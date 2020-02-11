Тайные свидания и помолвочное кольцо: что известно сегодня об отношениях Брэда Питта и Дженнифер Энистон

И все ее поклонники, как один, сегодня задаются вопросом: неужели скоро мы услышим о воссоединении Дженнифер Энистон и Брэда Питта? Ведь для этого есть, кажется, все предпосылки.

Поцелуй на церемонии

На церемонии вручения премии американской Гильдии киноактеров Брэд Питт и Дженнифер Энистон открыто демонстрировали взаимную симпатию. Надо сказать, до этого бывшие супруги более 10 лет не появлялись на красных дорожках в одно и то же время.

Она смотрела на него с нежностью. Он держал ее за руку и не хотел отпускать. Папарацци зафиксировали даже поцелуй – правда, дружеский, в щечку, но лиха беда начало…

Брэд снова стал веселым

Похоже, в последнее время Брэд Питт в самом деле изменился. Поклонники знают, что во время брака с Анджелиной Джоли актер оставался убийственно серьезным, его будто постоянно что-то угнетало. После разрыва с Джоли он пережил тяжелую депрессию, некоторое время даже увлекался алкоголем.

Но теперь тяжелый груз прошлого сброшен. Брэд снова активен, подтянут и весел. Каждый его выход в свет сопровождается искрометными шутками, он излучает обаяние и светится улыбкой. Некоторые источники, близкие Брэду, уверены: все это – для того, чтобы снова покорить сердце Джен.

А как реагирует Джоли?

Разумеется, все происходящее мгновенно стало известно экс-супруге Брэда, Анджелине Джоли. На церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне сам Питт не присутствовал, но от его имени было зачитано послание, в котором он упоминает о выходе Великобритании из ЕС и шутливо желает стране «безболезненного развода», явно намекая на собственный развод с Джоли.

Анджелина, по словам источника из ее близкого окружения, не смогла спокойно отнестись к происходящему. Ее возмутило то, что Брэдд во всеуслышание заявил о семейных проблемах. Кроме того, Джоли считает недопустимым откровенный флирт между своим бывшим мужем и Дженнифер Энистон.

Разумеется, журналисты попытались выяснить у самих героев разворачивающихся событий, что происходит. На все вопросы Питт загадочно проронил: «Не знаю. Я блаженно наивен и хочу остаться в неведении».

Он снова предложил Дженнифер стать его женой?

Слухи и сплетни вокруг Энистон и Питта множатся с головокружительной скоростью. Некоторые издания уже пишут о том, что Брэд сделал предложение бывшей жене, что она ответила на него согласием, после чего тут же позвонила маме Питта и обо всем рассказала, не в силах сдержать слез счастья.

Рассказывают, что Питт подарил Дженнифер помолвочное кольцо с крупным бриллиантом стоимостью больше миллиона долларов. Что еще в декабре Брэд Питт присутствовал на рождественской вечеринке у Энистон и остался там дольше всех. Что совсем скоро мы услышим о воссоединении пары…

Правда и вымысел

Что же из всего этого правда, а что придумано поклонниками и журналистами «желтых» изданий?

Известно, что в настоящее время Дженнифер и Брэд находятся в хороших отношениях. Конец холодности между ними положила лучшая подруга Энистон – актриса Кортни Кокс.

Именно она, встретив Питта и услышав его вопрос – как поживает Дженнифер? – заверила его, что подруга вполне счастлива, но скучает по дружбе с Питтом. После этого Кортни сообщила актеру новый номер телефона Джен. Бывшие супруги начали созваниваться…

Что же, нам, как и другим поклонникам Дженнифер Энистон, остается только ждать и надеяться.

А как вы думаете – возможно ли воссоединение этой пары после такого большого перерыва?