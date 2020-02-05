Я преклоняю колено: знаменитые красавицы, которые первыми признавались в любви своим мужчинам

В нашем обществе принято считать, что инициатива должна принадлежать мужчине. Однако многие известные женщины доказали: они достаточно современны для того, чтобы первыми признаться в любви!

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Скромная девушка из Екатеринбурга, побывав на концерте любимого артиста, решилась подойти к нему и предложить послушать, как она поет. Они проговорили целую ночь, потом Юля перебралась в Москву, они встречались…

Первый шаг к сближению сделала именно Юля, признавшись в любви кумиру. И услышала в ответ: «Зачем?». Ей показалось – она ему не нужна. А он просто не хотел торопиться.

И все же девушка дождалась ответного признания. Сегодня они – счастливые муж и жена.

Эвелина Бледанс и Александр Семин

Познакомившись с Александром Семиным на съемках сериала «Манипулятор», Эвелина Бледанс смело подошла к молодому человеку и попросила его телефон. Они жили в разных городах, но каждый день разговаривали по телефону.

Они начали встречаться, много путешествовали… И однажды в Риме Эвелина опустилась на колено и предложила пожениться. Александр потом признавался, что она вогнала его в краску. Потом ситуация повторилась в Праге, и Семин снова ответил: «Подумаю». Наконец, третье предложение руки и сердца было принято благосклонно.

Наташа Королева и Сергей Глушко

Пришлось выступить инициатором отношений и бывшей супруге Игоря Николаева – Наташе Королевой. Правда, это произошло уже после их расставания, когда Наташа влюбилась в Тарзана – Сергея Глушко. Девушке очень понравился накачанный стриптизер, и после его выступления она решительно направилась за кулисы.

Потом они вместе работали, а потом произошла знаменитая встреча у Сергея – «день абрикосового варенья». В первую же ночь Наташа заявила, что хочет от Сергея сына. Так и получилось – скоро у пары родился Архип.

больше по теме Наташа Королева взбудоражила Крекшино безудержными песнями в огороде Импровизированное выступление поддержал артист Владимир Винокур.

Юлия Савичева и Александр Аршинов

16-летняя Юля Савичева сначала влюбилась в голос – услышав на диске выступление группы «Бухта радости», она достала номер телефона солиста, Саши Аршинова, и позвонила ему. Впоследствии певица признавалась, что сделать первый шаг для нее – не проблема: ведь она прекрасно видела, что им с Сашей суждено быть вместе.

Юля проявила себя как очень целеустремленная девушка. Если Саша не отвечал на сообщение – она ему звонила на мобильный. Не брал трубку – звонила на домашний телефон. Потом уговорила Сашу познакомиться с ее родителями, а как только ей исполнилось 18 — переехала к любимому. В 2014 году они сыграли свадьбу и теперь воспитывают дочь.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Оперная дива Анна Нетребко начала с того, что шокировала будущего мужа. Она должна была петь вместе с Юсифом Эйвазовым, и на первой же репетиции шепнула ему, что не выучила свою партию. А через 2 недели – премьера! Певец был в ужасе. Однако спела Анна превосходно.

Ей придавал куража партнер: ведь она сразу разглядела, какой он красивый, и решила проявить инициативу. На репетициях, по признанию Эйвазова, от нее буквально летели искры, она всячески давала понять, что ей нравится молодой певец.

Юсиф поначалу сопротивлялся. Но, когда пришло время разъехаться по разным городам, он понял, что уже не может жить без Анны. Теперь они счастливы в браке.

А как вы думаете – уместно ли для женщины проявлять инициативу в отношениях?