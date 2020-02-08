Звездные истории

Денежный лед: сколько заработали российские фигуристы за медали чемпионата Европы

Год начался с триумфа российского спорта: все «золото». ЧЕ-2020 стало нашим.

Денежный лед: сколько заработали российские фигуристы за медали чемпионата Европы
Спортсменки Алена Косторная и Анна Щербакова. Фото: КП/Мария Ленц

Фигуристы неплохо потрудились, но и заработали тоже хорошо. Журнал «Телепрограмма» рассказывает о суммах, которые в России платят чемпионам.

«Золото»

Чемпионка Европы Алена Косторная получила вместе с медалью достойное вознаграждение - 1,3 млн руб. Фото
Чемпионка Европы Алена Косторная получила вместе с медалью достойное вознаграждение — 1,3 млн руб. Фото: Globallookpress

Одиночники: $21 тыс. (1,3 млн руб.)

Пары: $30 тыс. (1,8 млн руб.)

Впервые за 14 лет наши спортсмены собрали все «золото»: Алена Косторная — в женском катании, Дмитрий Алиев — в мужском, Виктория Синицына и Никита Кацалапов — в танцах на льду, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — в парном катании.

Личные средства фигуристы сборной не тратят: перелеты, костюмы, проживание, питание на соревнованиях и прочие рабочие расходы оплачивает Федерация фигурного катания.

«Серебро»

Евгения Тарасова и Владимир Мороз. Фото
Евгения Тарасова и Владимир Мороз. Фото: КП/Ленц Мария

Одиночники: $16 тыс. (1 млн руб.)

Пары: $20 тыс. (1,2 млн руб.)

У Анны Щербаковой, Артура Даниеляна и пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов — серебряные медали.

Конечно, со всех призовых еще нужно заплатить налоги. Кроме того, часть призовых многие спортсмены по собственному желанию отдают тренеру. Часто это треть суммы. На родине фигурист сборной России получает стипендию из нескольких источников: федерация, клуб, где он занимается, иногда к этим суммам добавляется поддержка от спонсоров — может набегать до 70 — 100 тыс. руб. в месяц.

«Бронза»

Александра Трусова. Фото
Александра Трусова. Фото: КП/Ленц Мария

Одиночки и пары: $11 тыс. (690 тыс. руб.)

Александра Трусова, пары Александра Степанова — Иван Букин, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — бронзовые призеры чемпионата.

Пары делят призовые на двоих. На чемпионате мира гонорары будут повыше, но и конкуренция соответственно тоже. Из призового фонда чемпионата Европы деньги получают фигуристы, которые заняли первые шесть мест в каждом виде программы.

Как они еще зарабатывают

Евгения Медведева. Фото
Евгения Медведева. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Ледовые шоу: 300 — 400 тыс. руб. (за каждое)

Знаменитые спортсменки, которые еще вчера покоряли мировой лед, без своего куска хлеба с икрой не останутся. Евгения Медведева и Алина Загитова в новогодние каникулы ежедневно катались в ледовых шоу в Москве. Их коллеги Аделина Сотникова и Юлия Липницкая так зарабатывают не первый год. Востребованные фигуристки участвуют и в зарубежных ледовых шоу. Гонорар там посолиднее: до 600 тыс. руб. за шоу.

Серия Гран-при

На сколько затянется перерыв в карьере у Алины Загитовой, большой вопрос для тренерской команды Этери Тутберидзе. Фото
На сколько затянется перерыв в карьере у Алины Загитовой, большой вопрос для тренерской команды Этери Тутберидзе. Фото: Globallookpress

$61 тыс. (3,8 млн руб.)

Неплохие заработки были у наших чемпионок в серии Гран-при сезона 2019 — 2020. Алена Косторная продемонстрировала максимальный результат: дважды стала победительницей этапов серии и выиграла финал, получив $61 тыс. У ее соперниц доходы ниже: у Анны Щербаковой — $54 тыс., у Александры Трусовой — $48 тыс. А Алина Загитова, которая в конце прошлого года заявила о приостановке карьеры, получила $25 тыс.

Кстати, у Загитовой помимо спортивных доходов есть и рекламные контракты, поэтому в прошлом году она попала в один из списков Forbes с годовым доходом $800 тыс. (50,1 млн руб.).

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Денежный лед: сколько заработали российские фигуристы за медали чемпионата Европы
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