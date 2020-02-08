Звездные истории

Счастье любит тишину: как Ирине Муравьевой удалось сохранить любовь на всю жизнь

8 февраля – день рождения народной артистки РФ Ирины Муравьевой.

Счастье любит тишину: как Ирине Муравьевой удалось сохранить любовь на всю жизнь
Актриса Ирина Муравьева. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Зрители хорошо знают ее по работам в фильмах «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная» и другим. В «Карнавале» Ирине Вадимовне удалось создать образ юной девушки, влюбленной в женатого красавца – Никиту, в исполнении Александра Абдулова.

А ведь в жизни Ирины Муравьевой тоже была любовь – безмерная, всепоглощающая, верная.

Фата на сцене

Кадр из фильма «Карнавал»
Кадр из фильма «Карнавал»

Первые шаги в профессии Муравьева сделала в Центральном детском театре – играла, в основном, мальчишек и сказочных персонажей. А скоро в театре появился новый режиссер – Леонид Эйдлин. Он поставил «Сказку о четырех близнецах», в которой играла Ирина.

В финале пьесы они должны были удалиться со сцены, держась за руки, но Эйдлин дополнил этот эпизод, надев на голову Ирины фату невесты. Оказывается, он к тому моменту уже твердо решил: эта девушка будет его женой.

По-детски непосредственная, немного наивная, веснушчатая Ирина покорила сердце взрослого и серьезного режиссера с первой встречи. О том, что они встречаются, никто из труппы не знал, поэтому все очень удивились, узнав, что Эйдлин женился на Муравьевой.

Тосковала по родительскому дому

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Ирина тоже сразу поняла: с Леонидом она будет счастлива, ведь он такой заботливый и надежный. Однако в первый же вечер в качестве жены, садясь ужинать с мужем, она не смогла сдержать слез: ей так не хватало тепла родного дома, где мама каждый вечер подогревала для нее молоко и клала под подушку шоколадку!

Потом, впрочем, эти мысли отошли на второй план: ведь Ирина сама готовилась стать мамой. Когда в театре узнали, что молодая актриса, карьера которой только-только начала развиваться, уходит в декрет, очень удивились: как можно предпочесть семью театру!

Но для Муравьевой это было единственно правильным выбором. Так и осталось на всю жизнь: сначала – семья, потом – творчество. Первый сын, Даниил, родился в их семье в 1975 году, а Евгений – в 1983-м. И мальчики никогда не ощущали недостатка в маминой любви и заботе: она отказывалась от съемок, спектаклей и гастролей, пока дети были маленькими.

Ирина сама создавала тепло и уют в своем доме. Ее сыновья никогда не оставались брошенными и забытыми, не питались всухомятку и не засыпали за кулисами. У них был настоящий дом.

Счастье любит тишину

Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Это выражение – про Муравьеву. Ирина Вадимовна и Леонид Данилович никогда не распространялись о своих отношениях, предпочитая вести закрытый образ жизни. И наградой для них стала настоящая любовь и семейное счастье.

Коллеги Ирины Муравьевой рассказывали, что ее взаимоотношения с мужем всегда были очень нежными, даже трепетными: они обменивались записочками и подарками, Леонид Данилович часто покупал для жены цветы… Они начинали тосковать, расставаясь даже на несколько часов, и постоянно звонили друг другу.

Конечно, режиссер Эйдлин снимал свою жену в фильмах, — например, «Эта женщина в окне». Но это было не главным. Главное – в их доме поселилось тихое счастье.

Справиться с горем помогла семья

Актриса Ирина Муравьева. Фото
Актриса Ирина Муравьева. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

И это счастье длилось бы еще долго, если бы не неожиданный уход Леонида Эйдлина: он скончался в 2014 году, после инсульта. Ирина Вадимовна в те дни наглухо закрылась от непрошеных интервьюеров: она не хотела никому показывать свое горе.

Справиться с потерей ей помогла семья: дети, внуки. А еще – любимый Малый театр, на сцену которого она продолжает выходить по сей день.

Мы поздравляем любимую актрису с днем рождения и желаем здоровья, творческого долголетия и радости от общения с близкими!

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Тэги:

«Карнавал»Александр АбдуловИрина МуравьёваМосква слезам не верит
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Счастье любит тишину: как Ирине Муравьевой удалось сохранить любовь на всю жизнь
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