«Дорого и устарел»: почему режиссеры отказываются экранизировать Жюль Верна

В день рождения французского писателя мы попытались выяснить, почему в последнее время никто не хочет экранизировать его произведения.

Французского писателя Жюля Верна, 192-летие со дня которого мир отмечает 8 февраля, смело можно отнести к числу авторов, чьи произведения не просто любят и читают уже несколько поколений жителей планеты — с придуманных им героев хотят брать пример, их приключениями вдохновлялись великие люди — Гульермо Маркони, Николай Жуковский, Юрий Гагарин.

При такой популярности Верна, неудивительно, что он входит в число самых экранизируемых классиков мировой литературы. На Западе снимать фильмы по его романам начали еще при жизни писателя, в начале XX века, а затем тренд подхватили советские кинематографисты.

В 1936 году вышла и сразу стала классикой нашего кино добрая и поучительная картина Владимира Вайнштока «Дети капитана Гранта», в 1945 году — «Пятнадцатилетний капитан», а в 1975-м — «Капитан Немо». В 1985 году страна увидела сериал Говорухина «В поисках капитана Гранта», однако после этого интерес российских режиссеров к Жюлю Верну спал.

Почему так происходит? С этим вопросом портал Teleprogramma.pro решил обратиться к ним — к режиссерам. Оказалось, что они по-разному видят причины забвения французского писателя.

Молодые режиссеры не знают Жюля Верна

Первым о том, почему сейчас никто не пытается переснять «20 тысяч лье под водой» или «Детей капитана Гранта», нам рассказал режиссер Сергей Урсуляк, снявший известные сериалы «Ликвидация», «Исаев», «Тихий Дон» и другие.

«Во-первых, «Детей капитана Гранта» экранизировал относительно недавно Станислав Сергеевич Говорухин. Во-вторых, молодые режиссеры по большей части – люди неграмотные и книжек, в том числе Жюля Верна, не читают. А в-третьих, Жюль Верн требует огромных затрат. И плюс, конечно же, аудитория. Жюль Верн – писатель для детей и юношества, а у нас с детским и юношеским кино не всё хорошо», — с сожалением отметил он.

Реальная жизнь круче приключенческих романов

Сценарист и режиссер Виктор Иванович Мережко, с позиции своих 83 лет, видит суть проблемы в другом. По его мнению, спрос на Жюля Верна пропал, так как сейчас мы живем в чересчур невероятном и очень развитом мире.

«Наша современная жизнь переплюнула романы выдающегося писателя. Великие фантасты в самых страшных снах не могли представить то, что сейчас происходит — с мобильными телефонами, с Интернетом, с экстрасенсами, с гадалками, провидцами и прочим. Так что Жюль Верн, получается, уже устарел. Человечество продвинулось намного дальше, чем его великая фантазия», — подвел итог Мережко.

Дело в деньгах

Еще одна интересная версия о причинах невостребованности французского классика — денежная. Об этом заявила в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro режиссер Светлана Дружинина.

«Жюль Верн — великолепный автор, с ним можно прекрасно работать, но это дорогое удовольствие и в этом вся проблема. Сейчас много компьютерной графики для создания фильмов, у нас есть и гениальные актеры, и просторы. Вот только денег у нас нет», — заявила она.

С Дружининой согласен и режиссер Павел Сергацков, снявший для Первого канала документальную драму «Страна Советов. Забытые вожди».

«Скорее всего, причина в том, что такие экранизации довольно дорогие. И сами съемки, и покупка прав на экранизацию у родственников писателя».

При этом Сергацков отметил, что можно было бы пойти другим путем — снять фильм не по Жюлю Верну, но что-то, соответствующее духу его произведений.

«Может быть не конкретно их переснять, но что-то в таком же духе, с похожими сценариями, может вполне зайти у нас».

В России кино не окупится, а в мире мы никому не нужны

Алексей Петрухин, режиссёр фильмов «Училка», «Последнее испытание», считает, что даже при наличии хорошего бюджета Жюля Верна в России снимать не будут, потому что в итоге эта работа всё равно не окупится.

«Для того, чтобы воплотить на экране его произведения, нужен приличный бюджет. Мы умеем это делать, можем сделать круто и удивить весь мир. Но «человекочасы», как говорится, стоят денег. А где окупать этот продукт – большой вопрос. У нас достаточно маленькая емкость рынка, чтобы это окупилось. А в мире, конечно, мы нигде не нужны. Чем лучше мы снимем кино, тем больше препятствий будет для того, чтобы оно хоть где-то в мире вышло. Вот и возникает вопрос – а нужно ли оно в принципе?»

А как вы считаете, увидим ли мы еще когда-нибудь российские экранизации Жюля Верна?