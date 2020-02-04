На разрыв аорты: почему Игорь Кваша несколько раз хотел уволиться из программы «Жди меня»

4 февраля актеру Игоре Кваше могло бы исполниться 87 лет. К сожалению, его не стало в августе 2012-го.

Игорь Кваша известен зрителям своими работами в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сказки старого волшебника» и других. В последние годы жизни актер активно работал над программой «Жди меня».

«Жди меня» надрывала сердце

Ведущим всенародно любимой программы «Жди меня» Игорь Кваша был 13 лет. Это было для него непросто – зрители в студии и по ту сторону экранов видели, как переживает Игорь Владимирович каждую историю, как пропускает сквозь собственное сердце боль тех, кто потерял родных и близких и надеется их найти. Порой, ведущий не мог сдержать слез…

После особо эмоциональных выпусков Кваша порывался уволиться из программы. Не может человеческое сердце вместить в себя всю боль мира! И все-таки оставался.

Когда стало ясно, что здоровье все чаще подводит Игоря Владимировича, его начали постепенно заменять. На его месте появился Михаил Ефремов. И тут же Первый канал начал получать мешками письма, в которых телезрители требовали вернуть любимого ведущего. Ему верили, на него надеялись в самых трудных ситуациях…

Единственный сын не стал актером

Со своей женой, Татьяной, Игорь Кваша прожил более 55 лет. Их когда-то познакомила на отдыхе Галина Волчек, и оказалось, что у нее «легкая рука», — Татьяна и Игорь не расставались уже после первой встречи.

В этом браке родился единственный сын – Владимир. Он стал бизнесменом, у него двое взрослых детей. Владимир Игоревич рассказывал, что его мама так и не смогла смириться с уходом любимого мужа. Она пережила его всего на два с половиной года и до последнего дня носила на правой руке обручальное кольцо, отказываясь надевать его на левую, как положено вдовам. Для нее муж оставался живым.

Внучка – эколог, внук – экономист

Внучке Игоря Кваши, Анастасии, уже 28 лет, она живет в Венгрии. Девушка получила специальность эколога.

Внук Михаил – тоже взрослый молодой человек, ему 24, он выбрал профессию экономиста.

По словам Владимира Игоревича, его отец и не хотел никогда, чтобы сын и внуки пошли по его стопам. Игорь Кваша отдавал себе отчет: это сложная профессия, требующая полной самоотдачи и даже самопожертвования, и не хотел такой судьбы для своих близких.

Владимир Игоревич Кваша признавался в интервью, что жалеет об одном: он так и не свозил родителей в Италию, где за несколько месяцев до смерти отца купил дом.

Конечно, ему очень жаль, что отец и мама не так много общались с внуками, как им бы хотелось, — старшее поколение жило в Москве, а Владимир с семьей – в загородном доме, так что виделись не так уж часто.

И еще – Владимир признается, что с уходом родителей его жизнь в корне переменилась. Он теперь – старший, и нет больше тех, у кого можно спросить совета, позвонить, попросить моральной поддержки.

Игоря Квашу и сегодня помнят многие, кому программа «Жди меня» помогла отыскать родных и любимых. Помнят зрители – его роли в кино и театре «Современник».

А какие роли Игоря Кваши запомнились вам больше других?