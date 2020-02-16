Личная жизнь Любови Толкалиной: гражданский брак, друзья-мужчины и покоривший ее сердце британец

Как Толкалина переодевалась в вещи Кончаловского

С Егором Кончаловским Люба познакомилась, когда училась во ВГИКе, — ей было 17, ему – 30, и он встречался с ее подругой. Она их и представила друг другу.

Впрочем, к тому времени, когда они увиделись во второй раз, Кончаловский был уже свободен. А вот Любу он узнал не сразу – девушка успела сильно прибавить в весе. Ее фигура изменилась настолько, что чуть было не сорвался их совместный ужин, — платье будущей актрисы лопнуло на спине.

Делать было нечего, и она призналась в этом конфузе мужчине. Тот поступил по-мужски – отвез девушку к себе домой и предложил переодеться в свои вещи. Романтический ужин в ресторане все-таки состоялся, пусть Люба и выглядела на нем несколько странно в мужской одежде.

Гражданский брак Любови Толкалиной и Егора Кончаловского продлился 12 лет. На последнем курсе ВГИКа Люба забеременела. Это стало определенной угрозой для ее здоровья, о чем сразу предупредили врачи, тем более, что нагрузка в учебном заведении была нешуточной.

Впрочем, Толкалина сумела и выпускные спектакли успешно отыграть, и дочку родить. В 2001 году на свет появилась Мария. Однако даже рождение дочери не заставило влюбленных отправиться в загс.

Тайное расставание

Через некоторое время им стало ясно: жить вместе – невозможно. Егору хотелось какой-то стабильности и определенности, и ему сложно было выносить высокую востребованность жены. Любовь почти не появлялась дома – гастроли, съемки, спектакли… В конце концов они расстались, но еще добрых 8 лет скрывали это от публики.

Официально пара объявила о своем расставании только в январе 2017-го. Толкалина добавила, что им удалось сохранить дружеские отношения, но не рассказала никаких подробностей о причинах разрыва.

Слухи и сплетни

Каких только «женихов» не приписывали Толкалиной после расставания с Кончаловским! Стоило ей появиться в обществе Вячеслава Манучарова (они вместе снимались в «Хрониках измены») – и поползли разговоры об их романе, хотя тогда актриса еще была с Кончаловским.

Одно время перешептывались о том, что Любовь находится в отношениях с Алексеем Макаровым, их часто видели вместе. Но потом выяснилось, что они были просто партнерами на съемочной площадке – играли супружескую пару в фильме «Девочки не сдаются».

В 2018 году досужие сплетники «поженили» Толкалину и Бориса Гребенщикова. И на этот раз актриса быстро опровергла домыслы, пояснив, что дружит с Борисом много лет.

Осенью того же года поклонники заподозрили, что Толкалина беременна, заметив на фото ее округлившийся живот. И снова – мимо: накладной живот понадобился ей для съемок.

Затем молва связывала актрису с Джоном Уорреном, телеведущим британского происхождения, которого российский зритель знает по программе «Поедем, поедим».

Новая любовь

И вот, наконец, достоверные сведения: у Любови Толкалиной – счастливая личная жизнь, героем которой стал 53-летний британский музыкант Саймон Басс. По мнению дочери Любови Толкалиной, Марии, Саймон – очень веселый и позитивный человек, девушке нравится, как друг мамы играет на фортепиано, она в восторге от музыки, которую пишет Саймон.

У музыканта есть взрослые дети, они живут в разных странах, так что, по-видимому, у влюбленных находится достаточно времени, чтобы быть вместе.

Мы поздравляем Любовь Толкалину с днем рождения и желаем огромного счастья, которое подарит новый блеск ее глазам! А также – новых интересных ролей на радость зрителям!