Звездные истории

Я преклоняю колено: знаменитые красавицы, которые первыми признавались в любви своим мужчинам

В нашем обществе принято считать, что инициатива должна принадлежать мужчине. Однако многие известные женщины доказали: они достаточно современны для того, чтобы первыми признаться в любви!

Я преклоняю колено: знаменитые красавицы, которые первыми признавались в любви своим мужчинам
Певицы Наташа Королева. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса. Юлия Савичева. Фото: КП/Фролов Михаил

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Певцы Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото
Певцы Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Скромная девушка из Екатеринбурга, побывав на концерте любимого артиста, решилась подойти к нему и предложить послушать, как она поет. Они проговорили целую ночь, потом Юля перебралась в Москву, они встречались…

Первый шаг к сближению сделала именно Юля, признавшись в любви кумиру. И услышала в ответ: «Зачем?». Ей показалось – она ему не нужна. А он просто не хотел торопиться.

И все же девушка дождалась ответного признания. Сегодня они – счастливые муж и жена.

Эвелина Бледанс и Александр Семин

Актриса Эвелина Бледанс с мужем режиссером Александром Семиным. Фото
Актриса Эвелина Бледанс с мужем режиссером Александром Семиным. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Познакомившись с Александром Семиным на съемках сериала «Манипулятор», Эвелина Бледанс смело подошла к молодому человеку и попросила его телефон. Они жили в разных городах, но каждый день разговаривали по телефону.

Они начали встречаться, много путешествовали… И однажды в Риме Эвелина опустилась на колено и предложила пожениться. Александр потом признавался, что она вогнала его в краску. Потом ситуация повторилась в Праге, и Семин снова ответил: «Подумаю». Наконец, третье предложение руки и сердца было принято благосклонно.

Наташа Королева и Сергей Глушко

Певица Наташа Королева и её супруг Сергей Глушко. Фото
Певица Наташа Королева и её супруг Сергей Глушко. Фото: ЭГ/Кудрявов борис

Пришлось выступить инициатором отношений и бывшей супруге Игоря Николаева – Наташе Королевой. Правда, это произошло уже после их расставания, когда Наташа влюбилась в Тарзана – Сергея Глушко. Девушке очень понравился накачанный стриптизер, и после его выступления она решительно направилась за кулисы.

Потом они вместе работали, а потом произошла знаменитая встреча у Сергея – «день абрикосового варенья». В первую же ночь Наташа заявила, что хочет от Сергея сына. Так и получилось – скоро у пары родился Архип.

Юлия Савичева и Александр Аршинов

Певица Юлия Савичева и Александр Аршинов. Фото
Певица Юлия Савичева и Александр Аршинов. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

16-летняя Юля Савичева сначала влюбилась в голос – услышав на диске выступление группы «Бухта радости», она достала номер телефона солиста, Саши Аршинова, и позвонила ему. Впоследствии певица признавалась, что сделать первый шаг для нее – не проблема: ведь она прекрасно видела, что им с Сашей суждено быть вместе.

Юля проявила себя как очень целеустремленная девушка. Если Саша не отвечал на сообщение – она  ему звонила на мобильный. Не брал трубку – звонила на домашний телефон. Потом уговорила Сашу познакомиться с ее родителями, а как только ей исполнилось 18 — переехала к любимому. В 2014 году они сыграли свадьбу и теперь воспитывают дочь.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Оперные певцы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко. Фото
Оперные певцы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Оперная дива Анна Нетребко начала с того, что шокировала будущего мужа. Она должна была петь вместе с Юсифом Эйвазовым, и на первой же репетиции шепнула ему, что не выучила свою партию. А через 2 недели – премьера! Певец был в ужасе. Однако спела Анна превосходно.

Ей придавал куража партнер: ведь она сразу разглядела, какой он красивый, и решила проявить инициативу. На репетициях, по признанию Эйвазова, от нее буквально летели искры, она  всячески давала понять, что ей нравится молодой певец.

Юсиф поначалу сопротивлялся. Но, когда пришло время разъехаться по разным городам, он понял, что уже не может жить без Анны. Теперь они счастливы в браке.

А как вы думаете – уместно ли для женщины проявлять инициативу в отношениях?

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Я преклоняю колено: знаменитые красавицы, которые первыми признавались в любви своим мужчинам
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