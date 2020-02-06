Бузова – географ, Светлаков – железнодорожник: какие еще дипломы пылятся в столах звезд

Не всегда человек выбирает правильную профессию сразу. Иногда судьба выводит на нужную дорожку уже после того, как получена совсем другая специальность.

Хотите узнать, какие дипломы пылятся в столах Бузовой, Семенович, Галустяна и других звезд?

Ольга Бузова – географ

К Ольге Бузовой можно относиться по-разному, однако никто не сможет спорить с тем, что она очень работоспособная девушка. Когда-то Оля окончила школу с серебряной медалью, что позволило ей без труда поступить на географический факультет.

И его она окончила с красным дипломом, несмотря на то, что уже со второго курса параллельно участвовала в реалити-шоу «Дом-2». С тех пор чем только Бузова не занималась – работала ведущей, пела, создавала одежду, открыла ресторан… И практически все у нее получается.

Сергей Светлаков – железнодорожник

Любимый многими актер Сергей Светлаков мог и не стать актером – в детстве Сережа мечтал о карьере спортсмена, он успешно играл в гандбол. Но мама с папой настояли на получении серьезного образования, и Светлаков получил диплом экономиста на железнодорожном транспорте в Университете путей сообщения.

Параллельно с учебой юноша увлеченно занимался КВН, да так, что его чуть было не отчислили. Впрочем, именно КВН дал ему старт в шоу-бизнес. Светлаков начал писать сценарии, вести юмористические программы, сниматься в кино.

больше по теме Сергей Светлаков впервые не приедет на день рождения своего ресторана В прежние годы юморист появлялся в Екатеринбурге на праздновании.

Михаил Галустян – фельдшер-акушер

Еще интереснее получилось у коллеги Светлакова – Михаила Галустяна. Вы можете представить себе этого юмориста в образе акушера? А ведь именно такую специальность – «фельдшер-акушер международного класса» — он получил в медучилище! Туда его отправила учиться мама-медик.

Как признавался потом Михаил, принимать роды ему не пришлось, а вот оказывать иную медицинскую помощь доводилось не раз. Ведь в его родном Сочи живут очень темпераментные мужчины: случалось спасать жизнь парням, пострадавшим от ножевых ранений.

На родах же Галустян присутствовал один раз – в качестве ассистента, и поклялся никогда больше не заходить в родзал: впечатлений хватило на всю жизнь.

Оксана Федорова – следователь

«Мисс Вселенная», признанная красавица Оксана Федорова в юности училась в школе милиции. И мальчики, и девочки выполняли жесткие нормативы по бегу, отжиманиям, рукопашному бою… Оксана вспоминает, что и по тревоге приходилось вскакивать в три часа ночи, и кроссы бегать в полном снаряжении. Это закалило характер будущей звезды.

С красным дипломом Оксана окончила школу милиции, а затем на протяжении 3 лет работала по специальности – следователем. Более того – она успела немного поучиться в Академии МВД. Но потом ей предложили поступить в школу моделей – с такой-то внешностью туда самая дорога! И жизнь развернулась на 180 градусов.

Гарик Мартиросян – невропатолог-психотерапевт

Шутить и хохмить Гарик Мартиросян любил с детства. Но не стал спорить с отцом, когда тот сказал: получи специальность врача, а потом делай что хочешь! Гарик окончил Ереванский медицинский университет, ему вручили диплом невропатолога-психотерапевта.

Потом – 3 года работы в больнице. По словам Мартиросяна, ему по-настоящему нравилась его работа. Однако любовь к КВН перевесила, и Гарик наконец-то дал волю своему призванию: переехал в Москву и стал ведущим программы «Прожекторперисхилтон», затем последовал Comedy Club, другие проекты… И везде ему удавалось тонко улаживать конфликты, успокаивать темпераментных артистов, гасить споры и ссоры. Диплом все-таки пригодился!

А какая специальность знаменитостей стала для вас самой неожиданной?

https://7days.ru/stars/ratings/sledovatel-akusher-nevropatolog-nastoyashchie-professii-rossiyskikh-zvezd.htm