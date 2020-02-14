«14 февраля я совершал подвиги!»: Боня, Соколовский и другие звезды о Дне святого Валентина

Оказалось, что знаменитости любят этот праздник и почти всегда отмечают.

В пятницу, 14 февраля, влюбленные по всему миру отмечают День святого Валентина. По преданию, в III веке католический священник по имени Валентин венчал молодых, несмотря на запрет императора Клавдия, и за это был казнен. И до сих пор святого почитают как покровителя всех влюбленных».

Журналисты Teleprogramma.pro позвонили знаменитостям, чтобы узнать, как они будут праздновать 14 февраля. А некоторые из звезд рассказали нам трогательные истории о любви.

Виктория Боня: «В прошлом году 14 февраля я призналась в любви мужчине»

Виктория Боня будет работать в День святого Валентина. Модель рассказала, что полетит в Швейцарию вести мероприятие.

«Я узнала об этом празднике, когда училась в 7 классе. Мы, ученики, начали писать друг другу «валентинки». И было так приятно получить записку от мальчика! Ведь это еще один повод, чтобы сделать приятное другому человеку. Мы и так живем в стране с суровыми природными условиями, и почему бы лишний раз не порадовать друг друга».

Кстати, в прошлом году 14 февраля я призналась в любви мужчине, которого очень любила. Подробности пока рассказывать никому не буду.

Влад Соколовский: «В 17–20 лет в 14 февраля я совершал подвиги»

Певец Влад Соколовский немного подостыл к 14 февраля. Певец рассказал, что в 17–20 лет он дарил много романтики своим девушкам, а сейчас относится к этому дню более сдержанно.

«Честно говоря, побаиваюсь рассказывать свои любовные истории. Мало ли, еще в будущем начнут с меня требовать… Мол, раньше совершал такие поступки, и где это сейчас? (Смеется.) Не хотелось бы попадать в такую ситуацию, поэтому о подвигах я предпочту не рассказывать.

У меня этот праздник вызывает теплые ассоциации с фильмом «День сурка», который я просто обожаю и всем советую посмотреть. У меня есть друзья, которые основательно изучили вопрос, откуда появился этот праздник, и перестали его отмечать из каких-то своих соображений. Но я так не углублялся в эту тему, знаю лишь, что это День любви, а звучит уже приятно».

Алексей Воробьев выпустил клип

«Считаю 14 февраля одним из самых классных праздников! — делится с нами певец Алексей Воробьев. — Вокруг любовь, сердечки, «валентинки». Кто-то плачет от счастья, кто-то от грусти — все испытывают эмоции, и это прекрасно!

Пару лет назад в этот день я был рядом с любимой девушкой, и было замечательно просыпаться и заваливать ее цветами. Любовь — самое прекрасное хобби, которое может быть у человека. Оно доступно в любом возрасте и в любом количестве безопасно для здоровья.

В этом году я решил отметить День всех влюбленных с размахом и в честь праздника придумал и выпустил невероятную видеоисторию о настоящей любви. Этот клип — мой личный комплимент всем девушкам, которым часто приходится тащить на себе отношения и нас, мужчин, в светлое будущее».

Клип «Пляшем я и Маша» — это часть истории отношений всеми любимых героев сериала «Деффчонки» Сергея Звонарева и Маши Бобылкиной.

Андрей Григорьев-Апполонов: «Ненавижу Хэллоуин»

А вот Рыжий из «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов признался нам, что празднует 14 февраля по настроению.

«Но я спокойно всегда относился к этому празднику, без негатива, как некоторые люди его воспринимают. Считаю его светлым, добрым. А вот Хэллоуин из иностранных, например, терпеть не могу».

А вы как относитесь ко Дню всех влюбленных и как будете отмечать сегодня праздник?