Звездные истории

Андрей Григорьев-Апполонов: «Алкоголем не злоупотребляю!»

Продюсер Игорь Матвиенко признался, что ему больно смотреть на певца Андрея Григорьева-Апполонова, солиста группы «Иванушки International»: мол, тот в последнее время «убивает себя» алкоголем и запрещенными препаратами.

Андрей Григорьев-Апполонов: «Алкоголем не злоупотребляю!»
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

«Не злоупотребляю» или «как все»?

Андрей Григорьев-Апполонов. Фото
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото:«Инстаграм»

Мы решили обратиться напрямую к артисту, но Андрей прокомментировал ситуацию крайне скупо:

«Не злоупотребляю. Как все нормальные артисты и прочие люди».

Эта фраза может означать все, что угодно, ведь «как все» — понятие весьма расплывчатое.

Не стал откровенничать по этому поводу и коллега Андрея, солист «Иванушки International» Кирилл Андреев:

«Я не распространяюсь на эту тему. Андрей — мой друг, поэтому я не могу на эту тему говорить вообще».

Что ж, похвальное стремление — не обсуждать друга за его спиной, но, может быть, Андрею и вправду необходима помощь?

Игорь Матвиенко бьет тревогу

Андрей Григорьев-Апполонов и Игорь Матвиенко. Фото
Андрей Григорьев-Апполонов и Игорь Матвиенко. Фото: «Инстаграм»

Напомним, Игорь Матвиенко давно уже бьет тревогу по поводу пристрастия многих артистов к «допингу». Продюсер убежден: именно запрещенные препараты сгубили бывшего солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина, злоупотребление алкоголем стало причиной гибели еще одного участника легендарной группы – Олега Яковлева.

Игорь Матвиенко известен своим нетерпимым отношением к зависимости творческих людей от спиртного и прочих «стимуляторов». Накануне своего 60-летнего юбилея продюсер поделился своей болью, подчеркнув, что не в силах наблюдать за тем, как губит себя Рыжий, и что он устал с ним бороться — не помогают ни штрафы, ни угрозы.

Не так давно Андрей Григорьев-Апполонов пережил развод с женой, однако, по мнению Игоря Матвиенко, это никак нельзя считать оправданием — продюсер утверждает, что певец злоупотреблял выпивкой задолго до развода и что любые причины в подобных случаях — просто оправдания собственной слабости.

А как вы думаете – Андрей Григорьев-Апполонов действительно «убивает себя» или Матвиенко преувеличивает?

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Тэги:

«Иванушки International»Андрей Григорьев Апполонов
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Андрей Григорьев-Апполонов: «Алкоголем не злоупотребляю!»
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