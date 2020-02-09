Орбакайте, Климова и другие знаменитые красавицы, вышедшие замуж за молодых

Кто сказал, что мужчина должен быть непременно старше своей женщины?

В последнее время все чаще можно увидеть счастливую пару, где все наоборот: дама старше кавалера, причем не на год-два, а намного. То, что такие пары часто оказываются прочными, доказывают и некоторые наши звезды.

Алена Хмельницкая, 49 лет

Алена Хмельницкая выглядит просто потрясающе, ей никак не дашь ее лет. Поэтому ничего удивительного в том, что ее гражданскому мужу, бизнесмену Александру Синюшину, на 12 лет меньше.

Алена и Александр познакомились после развода актрисы в 2014 году. Она не планировала заводить серьезные отношения, однако постепенно Александр стал настолько близким для нее человеком, что она поняла: не может без него жить.

Разница в возрасте ни ее, ни его абсолютно не смущает. Алене эти отношения пошли на пользу: актриса еще больше похорошела, помолодела, стала активно заниматься спортом.

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Екатерина Климова, 42 года

В июне 2015 года Екатерина Климова стала женой Гелы Месхи. Они познакомились в сложный для Екатерины период – она тогда только рассталась со вторым мужем, актером Игорем Петренко, оставшись одна с тремя детьми.

Но Гелу не отпугнули ни дети, ни возраст (он на 9 лет моложе Екатерины). Он проявил такую настойчивость, что актриса не устояла. Гела трижды делал любимой предложение – в разных странах мира. И на третий раз она сказала «да». Теперь в семье подрастает уже не трое, а четверо детей, — в сентябре 2015 года у них родилась девочка, которую назвали Бэлой.

Лера Кудрявцева, 48 лет

Да, ее третий муж, хоккеист Игорь Макаров, на 15 лет моложе. Тем не менее, они вместе уже 7 лет, и все пересуды и насмешки остались в прошлом. Теперь телеведущая, по ее словам, абсолютно счастлива: в 2018 году в семье появилась девочка, ее назвали Машей, и Лере Кудрявцевой нравится быть образцовой женой, матерью и хозяйкой.

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Нонна Гришаева, 48 лет

Сначала Нонна Гришаева и Александр Нестеров просто дружили. Разница в 12 лет им не мешала. Хотя, когда мама Нонны намекнула на их возможные отношения, актриса возмутилась – он же мальчик совсем! Тем не менее, совместный отдых в Таиланде помог понять, что они созданы друг для друга.

После возвращения пара сыграла свадьбу, вскоре на свет появился их сын Илья. Муж повторяет Нонне, что она ведет себя как 25-летняя девчонка, так что ее комплексы по поводу возраста постепенно тают.

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Кристина Орбакайте, 48 лет

Михаил Земцов моложе Кристины Орбакайте на 7 лет. Муж часто шутит, говоря Кристине: «Тебе пора повзрослеть!», а она признается, что иногда чувствует себя рядом с мужем маленькой девочкой. У пары подрастает дочь Клава, которой в этом году исполнится 8 лет. Похоже, Кристине удалось найти того мужчину, с которым можно быть счастливой до конца дней.

Анна Нетребко, 48 лет

Юсиф Эйвазов, за которого оперная звезда Анна Нетребко вышла замуж в 2015 году, на 6 лет моложе ее, однако, по словам Анны, она за ним, как за каменной стеной. Видимо, характер Юсифа сформировался так рано потому, что он с 20 лет жил самостоятельно, сам себя содержал и привык к ответственности.

В жизни Анны наконец-то появилось крепкое мужское плечо, о котором она так мечтала. И совсем неважно, что она немного старше.

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Равшана Куркова, 39 лет

В 2017 году актриса Равшана Куркова вышла замуж за актера и каскадера Станислава Румянцева, который на 9 лет моложе ее. Они познакомились, когда играли влюбленную пару в спектакле «Черный русский». Незаметно любовь из сценической превратилась в реальную, и спустя год они поженились, — правда, никому об этом не сообщили.

Равшана и сегодня старается на афишировать свою семейную жизнь: не дает никаких комментариев на эту тему, не выкладывает совместные фото. Счастье любит тишину…

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А как вы считаете – может ли разница в возрасте стать препятствием для любви и семейного счастья?