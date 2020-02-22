Звезда в декрете: как наши знаменитости совмещают материнство и карьеру

Выводы предсказуемые: актрисы, певицы, спортсменки и телеведущие не засиживаются в декрете. Для них это непозволительная роскошь — фортуна в творческих профессиях весьма изменчива, лучше не выпадать из рабочего цикла надолго.

Актрисы-экстремалки

46-летняя Мария Миронова снималась в фильме «Холоп» на шестом месяце беременности. Младшему сыну актрисы Феде скоро пять месяцев, а мама Маша уже на работе.

Рожала актриса в Греции, передохнула там же полтора месяца и вернулась с малышом домой.

Маленькому Феде было два месяца от роду, когда его мама улетела в Лондон на Неделю российского кино представлять «Холопа». Все три дня в Лондоне Маша была постоянно на связи с мужем Андреем и няней.

Миронова уже успела принять участие в рекламных фотосессиях и презентациях, а в феврале начала сниматься в продолжении фильма «Громкая связь».

В графике на апрель — съемки в фильме Влада Фурмана «Родитель», а это ежедневная работа с 12-часовыми сменами.

Порой актрисы проходят пробы и подписывают контракты задолго до того, как узнают о беременности. Редко кто отказывается от заманчивых в финансовом плане предложений ради декрета. А если это продолжение проекта, то тем более нельзя подводить коллег.

В «Ленкоме» вместо Мироновой в спектакль ввели другую актрису, но через четыре месяца после родов Мария вернулась на сцену.

Мария Порошина вообще играла в спектаклях через месяц после родов: причем не в Москве, как Миронова, а в регионах.

На время своего отсутствия актриса сцеживала молоко для сына про запас. А куда деваться, когда мама в семье — единственный кормилец?

С детьми Порошиной помогают две няни. «Когда я отлучаюсь на гастроли, играю или снимаюсь, то эти прекрасные женщины помогают мне. Я ценю их с их разными характерами и жизненными позициями», — рассказывала «Телепрограмме» актриса.

больше по теме Моменты счастья: Мария Миронова прогулялась среди елок с трехмесячным сыном Актриса также показала и свою праздничную елку.

Неутомимые блогерши

Сыну 29-летней Регины Тодоренко уже год, а она только сейчас уехала в «мини-декрет». Так блогер и телеведущая называет свой долгий отпуск на Мальдивах.

Пока муж-бизнесмен и по совместительству певец Влад Топалов в столице зарабатывает деньги, Регина в компании сына наслаждается отдыхом. Год после родов она «пахала, как раб на галерах».

Как иначе удержаться в рейтинге звезд-богачей в Forbes? Эксперты в прошлом году подсчитали, что Регина заработала за год «всего лишь» $860 тыс. (54,6 млн руб.).

А Тодоренко смеется, что на самом деле ее доход даже повыше. После родов рекламные контракты посыпались на Регину долларовым дождем. Что только она не рекламирует: детские товары, продукты, купальники, телефоны…

После родов Тодоренко сразу же назначила съемки своего проекта «Пятница с Региной» и кучу других активностей. И вот лишь теперь отдыхает с Михаилом и сестрой без трудовых обязательств. Хотя, зная характер телеведущей, можно предположить, что больше месяца без работы она не продержится. И дело здесь не столько в деньгах, сколько в характере.

Вот краткий отчет Тодоренко о времени, прошедшем после рождения сына:

«Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, включая два сезона шоу «Пятница с Региной», проекты «Мейкаперы», «Регина +1» и рекламные коллаборации. Побывали уже в семи странах, успели «потягать тигра за хвост» на сафари, поймать волну с мамой на Бали, съесть итальянскую пасту на озере Гарда, первый раз увидели Черное море, Персидский залив и поплавали в Индийском океане… И еще много всего. Я поняла, что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них!»

Другой известный блогер — Ида Галич (в рейтинге Forbes с доходом $800 тыс., то есть 50,8 млн руб.) только на прошлой неделе выписалась с первенцем из роддома, а весной уже обещает вернуться на YouTube со своим шоу. А «на перерыв» Галич ушла лишь в январе!

Спортивная мать

В конце прошлого года 40-летняя Ирина Слуцкая родила третьего ребенка — дочь. Через месяц после родов она стала клиенткой самого престижного PR-агентства в стране и тут же появилась в телешоу с рассказом о личной жизни.

Инстаграм Ирины стал особенно насыщенным и интересным, а ее ледовое шоу олимпийских чемпионов с восторгом освещала пресса. Ждем журнальных обложек, рекламных съемок и появления на ТВ в качестве телеведущей.

Кстати

Единственной звездной мамой, которая сменила после декрета имидж, стала Нюша. Из «подружки с соседнего двора» она намеренно превратилась в соблазнительную красотку: грудь, ноги — все напоказ, новая прическа, даже родинку удалила.

Принесет ли это новую волну популярности?