домой Витя с товарищами прилично выпил, в результате чего горланил песни, а в наказание его отпустили на дембель на пару дней позже. Используя сослуживцев в качестве зрителей, Сухоруков отрепетировал творческие этюды, с которыми после армии поступил в ГИТИС.

Призывник-1979: Федор Добронравов

17-летний Федя поехал из родного Таганрога поступать в столицу в цирковое училище, но туда не брали не отслуживших в армии.

А Добронравов с детства грезил о ВДВ: «Парень я был крепкий — занимался боксом, баскетболом, прыжками в воду. И самое главное, благодаря ДОСААФ имел три прыжка с парашютом».

Мечта сбылась, но служба в Воздушно-десантных войсках была непростой. Федора отправили в Азербайджан, он попал в 104-ю воздушно-десантную дивизию, дислоцирующуюся в горной местности. Уволился в звании сержанта.

«С сослуживцами созваниваемся, встречаемся, поздравляем друг друга с 23 февраля», — рассказал Федор Добронравов.

Призывник-1982: Сергей Зверев

Сережа окончил ПТУ в родном Усть-Каменогорске по трем специальностям: «парикмахер», «специалист по макияжу» и «дизайнер по одежде».

В армии Зверев был замкомвзвода, секретарем комсомольской организации, дослужился до звания старшего сержанта. Служил Сергей в элитной части противовоздушной обороны, которая находилась на территории Польши. Зверев считает, что каждый мужчина должен отслужить в армии.

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Призывник-1980: Григорий Лепсверидзе

После школы Гриша поступил в музыкальное училище на отделение ударных инструментов, но не доучился — пришла повестка в армию. Служил в Хабаровске на режимном объекте.

На военном заводе Лепсверидзе ремонтировал ракетные тягачи и другую технику. Кроме того, был занят в ансамбле художественной самодеятельности.

«У нас были нормальные офицеры, со мной служили хорошие пацаны — с некоторыми из них я и сейчас встречаюсь, когда езжу на гастроли», — говорит Григорий, который теперь просто Лепс.

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Призывник-2000: Тимур Батрутдинов

Тимур получил университетский диплом по специальности «Менеджмент и управление персоналом», после чего отправился в армию, где год отслужил в войсках связи.

В КВН Батрутдинов начал играть еще в универе, а в армии продолжил — да так, что армейская команда, в которой он был одним из участников, завоевала титул чемпиона Московского военного округа.

В награду парней отправили на выступление мэтров — команды «Утомленные солнцем» в Подольске. «Тогда я впервые увидел Галустяна и Ревву и думал, что в последний раз», — теперь смеется звезда «Комеди Клаб».

Единственное, чего не хватало Тимуру в армии, так это женского внимания: «Мне даже снилась Бритни Спирс, которая говорила по-русски, что любит меня».