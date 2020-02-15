Серьги по цене однушки, кольца дороже «Мерседеса» и другие драгоценности звезд

Страсти вокруг бриллиантов Людмилы Зыкиной не утихают до сих пор, но тех, кто берет с нее пример, немного - артистки стремятся вкладывать миллионы в недвижимость и ценные бумаги.

А если нужно произвести впечатление, берут драгоценности напрокат. Однако не перевелись еще любительницы украшений, равных по стоимости машине или квартире. Мы приценились к недавним приобретениям звезд.

Кольца от 100 тыс. евро (6,9 млн руб.)

В начале года модель Наталья Водянова вместе с предложением руки и сердца получила от миллиардера и отца двоих ее сыновей Антуана Арно кольцо с бриллиантом, который блестит так, что заметен и невооруженным глазом. Эксперты предполагают, что это кольцо Tiffany стоимостью свыше 100 тысяч евро. (6,9 млн руб.).

Однако самым красивым помолвочным кольцом, которое получали наши соотечественницы, все еще называют колечко с 11-каратным розовым камешком, которое Энрике Иглесиас подарил Анне Курниковой. Его стоимость порядка $2,5 миллиона (156,7 млн руб.).

Чаще всего наши звезды получают от небедных возлюбленных на помолвку или свадьбу кольца с бриллиантами от Tiffany или Graff по цене однушек в столице. А вот Ксения Собчак и Константин Богомолов отхватили обручалки по бартеру всего лишь за 130 тысяч рублей.

Это не мешает Собчак иметь солидную шкатулку с драгоценностями, в которой каких только камней нет: Ксюша выгуливает даже кольца с редкими минералами — голубыми турмалинами параиба (от 1 млн руб. за карат). Коллекции украшений Собчак, конечно, далеко до сокровищ Людмилы Зыкиной, но по числу эксклюзивных драгоценностей она впереди коллег, которые чаще всего выгуливают камни, взятые напрокат.

Браслеты, кулоны от 430 тыс. руб.

Большая любительница дорогих браслетов и кулонов — ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Как только она начала прилично зарабатывать, сразу же нарядилась в дорогие побрякушки.

У Бородиной появилась парочка браслетов Cartier серии Love. Их стоимость — от 430 000 до 1 800 000 рублей. Кстати, Бородина, Бузова, Кудрявцева и другие звезды обожают подвески Tiffany с бриллиантами в виде ключиков или крестиков: их стоимость — от 800 тысяч рублей. Пожалуй, это самые ходовые украшения у звезд.

Гарнитуры от 20 млн руб.

Неподалеку от звезд, щеголяющих в дорогих бриллиантовых гарнитурах, всегда есть охрана, так как выгуливают знаменитости чаще всего не свои серьги-колье-браслеты.

Бриллиантовые гарнитуры ценовой категории 20 — 100 миллионов рублей крупнейшие ювелирные компании дают артистам на выход. Поэтому звезды меняют бриллианты так же часто, как платья.

Одни из самых дорогих украшений презентует Анна Нетребко: она может появляться в гарнитурах стоимостью от 100 миллионов рублей.

Поэтому, когда вы видите первых красавиц нашего шоу-бизнеса, буквально усыпанных бриллиантами, знайте — бриллианты пусть и настоящие, но чужие. Но стыдиться тут нечего, поэтому Вера Брежнева, Ляйсан Утяшева, Зара, Светлана Иванова и другие селебрити периодически с удовольствием выгуливают спонсорские колье, браслеты, кольца и серьги стоимостью от 20 до 50 миллионов рублей.