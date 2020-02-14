«Надавил на все слезные железы»: звезды о фильме Крыжовникова «Лед 2» и о возгорании на премьере

В этом году Жора сделал к своему дню рождения подарок своим зрителям – на экраны вышел его новый фильм «Лед-2». На предпремьерном показе побывали многие знаменитости, нам удалось узнать мнение некоторых из них.

Антон Богданов: «Безумно трогательно, я восхищен!»

По мнению актера Антона Богданова, Жоре Крыжовникову удалось создать очень проникновенный фильм:

«Я, на самом деле, восхищен. Это безумно трогательная история. Жора Крыжовников, как большой мастер, безусловно, может надавить на все слезные железы, и делает это красиво, под песню. Мне, как отцу, человеку, который один воспитывает ребенка, это очень близко. Герой Саши Петрова не опустил руки и начал сам воспитывать дочь. Я видел, что все девчонки вокруг просто ревут, и это все еще сделано под классную песню… Безумно трогательно, я восхищен! Я считаю, что у фильма – большое будущее. Я очень рад за своего друга Сашу Петрова. Он там очень открытый и очень нежный, ему удалось передать потерю близкого человека и некое отчаяние: деваться некуда, и значит, надо жить».

Антон Богданов – об эвакуации из кинотеатра: «Все обошлось без паники»

Известно, что посетителей столичного кинотеатра «Октябрь», в котором проходил премьерный показ фильма «Лед-2», эвакуировали из-за начавшегося задымления, так что досмотреть фильм им не удалось. Позднее выяснилось, что в здании замкнуло электропроводку. Впрочем, все обошлось без паники и давки.

Мы спросили Антона — как он отреагировал на возгорание?

«Явного возгорания не было, было задымление, — пояснил Антон. — Когда началось голосовое оповещение, многие подумали, что это, возможно, такой пиар-ход, но уже спустя две секунды эта мысль ушла. Я лично сразу вспомнил «Зимнюю вишню» и не стал медлить ни секунды. Взял за руку какую-то девчонку, которая сидела рядом, она, кажется, с мамой была, и пошел к выходу.

Попытался открыть вторую дверь, дергал ручку «антипаника», но она не открывалась. Подошел охранник, я спросил – почему ничего не работает? Он тоже начал дергать, но уже толпа напирала, все начали кричать – «Выходи, выходи!», и я был вынужден отказаться от этой двери и спешить к выходу.

Вспомнилась трагедия в клубе «Хромая лошадь»…

Слава Богу, все люди были взрослые, дети были с родителями. И еще – все присутствующие были люди «киношные», они понимают, как устроены кинотеатры, к тому же научены уже горьким опытом и понимают, что это не шутки, что надо как можно быстрее выходить. Я знаю об этом не понаслышке, трагедия в клубе «Хромая лошадь» коснулась моих знакомых…

Неважно, даже если это просто сбой противопожарной системы, нужно очень быстро покинуть здание. Слава Богу, паники никакой не было. Вряд ли это помешало впечатлениям от премьеры, но кинотеатру «Октябрь» нужно срочно поработать со своими системами эвакуации.

А по поводу фильма – безусловно, его ждет большой успех!»

Анжелика Каширина: «Блистательный актерский состав»

Актриса Анжелика Каширина тоже поделилась своим восхищением от нового фильма:

«Мне очень понравилась картина, жалко, что я ее не досмотрела. Очень пронзительная игра главного героя — персонажа в исполнении Александра Петрова. Вообще блистательный актерский состав, мне было очень радостно и приятно смотреть на этот актерский ансамбль. И режиссерская работа, и операторская, и, безусловно, очень красивый Байкал… Я получила огромное удовольствие!

Придется теперь идти в кино и смотреть еще раз, ведь я не досмотрела и так и не знаю концовку.

Мы спросили Анжелику – как она реагировала на голосовое сообщение, поддались панике окружающие или нет?

«Нет, нет, все было тихо, спокойно, — заверила актриса. — Профессионально сработали сотрудники кинотеатра, все прошло без паники. Я, кстати, до сих пор так и не знаю, что там произошло, я просто вышла и уехала».

Напомним, на счету режиссера Жоры Крыжовникова – уже достаточно ярких фильмов, вызвавших громкий резонанс и сделавших его известным: «Горько!», «Горько-2», «Самый лучший день», «Елки новые», «Звоните Ди Каприо!»…

Мы поздравляем Жору Крыжовникова с днем рождения и желаем новых творческих побед, интересных проектов и удачи в их реализации!