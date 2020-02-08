Счастье любит тишину: как Ирине Муравьевой удалось сохранить любовь на всю жизнь

Зрители хорошо знают ее по работам в фильмах «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная» и другим. В «Карнавале» Ирине Вадимовне удалось создать образ юной девушки, влюбленной в женатого красавца – Никиту, в исполнении Александра Абдулова.

А ведь в жизни Ирины Муравьевой тоже была любовь – безмерная, всепоглощающая, верная.

Фата на сцене

Первые шаги в профессии Муравьева сделала в Центральном детском театре – играла, в основном, мальчишек и сказочных персонажей. А скоро в театре появился новый режиссер – Леонид Эйдлин. Он поставил «Сказку о четырех близнецах», в которой играла Ирина.

В финале пьесы они должны были удалиться со сцены, держась за руки, но Эйдлин дополнил этот эпизод, надев на голову Ирины фату невесты. Оказывается, он к тому моменту уже твердо решил: эта девушка будет его женой.

По-детски непосредственная, немного наивная, веснушчатая Ирина покорила сердце взрослого и серьезного режиссера с первой встречи. О том, что они встречаются, никто из труппы не знал, поэтому все очень удивились, узнав, что Эйдлин женился на Муравьевой.

Тосковала по родительскому дому

Ирина тоже сразу поняла: с Леонидом она будет счастлива, ведь он такой заботливый и надежный. Однако в первый же вечер в качестве жены, садясь ужинать с мужем, она не смогла сдержать слез: ей так не хватало тепла родного дома, где мама каждый вечер подогревала для нее молоко и клала под подушку шоколадку!

Потом, впрочем, эти мысли отошли на второй план: ведь Ирина сама готовилась стать мамой. Когда в театре узнали, что молодая актриса, карьера которой только-только начала развиваться, уходит в декрет, очень удивились: как можно предпочесть семью театру!

Но для Муравьевой это было единственно правильным выбором. Так и осталось на всю жизнь: сначала – семья, потом – творчество. Первый сын, Даниил, родился в их семье в 1975 году, а Евгений – в 1983-м. И мальчики никогда не ощущали недостатка в маминой любви и заботе: она отказывалась от съемок, спектаклей и гастролей, пока дети были маленькими.

Ирина сама создавала тепло и уют в своем доме. Ее сыновья никогда не оставались брошенными и забытыми, не питались всухомятку и не засыпали за кулисами. У них был настоящий дом.

Счастье любит тишину

Это выражение – про Муравьеву. Ирина Вадимовна и Леонид Данилович никогда не распространялись о своих отношениях, предпочитая вести закрытый образ жизни. И наградой для них стала настоящая любовь и семейное счастье.

Коллеги Ирины Муравьевой рассказывали, что ее взаимоотношения с мужем всегда были очень нежными, даже трепетными: они обменивались записочками и подарками, Леонид Данилович часто покупал для жены цветы… Они начинали тосковать, расставаясь даже на несколько часов, и постоянно звонили друг другу.

Конечно, режиссер Эйдлин снимал свою жену в фильмах, — например, «Эта женщина в окне». Но это было не главным. Главное – в их доме поселилось тихое счастье.

Справиться с горем помогла семья

И это счастье длилось бы еще долго, если бы не неожиданный уход Леонида Эйдлина: он скончался в 2014 году, после инсульта. Ирина Вадимовна в те дни наглухо закрылась от непрошеных интервьюеров: она не хотела никому показывать свое горе.

Справиться с потерей ей помогла семья: дети, внуки. А еще – любимый Малый театр, на сцену которого она продолжает выходить по сей день.

Мы поздравляем любимую актрису с днем рождения и желаем здоровья, творческого долголетия и радости от общения с близкими!