Звездные истории

«Разрушил ее жизнь мой муж»: Успенская винит Плаксина в том, что стало с их дочерью

Артистка заявила, что это супруг «развратил» Татьяну деньгами и способствовал тому, что она начала употреблять запрещенные вещества.

«Разрушил ее жизнь мой муж»: Успенская винит Плаксина в том, что стало с их дочерью
Любовь Успенская. фото: globallookpress.com/

Любовь Успенская сейчас состоит в четвертом браке. Именно от бизнесмена Александра Плаксина она родила дочку Татьяну. Недавно девушка, которая год назад пострадала в аварии, заявила, что мама жестоко с ней обращается. Громкие слова наследницы звезды стали шокирующими.

Но позже она извинилась перед родительницей и заверила, что на нее надавили. Однако скандал подкосил здоровье 65-летней певицы. Теперь у нее дома постоянно находится бригада медиков.

Андрей Малахов со съемочной командой «Прямого эфира» побывал в гостях у Успенской. Женщина постоянно плакала и даже попросила поставить ей капельницу. Она рассказала, что живет как в аду. Артистка заявила, что не узнает свою дочь.

По ее мнению, кто-то оказывает влияние на Татьяну. Как оказалось, во время проживания в США девушка стала употреблять запрещенные вещества. Во всем Любовь Залмановна винит своего мужа, с которым не живет уже год.

«Главный враг, кто разрушил ее жизнь, — это мой муж. Я скрывала, что он уже год не живет в Москве. Он находится в Америке. Он разрушил мою жизнь. Все годы тунеядничал. Человек, который нес черную энергетику. Я домой приходить не хотела», — поведала артистка.

По словам звезды, она скрывала подробности своей личной жизни. Оказалось, когда ее дочка была маленькой, то певица уже хотела развестись с супругом.

Успенская с мужем и дочкой
Успенская с мужем и дочкой. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

«Он меня шантажировал, что не даст ей справку о разрешении на выезд в Россию. Таким путем он добился того, что я вынуждена была смириться с тем, что на его условиях мы считались мужем и женой. Все годы я жила под шантажом», — заверила Успенская.

По ее словам, она дала Плаксину полтора миллиона долларов на бизнес в Лос-Анджелесе, но мужчина «убил» два бизнеса. Потом певица купила ему квартиру.

«Он меня обокрал. Он Таню начал развращать деньгами. Она поехала в Америку учиться. Девочка, которая росла в уюте, комфорте, ей на блюдечке все подавали. И тут она уезжает самостоятельно жить в Америку. Я понимала, что ей будет тяжело. Он этим моментом воспользовался и уговорил, чтобы у нее была карточка с деньгами, как у нас», — поделилась артистка.

Успенская подозревает, что в недавнем скандале тоже виноват ее муж. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

По ее словам, в итоге Таня стала тратить все деньги. Однажды девушка сняла квартиру на Манхетене, опустошив всю карту. После этого артистка узнала, что дочка перестала учиться в колледже, забрав все деньги, оплаченные за год учебы.

«Он покупал ее любовь за мои деньги. То, что я не разрешала, он втихаря оплачивал. Он ее выманил в Лос-Анджелес. Она приехала туда, начала курить [запрещенное вещество]. Он оплачивал билеты в Перу, на Айваску. Потом я узнала, что она приехала с Айваски ненормальная, неадекватная. Она кричала, орала, истерила», —  заявила  Любовь Залмановна.

По ее словам, сам Плаксин уже подал на развод. По крайне мере, он так сказал самой певице.

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звездные историиЛюбовь УспенскаяПрограмма "Прямой эфир"Татьяна Плаксина
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«Разрушил ее жизнь мой муж»: Успенская винит Плаксина в том, что стало с их дочерью
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