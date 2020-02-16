Как звездные дети конфликтуют со своими знаменитыми родителями

Тем, кто за них в ответе, непросто их понять.

65-летняя Любовь Успенская и ее 30-летняя дочь Татьяна Плаксина на днях выясняли отношения, да так шумно, что теперь вся страна в курсе. Увы, Успенская — не единственная звезда, которой сложно найти общий язык со своими наследниками.

«Посадила под замок и душила»

Дочь Успенской после ссоры с матерью на одном из ток-шоу сообщила, что родительница ее держала дома взаперти и даже душила. Потом обе женщины излили душу в другом телепроекте. Певица рассказала, что после лживого интервью дочки она находится в предынсультном состоянии.

Успенская винит себя в том, что ни в чем не отказывала дочери, оплачивала ее образование, путешествия по миру, развлечения. По словам звезды, беда пришла в семью, когда полтора года назад Таня упала на Коста-Рике с велосипеда и сломала челюсть, а перед этим якобы участвовала в некоем ритуале, во время которого употребляют галлюциногенные отвары.

Татьяне сделали несколько операций, причем лечение не закончено — впереди еще вживление зубных имплантов. Последнее время молодая женщина жила в особняке матери в Подмосковье.

Любовь не понимает поступков дочери. А домработница Успенской подтвердила, что певица исполняла все желания дочки и никогда не причиняла ей зла: «Для Любы всегда было важно одно — лишь бы Танечка была счастлива. Но когда с ней случилась эта авария, она упала, разбила челюсть… Тогда Люба стала думать, что, наверное, дает ей слишком много свободы: началось курение, другое видение мира… Конечно же, Люба стала этому препятствовать: пока ты не вылечишься, не поставишь зубы, ты будешь находиться под моим надзором. Но разве это означает, что ее держат под замком? Тем более душат? Не знаю, что это — покурила что-то или это больной разум уже… Не знаю, как можно было сказать, что ее мама душит…»

И, тем не менее, Плаксина жить под надзором матери не хочет: «Я понимаю, что нам надо идти врозь — это единственный выход. Я боялась за свою жизнь, что ты меня куда-то закроешь… Иногда любовь подавляет. Может быть, ты этого не чувствовала…».

Плаксина назвала «криком души» свое скандальное интервью. Кстати, она получила за него приличный гонорар, потом попросила у мамы оплатить авиабилеты и укатила к отцу, бизнесмену Александру Плаксину, в Америку — Таня решила там начать новый этап жизни.

«Этот жирный — ваш сын?!»

У художника Никаса Сафронова пять сыновей. Прославился на всю страну его 29-летний наследник Лука, у которого в паспорте двойная фамилия — Сафронов-Затравкин.

Лука — внебрачный сын знаменитого художника. Воспитывала его интеллигентная мама-доцент, мажором мальчик никогда не был. Лука — композитор, пианист с мировым именем, лауреат множества международных конкурсов.

Четыре года назад пианист на своем автомобиле сбил насмерть пожилую женщину. Следствие установило, что парень невиновен: погибшая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Но после этого случая страна узнала, что у Никаса Сафронова есть сын, у которого проблемы с лишним весом.

И Луку Затравкина стали травить. Пианист переживает: «Мой отец — настоящий мачо. И мне неловко перед ним, потому что ему задают один и тот же вопрос: «Неужели этот жирный — ваш сын?» Для него это болезненная тема…»

Сафронов предлагает сыну, который весит уже 242 кг, лечиться. Но парень не прислушивается к просьбам отца. Недавно Лука застрял в туалете самолета — видео попало в сеть, над ним хохотала вся страна.

Пианист между тем демонстрирует на публику абсолютное удовлетворение своей полной во всех отношениях жизнью. Ну а отцу остается надеяться, что когда-нибудь сын все же согласится прибегнуть к помощи врачей и станет таким же стройным, как он.

«Психологи запретили нам общаться»

21-летняя дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова Алеся в свое время заставила папу поволноваться. Родители Алеси развелись, когда ей был год. Девочку воспитывал отец.

В 14 лет она начала международную карьеру модели. А пару лет назад Алеся рассказала, что лечилась от депрессии, анорексии и прошла реабилитацию, так как принимала запрещенные вещества. После реабилитации она каждый вечер ездила на встречи группы анонимных наркоманов.

В интервью Кафельникова откровенничала — мол, отец был строг и не понимал ее: «Думаю, только после того как я попала в клинику, папа начал догадываться, что он меня совсем не знает. Психологи тогда даже запретили нам общаться, чтобы у меня не было нервных срывов».

Некоторое время Алеся не общалась со знаменитым отцом, хотя он был в курсе всех деталей ее жизни. Отношения они выстраивали постепенно.

И вот теперь у Алеси новый виток в модельной карьере и все в порядке с папой: «У нас даже очень хорошие отношения. Но я пытаюсь держать дистанцию, потому что, как только я пускаю папу в свою жизнь, я начинаю переживать очень сильно. Мне больно, когда он во мне разочаровывается, когда он мне говорит, что я что-то делаю не так. Мне постоянно нужно, чтобы меня поддерживали, тогда мне хочется быть лучше и лучше. А к нему мне хочется приходить уже с результатами, достижениями, чтобы он мной гордился. Раньше ему было все равно, потому что он считал, что я не добьюсь своих целей. Он в какой-то момент разочаровался во мне. Но когда я выбралась из всех ям и смогла доказать всем, что я крутая модель, это, конечно, изменилось…»