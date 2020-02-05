Продавала девственность, не простила измен: почему Роналду расставался со своими девушками

Роналду стал известным, выступая в составе клуба «Реал Мадрид», где его признали лучшим бомбардиром за всю историю существования клуба. А с 2018-го футболист играет за итальянский «Ювентус», продолжая удивлять и восхищать своим талантом.

Но многочисленных поклонниц куда больше интересуют любовные победы португальского красавчика.

Жордана Жардел – слишком много себе позволяла

В юности Криштиану встречался с португальской моделью Жорданой Жардел – сестрой известного бразильского футболиста Марио Жардела.

Вскоре Криштиану пригласили играть за «Манчестер Юнайтед», он переехал в Англию, а девушка осталась в Лиссабоне. Считаясь невестой Роналду, она, тем не менее, вовсю тусовалась в клубах в компании одного из футболистов «Бенфики». Роналду это вскоре надоело, и он порвал с Жорданой.

Джемма Аткинсон – не простила измен

Роман с английской моделью, прекрасной блондинкой Джеммой Аткинсон, был бурным, но недолгим. Они то ссорились и расставались, то вновь сходились, и Джемма рассказывала, что даже танцевала стриптиз для любимого, чтобы сохранить интерес к себе.

Потом они все же расстались – по словам Джеммы, она не простила Криштиану посещений «жриц любви».

Нерейда Гальярдо – байкерша и тусовщица

В 2008 году Криштиану начал встречаться с испанской красоткой Нерейдой Гальярдо. Девушка мечтала стать моделью, но по факту работала в приюте, зарабатывая сущие гроши.

При этом она обожала развлекаться в ночных клубах и носиться на байке по ночным улицам. После расставания с Криштиану она призналась журналистам, что ее возлюбленный был очень хорош в постели, поэтому она и поддерживала с ним отношения.

Имоджен Томас – телезвезда

Эта девушка стала известной после победы в конкурсе «Мисс Уэльс-2003», а затем ее карьера продолжилась на ТВ – она стала звездой различных телешоу. Криштиану не афишировал отношения с Имоджен Томас. Впрочем, они окончились так же стремительно, как и начались.

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Летиция Филиппи – старше на 7 лет

Летиция Филиппи была старше Роналду на 7 лет, однако это не помешало вспыхнуть между ними бурному роману. Финалистка конкурса «Мисс Италия – 1994», Летиция строила успешную карьеру модели, а с Роналду познакомилась на отдыхе.

Рафаэлла Фико – продавала свою девственность

Именно попыткой продать собственную девственность через аукцион прославилась итальянская модель Рафаэлла Фико. Модель, снимающаяся для мужских журналов, просила за свое сокровище миллион евро. Когда же покупатель нашелся, она отказалась от сделки.

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Пэрис Хилтон – подружка на 10 дней

В 2009 году таблоиды то и дело печатали пикантные фото Пэрис Хилтон и Криштиану Роналду. Судя по всему, богатая наследница на какое-то время вскружила голову футболисту, однако долго эта связь не продлилась: они были вместе дней десять.

Ирина Шейк – роман длиною в 5 лет

Без сомнения, самым громким романом Криштиану Роналду стала его 5-летняя (рекорд!) связь с российской супермоделью Ириной Шейк. Они познакомились на съемках для рекламы нижнего белья, и между ними сразу вспыхнула страсть.

Криштиану делал Ирине царские подарки – например, в ее собственность перешла вилла в Мадриде, которую оценивали в 7 миллионов долларов.

Однако Ирина предпочла расстаться с футболистом. Потом она говорила, что причиной стала чрезмерная любовь Криштиану к женщинам: у него не получалось хранить верность даже такой красавице, как Ирина.

По другой версии, их отношения дали трещину после того, как Ирина не приехала на день рождения мамы Криштиану, а затем не сочла нужным быть рядом с ним на церемонии вручения «Золотого мяча».

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Четырежды отец: а кто мать?

Конечно, после Ирины Шейк в объятиях форварда побывали еще многие красотки. Но сегодня, похоже, Криштиану остепенился. У него постоянная возлюбленная – испанская модель Джорджина Родригез, в ноябре 2017 года она родила футболисту дочь, которую назвали Алана-Мартина.

Интересно, что девочка стала уже четвертым ребенком Роналду. Еще в 2010 году на свет появился его сын – Криштиану-младший. Ребенка родила суррогатная мать. А в июне 2017-го родились близнецы – Ева и Мэтью, и в этом случае футболист тоже прибегнул к помощи суррогатной матери.

Поговаривают, что Джорджина – «жена по найму». Мол, она нужна Роналду, чтобы прекратить слухи о его нетрадиционной ориентации и чтобы воспитывать его детей.

А как вы думаете – прославленный форвард, наконец, нашел свою любовь или продолжается игра на публику?