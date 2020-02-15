«Если бы не работал – с голоду умер бы!»: знаменитости рассказали о своих пенсиях

Оказалось, что звезды получают не так уж и много...

На этой неделе телеведущая Елена Ханга сообщила, что получает пенсию в размере 23 тысяч рублей в месяц. Журналистка заявила, что это очень мало, и прожить на эти деньги лично она не может.

Журналисты Teleprogramma.pro решили спросить у других знаменитостей, а сколько они получают денег от государства. Мнения разделились.

Юрий Куклачев: «Приходится крутиться!»

Советский и российский артист цирка Юрий Куклачев заявил, что не прожил бы на пенсию, если бы не работал.

— У меня пенсия 23 тысячи, плюс за Народного артиста РФ добавили 30 тысяч. И орден недавно получил, за него тоже плюс 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия нормальная, но если бы не работал – с голоду умер бы! (смеется) На бензин много денег уходит, на продукты. Так что приходится крутиться.

Андрей Ургант: «4 месяца вообще не выплачивали пенсию!»

Советский и российский актер театра и кино Андрей Ургант получает и того меньше…

— Моя пенсия 17500 в месяц, и я эти деньги не замечаю, потому что такую сумму я трачу в день!

В прошлом году был случай: мне 4 месяца подряд не выплачивали пенсию и ничем это не объясняли. Потом, правда, извинились, начали опять выплачивать, но бывало и вот так.

Директор Долиной: «Лариса не знает свою пенсию»

Певица Лариса Долина общается с прессой через своего продюсера и директора Илью Спицына. Он нам сообщил, что артистка не знает, какую пенсию получает.

— Лариса — творческий человек, она понятия не имеет, сколько у нее пенсия, и куда она вообще приходит. 10 лет она ее не получала, забыли оформить. Потом оформили, что-то стало капать. Но никто не знает, куда и что…

А у ваших бабушек и дедушек какая пенсия? Пишите в комментариях!