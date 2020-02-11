«Сразу вспомнил «Зимнюю вишню»: звезды шоу-бизнеса рассказали о ЧП на премьере фильма «Лед 2»

Отправляясь на премьеру мелодрамы «Лед 2» в столичном кинотеатре «Октябрь», звезды российского шоу-бизнеса и предположить не могли, что концовку фильма они не увидят. Вместо им пришлось спешно покидать здание кинотеатра и разъезжаться по домам.

В зале, напомним, присутствовали такие звезды как Светлана Лобода, Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Настасья Самбурская, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Алексей Серебряков, Елена Летучая, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян с женами, Надежда Михалкова, исполнитель главной роли Саша Петров. Даже сама примадонна российской эстрады Алла Пугачева приехала посмотреть хорошее кино в компании дизайнера Игоря Гуляева.

Возможно, звездных гостей случившееся не слишком сильно расстроило — уже в четверг, 14 февраля, «Лед 2» появится в кинотеатрах и они смогут его досмотреть. Но для актеров, режиссера, продюсеров эта премьера была очень важна и они наверняка расстроились из-за ее срыва.

Но что же за ЧП произошло на премьере? Об этом, а также о самом фильме, портал Teleprogramma.pro решил спросить очевидцев. Первой с нашим корреспондентом согласилась пообщаться актриса театра и кино Анжелика Каширина.

«Мне очень понравилась картина. Жаль, что я ее не досмотрела, но ничего не поделаешь – придется еще раз идти в кино. Из того, что понравилось, могу особо отметить пронзительную игру Саши Петрова. Мне было очень радостно и приятно смотреть на весь этот актерский ансамбль. Прекрасная режиссерская, операторская работа, прекрасно показан Байкал, так что я могу сказать, что получила вчера огромное удовольствие. Придется идти еще раз, чтобы досмотреть, ведь я не видела концовку. И не рассказывайте мне!» — смеется актриса.

По словам Анжелики, когда объявили об эвакуации, все «чинно и благородно» вышли, никто не волновался. Сама она не стала дожидаться, когда тревогу отменят и, как все остальные звезды, отправилась домой. Так же поступили и Юлия Пересильд со своим гражданским мужем, Алексеем Учителем.

«К сожалению, нам не удалось досмотреть эту картину до конца. Но то, что увидели, произвело очень хорошее впечатление», — сказал Учитель в телефонной беседе с корреспондентом нашего портала.

Актер Антон Богданов, знакомый многим благодаря ярким ролям в сериале «Реальные пацаны», военной драме «Т-34» и других картинах, тоже был в этот вечер в кинотеатре.

«Я на самом деле восхищен, потому что это удивительно трогательная история. Жора Крыжовников (режиссер фильма — прим. ред.) – большой мастер, и он умеет надавить коленкой на все слезные железы, он делает это очень красиво. Мне, как отцу, как человеку, который один воспитывает ребенка, это очень близко. Не обязательно показывать смерть очень подробно, но горечь, когда все ревут и играет классная песня, а герой Саши Петрова не опускает руки и начинает сам воспитывать дочь – это безумно трогает. Я видел, что девчонки вокруг просто ревут.Это все сделано не как драма, а просто очень трогательно, безумно трогательно. Я рад за своего друга, за Сашу Петрова, что ему удалось сделать своего героя таким открытым, нежным, сыграть мужчину, пережившего потерю близкого человека. Я в восторге, если честно», — признался Антон.

Мы спросили актера и об эвакуации, причиной которой, как выяснилось, стало небольшое задымление в одном из помещений кинотеатра.

«Как положено при чрезвычайных ситуациях, в кинотеатре прозвучало объявление. Но мы люди киношные и сначала, естественно, все подумали, что это пиар-ход и так далее, но эта мысль быстро улетучилась. Лично я сразу вспомнил «Зимнюю вишню», а потому не стал задерживаться. Со мной рядом сидела молоденькая девчонка, вроде бы с мамой своей. Я взял ее за руку и пошел к выходу. По пути я попытался открыть вторую дверь, нажимал ручку-«антипаника». Она не открывалась. Ко мне подошел охранник, я спросил: «Какого хрена ничего не работает?» Он тоже начал ее дергать, но сзади толпа напирала и уже кричали «Выходи, выходи», потому я был вынужден отказаться от идеи открыть эту дверь и поспешил вместе со всеми к выходу. Слава богу, люди все в основном были взрослые, разумные, родители держали своих детей, и все помнили о печальном опыте, который у нас уже есть, и понимали, что это не шутки. В моем городе (Пермь – прим. ред.) тоже была страшная трагедия с клубом «Хромая лошадь», она коснулась моих знакомых, так что я знаю об этом не понаслышке. Неважно, настоящая это тревога или ложная – в любом случае нужно как можно скорее покинуть здание».

Богданов отметил, что паники во время эвакуации не было. Между тем, сама система противопожарной безопасности кинотеатра по обозначенной выше причине его не порадовала.

«Не знаю, можно ли сказать, что премьера фильма была сорвана, но лично у меня не осталось каких-либо негативных впечатлений кроме того, что кинотеатру «Октябрь» нужно поработать со своей системой эвакуации. А фильму такая необычная премьера, возможно, лишь придала какого-то шарма и я думаю, что его ждет большой успех».

А вам когда-нибудь приходилось принимать участие в эвакуации в кинотеатрах или торговых центрах? Насколько гладко все прошло?