«Полная тишина! Стоп, было!»: что творится в темных комнатах при озвучке сериалов

Портал Teleprogramma.pro побывал на студии звукозаписи на озвучке сериала «Корни» телеканала СТС и узнал, какие стадии проходит материал, прежде чем его увидит зритель.

Ни для кого не секрет, что зарубежные фильмы, прежде чем попасть в прокат, проходят стадию дубляжа. То есть иностранный актер на экране говорит фразу в беззвучном режиме, а по-русски текст произносит другой человек.

Делают это российские актеры и профессиональные дикторы. Например, Леонардо Ди Каприо никто иной, как Сергей Бурунов, а Анджелина Джоли в России говорит голосом Ольги Зубковой.

Российские фильмы тоже иногда приходится озвучивать. Журналисты Teleprogramma.pro побывали на студии и увидели процесс без прикрас.

Тишина! Идет озвучка!

Студия звукозаписи находится на юго-западе Москвы. К заветной двери ведет длинный коридор с десятком дверей. Тишина. Она здесь почти больничная и каждый шорох на счету.

Работа уже ведется, и я, можно сказать, вторгаюсь в творческий процесс. Тихонько открываю дверь — она обита специальным звукоизоляционным материалом. Внешне все это напоминает ковролин, он же на стенах и полах – чтобы добиться минимума посторонних звуков.

Впереди владения звукорежиссера. Здесь тишины нет и в помине – на огромном экране идет кино, из колонок истошные крики главной героини, которая пытается решить конфликт между сыном и новым ухажером. С первого раза почти не понять, что картинка в телевизоре и голос – это разные истории.

«Сильно не кряхти», — не оборачиваясь, советует звукорежиссер Вячеслав Несмеянов.

Я и не кряхтела, но на всякий случай перестаю дышать.

Через секунду становится понятно, что не кряхтеть велели не мне, а голосу из колонок. Нехитрые логические цепочки ведут в соседнюю дверь, именно там источник звука.

Он принадлежит актрисе Ксении Корневой из шоу «Уральские пельмени». Ксюша играет в сериале главную героиню Иру и озвучивает сама себя.

За что отвечает звукорежиссер

Над сериалом работает целая команда специалистов, конкретно звукорежиссер отвечает за то, чтобы озвучка попала в хронометраж. То есть актер на экране открыл рот, а актер в студии должен успеть сказать нужную фразу.

Сегодня за пультом Вячеслав. Он сидит за столом, заставленным мониторами и панелями с сотнями кнопок и микшеров.

Все это зовется рабочей станцией, на ней установлена программа «Протулс», в которой звук записывается, редактируется, сводится и «приклеивается» на запись. На экранах куча графиков, почти как кардиограмма из больницы, но цветная.

— Все-таки, зачем озвучивают? Кино же российское и актеры российские? — шепотом интересуюсь у режиссера.

— Брак по звуку. Прошел этап чистки фонограммы и что-то не получилось по техническим причинам: самолет пролетел, собака лает, где не надо, иногда есть авторские пожелания. Все это перезаписывают в студии, — рассказывает Вячеслав.

А еще овучка нужна в тех случаях, когда вносят авторские правки, чтобы сюжет стал более понятным. Так что причины просты, а вот на деле все не так гладко. До того, как актеры, звукорежиссер и помощники соберутся в студии, пройдет немало времени.

У актера нет настроения

Процесс кинопроизводства не быстрый. Съемки — это только часть дела. После гигабайты видео отсматривают, оценивают и если находят брак по звуку, то заносят информацию в специальную табличку, отмечая каждую «запоротую» секунду.

Именно эти секунды предстоит устранить, но не специальными программами и фильтрами, а, что называется, переписать на беловик.

— При самом хорошем раскладе на одну серию уходит примерно неделя. Много подготовки до начала записи: то актеры не могут найти время в своем графике, то травмы голоса после спектаклей, то настроения нет. А оно тоже очень важно.

На моей памяти слово «привет» переписывали по сто раз. У нас пока идеально, каждую фразу за 4-5 дублей получается проговорить. Потом все почистить, свести и отдать заказчику, — раскрывает тонкости процесса звукорежиссер.

«Скотина стриженая!»

Комната, где находится актриса, не больше четырех квадратных метров, из мебели — высокая тумба, куда можно положить листы с текстом, микрофон, наушники и телевизор на стене.

В наушниках раздается команда «поехали» и дальше строго по тексту. Хотя иногда можно добавлять какие-то моменты от себя. Главное, чтобы они не противоречили персонажу.

— Скотина стриженая! – кричит Ксюша в микрофон.

Это ее героиня отчитывает непутевого брата, который никак не хочет решать семейные проблемы.

— Сейчас придумала выражение. Мне кажется, она такая, ей подходит, — шепотом рассказывает актриса про свой персонаж и показывает лист бумаги.

На нем пометки монтажера и текст. Остальное по памяти.

— На площадке легче. Актеры играют друг с другом, проживают жизнь, а тут закрыли в черной комнате. Порой сложно изобразить запыхавшуюся даму или ссору с соседом, — признается Вячеслав.

Но озвучивать российские работы – это цветочки. Вот дублировать иностранный фильм – ягодки.

— Там технически стоит другая проблема – уложить русские слова в английскую артикуляцию. Порой подходящее по смыслу слово просто не укладывается в хронометраж: персонаж уже молчит, а голос за кадром есть, — делится звукорежиссер.

Стоп, было!

Эта фраза является вожделенной в студии звукозаписи и обозначает она, что работа прошла успешно.

— Стоп, было! — выдает Вячеслав, и Ксения тут же сдергивает с головы наушники.

На сегодня ее работа завершена, все бракованные моменты перезаписаны и теперь актриса может вместе с телезрителями ждать премьеры сериала.

— Это моя первая работа в кино, и, признаюсь, мне очень понравилось! Мы даже чем-то похожи с моей героиней, обе сильные, обе все сами. Но я больше девочка, а она такая ого-го!

Таких в России процентов семьдесят, каждый ее знает: она — мать одиночка, тянет ребенка, помогает родителям. Порой она может поплакать, пожаловаться на судьбу, усталость, а потом все равно встанет и пойдет делать, спасать, вытаскивать, помогать, — делится впечатлениями Ксения.

Сериал «Корни» — это комедия про столичного парня Диму (Марк Богатырев) успешного и независимого топ-менеджера, которому по воле случая пришлось вернуться в свой родной город Залещинск.

Естественно, по вопросам бизнеса, но что-то пошло не так и в рабочие дела стремительно вторгаются надоедливые родственники, которые всячески напоминают амбициозному парню о его корнях.

Среди актерского состава можно увидеть Марка Богатырева и Ксению Корневу (она играет сестру-неудачницу главного героя и винит его во многих своих бедах), Наталью Скоморохову и Тимура Родригеза. Последний, кстати, на съемках бегал практически голым, рычал и кусался.