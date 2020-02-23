Метод Водонаевой: не поскандалишь — не прославишься

Реплики из Инстаграма 37-летней экс-участницы «Дома-2» Алены Водонаевой об абортах и материнском капитале обругали по всем федеральным каналам. Фразу «не надо рожать рабов этому государству» обсудили и депутаты, и коллеги Алены. Жизнь Водонаевой после резонансных постов изменилась.

Еще в конце прошлого года она рассказывала о том, что скоро осуществит мечту и эмигрирует в Америку. А теперь заявляет, что, став общественницей, отложила исполнение желаний. А ведь жизнь самой Водонаевой сильно отличается от будней тех, кто ее поддерживает в соцсетях.

Оскорбление как метод

На прошлой неделе Алена давала пояснения в ГУВД по поводу поста об абортах. Одна многодетная мать написала заявление на Водонаеву в Генпрокуратуру: она считает высказывания телеведущей унижением ее человеческого, женского и материнского достоинства, так как не имеет возможности зарабатывать большие деньги.

В письме приводятся такие цитаты из Водонаевой: «В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем», «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка», «Не надо рожать рабов этому государству».

Привлечь к ответственности выпускницу «Дома-2» могут по статье УК 282 «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Наказание — от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы на шесть лет.

На выходе из полицейского участка Алену встретили журналисты всех телеканалов страны. К звездному часу она была готова:

«Помимо селфи в Инстаграме, важно писать на темы, которые волнуют всех. Если меня столько людей поддерживают, значит, я являюсь гласом народа в этой ситуации. Так прислушайтесь к нам, пожалуйста, нам очень сильно не нравятся многие моменты, и мы бы их сильно хотели решить».

Теперь дело за лингвистической экспертизой постов Водонаевой — после нее станет понятно, будет ли дан ход делу.

Рассорилась с подругами, зато повезло с бывшим

Выпускница тюменского журфака, прошедшая школу «Дома-2», рассорилась со всеми подружками из шоу-бизнеса.

К примеру, Ксения Бородина вычеркнула Алену из списка подруг, когда Водонаева слила одному из порталов новость о ее второй беременности.

Да, с подругами Алене не очень везет, зато фортуна на ее стороне в карьере и личной жизни. Благодаря острому языку и умению грамотно скандалить, Водонаева на «Доме-2» 15 лет назад быстро вошла в золотой состав шоу. Кстати, со средней зарплатой 130 тыс. руб. в месяц.

«Засветилась» так хорошо, что после «Дома-2» рейтинговую скандалистку приглашали вести различные проекты. Вершина ее телекарьеры — «Каникулы в Мексике», а последняя работа на ТВ случилась три года назад на одном из музыкальных каналов.

Сейчас заработок Водонаевой состоит из доходов за рекламные публикации в Инстаграме (200 тыс. руб. за каждую), гонорар за издание книги «Голая» (около 1 млн руб.), за колонку о жизни звезд в глянцевом журнале (около 200 тыс. руб. в месяц). Плюс недавно она открыла уже второй филиал своего салона красоты.

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Живет Алена Водонаева вдвоем с 9-летним сыном, которого родила в первом браке. Тогда в нее влюбился состоятельный бизнесмен Алексей Малакеев. Он осыпал Алену дорогими подарками. Но семья распалась, причем инициатором развода стала Водонаева. По официальной версии, она хотела работать, а супруг видел в ней только домохозяйку.

Малакеев оставил жене и сыну квартиру в столице стоимостью около 40 млн рублей. Он принимает активное участие в воспитании сына, и второй раз так и не женился. А Водонаева успела еще раз побывать замужем, но быстро развелась и со вторым супругом, музыкантом, — тот мало зарабатывал.

В социальных сетях финансовое благополучие Алены связывают с ее первым супругом. Алена ожидаемо злится: «Алиментов лично мне хватит ну, к примеру, на три пары туфель. Я сама ежемесячно трачу на сына гораздо больше «алиментов» из своего собственного кошелька».

Водонаева никогда не скрывала, что мечтает переехать в США. Она часто там отдыхала, делилась эмоциями о пребывании в этой стране в таком духе: «…отказываешься верить в то, что скоро придется улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждет российская действительность: бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица, начиная с аэропорта».

Алене в соцетях то и дело напоминают о ее американской мечте. Она в ответ объясняет, что находится в ситуации выбора: «На одной чаше весов мечта, а на другой — доверие и надежды многих людей…» Неужели всерьез решила попробовать себя в политике?!